7 частых ошибок, которые способны даже большую комнату сделать тесной и крохотной на вид

Если комната выглядит маленькой, несмотря на большую площадь, значит, в процессе ремонта вы допустили ряд ошибок. Они могут касаться отделки, мебели, количества декора и даже расстановки предметов интерьера. Novate.ru рассказывает о них более подробно, чтобы в будущем вы смогли избежать неверных решений или исправить имеющуюся ситуацию.
Ошибка 1: Много цветных акцентов
Из-за обилия цвета рябит в глазах. / Фото: fb.ru
В оформлении комнаты можно и нужно использовать разные цвета, но при этом очень важно, чтобы между ними был средний или низкий контраст. Например, если вы захотите сделать светлую отделку на темной стене, это будет выглядеть стильно, однако ощущения «разорванности» избежать не получится. В результате пространство сузится.
Оптимальный вариант – выбрать один цвет и поиграть с его оттенками. Мы сейчас говорим не только об отделке, но и о мебели, коврах, декоре. Когда все эти элементы подобраны в единой цветовой гамме, интерьер зрительно воспринимается как более открытый.
Также можно подобрать мебель в тон стен – по мнению дизайнеров, такой хитрый трюк позволяет, как бы растворить громоздкие предметы интерьера в пространстве. Однако в этом случае очень важно, чтобы в комнате присутствовал какой-то яркий элемент: ковер или большое растение в большом горшке – неважно. Главное, чтобы взгляду было, за что зацепиться.
Ошибка 2: Голый пол без ковра
Ковер делает интерьер цельным
Люди разделились на две категории: те, кто отказываются от ковра, потому что считают его пылесборником и не хотят тратить время на ежедневную уборку, и те, кто покупают текстиль, чтобы пол был не таким холодным.однако если мы говорим о вопросах визуального увеличения пространства, то ковер жизненно необходим. Он не только добавляет квартире уюта, но также связывает все элементы интерьера воедино. Попробуйте хотя бы ради интереса постелить по центру гостиной небольшой светлый ковер, и вы увидите, как комната заиграет новыми красками.
А вот использовать слишком маленький экземпляр или класть несколько ковриков – плохая идея, ведь так вы не сможете создать эффект визуальной непрерывности, который и расширяет пространство. Гораздо лучше стелить ковер от стены до стены, если речь идет о маленькой комнате, например, о спальне. В отличие от дорожек по обе стороны постели, подобное покрытие не оставит зазоров, которые будут визуально разбивать и без того маленькую комнату на несколько частей.
Ошибка 3: Слишком большой диван
Большой диван занимает все место в комнате
Пытаясь обеспечить себя дополнительным спальным местом или зоной для приема гостей, многие владельцы квартир совершают одну из самых главных ошибок – покупают большой громоздкий диван, который занимает половину комнаты. А ведь в гостиной должна располагаться и другая мебель, при этом должно остаться место для свободного передвижения – вряд ли вам хочется постоянно цепляться за журнальный столик или биться ногой о шкаф. К счастью, есть несколько вариантов, как можно решить проблему:
• Вместо одного большого дивана купите модель поменьше и дополните композицию креслом. Подобный комплект будет визуально выглядеть более компактно, к тому же так удобнее общаться с гостями и членами семьи.
• Если вы не планируете расставаться с диваном, подумайте, какую мебель можно заменить или перенести из гостиной в другую комнату. Например, вместо массивного прямоугольного журнального столика можно установить небольшой круглый, а стандартные пуфы заменить на складные, чтобы они занимали минимум места в углу. Так помещение не будет казаться перегруженным.
Ошибка 4: Белоснежные стены
В комнате, куда попадает мало солнечного света, белые стены похожи на серые. / Фото: pinterest.com
Да, белый цвет действительно способен визуально увеличивать пространство, однако лишь в том случае, если в комнате хорошее естественное освещение. Если через окно поступает мало солнечного света, возникает так называемый синдром белого ящика – помещение становится безликим и давит своей неестественной белизной. Все как в больничной палате. Поэтому при выборе краски очень важно ориентироваться на расположение комнаты в соответствие со сторонами света. Если окна выходят на юг, можно использовать светлые оттенки и белый цвет, если на север – мягкие темные тона, если на запад – оттенки розового (они превосходно выглядят на закате), если на восток – холодный серый цвет.
Если вы хотите исключительно белые стены, выбирайте правильный оттенок. Это может быть ваниль, шампань, стокгольмский белый, айвори, слоновая кость и пр. А вот стерильного белого лучше избегать, особенно если комната сама по себе темная.
Ошибка 5: Неправильно оформленные окна
Окна без штор отрицательно влияют на визуальный размер комнаты
Настоящим украшением интерьера является потрясающий вид из окна. Увы, даже он не сможет спасти визуальную площадь комнаты, если вы откажетесь от штор. Полностью закрывать окна необязательно, просто нужно создать легкое теневое обрамление. Обратите внимание, что тяжелые громоздкие шторы с ламбрекенами, которые были популярны в далеких 2000-х, для ваших целей не подходят – они делают площадь еще меньше, чем она есть на самом деле. А вот легкие занавески, наоборот, придадут пространству воздуха и легкости. Если же вы живете на первом этаже и хотите спрятать интерьер от посторонних глаз, воспользуйтесь помощью рулонных штор нейтрального оттенка.
Ошибка 6: Перегруженные или пустые стены
Пустые
Подбор настенного декора для комнаты часто превращается для хозяев в одну сплошную и непрерывную головную боль. Предметы искусства стоят дорого и не всегда являются уместными, постеры уже приелись, полки с расположенными на них статуэтками перегружают пространство. Вот и получается, что в попытке украсить помещение, владельцы или не могут выбрать декор и оставляют стены пустыми, или вешают все подряд. Оба этих решения являются неудачными для визуального восприятия комнаты – она сразу становится меньше.
Именно поэтому стоит очень тщательно подбирать декоративные элементы для интерьера. Если сделать все правильно, они уменьшат контраст между мебелью и стенами, и сделают обстановку гармоничной. Есть несколько базовых правил:
• Если вы живете в крохотной квартире, откажитесь от идеи превращать ее в картинную галерею. Одной картины для каждой комнаты будет вполне достаточно. Можете также украсить стены часами, зеркалом, парой полок с комнатными цветами.
• Отдавайте предпочтение широким картинным рамкам. Их главный плюс состоит в том, что они способны создавать ощущение простора, в отличие от узких экземпляров.
• Если хотите составить гармоничную композицию из картин и подвесных полок, мысленно разделите стену на три равные горизонтальные части. Постеры должны находиться ближе к нижней трети, а полки – ближе к верхней. Этот нехитрый прием заставит стены казаться выше.
Ошибка 7: Обои с мелким рисунком
Обои с мелким узором визуально делают комнату меньше
Мнение о том, что крупный принт визуально уменьшает комнату, а маленький – увеличивает, не совсем верное. Специалисты утверждают, что в случае с крохотными помещениями все происходит с точностью до наоборот – мелкий узор способствует сужению, а большой – расширению. Однако учитывайте, что рисунок должен быть одинаковым везде.
