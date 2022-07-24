10 малоизвестных фактов о вине, которые впечатлят не только гурманов

Звон бокалов.
Как-то Бенджамин Франклин заявил, что вино является "доказательством того, что Бог любит людей и хочет видеть их счастливыми". Без сомнения, вино является одним из самых любимых напитков всех времен, оно встречается в христианских обрядах, языческих праздниках, а его история длится уже более 8000 лет. С вином связаны множество любопытных фактов и по-настоящему сумасшедших историй.
1. Красное вино — не панацея
Красное вино — не панацея.
Французский парадокс состоит в том, что французы едят очень много жирной пищи и при этом почти не страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Долгое время ученые считали, что секрет долголетия французов кроется в красном вине. Одним из ингредиентов вина является полифенол под названием ресвератрол, а исследователи утверждают, что этот антиоксидант способен бороться с болезнями сердца, раком и воспалительными процессами.
Однако, вполне возможно, что значение ресвератрола было сильно преувеличено. В ходе исследования, проведенного в 1998 - 2009 годах, наблюдали за 800 жителями двух итальянских сел, возраст которых был больше 65 лет. Все эти люди регулярно выпивали умеренное количество красного вина. Ни один из них не прожили исключительно долгую жизнь. 268 человек умерли, 174 страдали от заболеваний сердца, а 34 болели раком.
2. Вино и осы
Вино и осы.
Хотя никто не любит ос, именно этих жалящих насекомых нужно поблагодарить за существование вина. В течение лета на винограде растет грибок Saccharomyces cerevisiae, который более известен, как пекарские дрожжи. Именно благодаря им делают вино, пиво и хлеб. Но есть одна проблема: зимний холод убивает этот грибок. Именно здесь и приходят на помощь осы, которые очень любят виноград. Когда осы поглощают виноград, они летят обратно в свои гнезда, где отрыгивают разжеванную кашицу и кормят ей личинок.
Естественно, когда осы едят виноград, они также поглощают и дрожжи, которые получают возможность "перезимовать" в их желудках. Что еще более важно, когда осы кормят своих личинок, они передают дрожжи им. Таким образом, когда личинки ос созревают, они вновь переносят грибок на виноград и процесс повторяется заново.
3. Звон бокалов
Звон бокалов.
Звон бокалов — одна из тех освященных веками традиций, которой все следуют, даже не задумываясь. Некоторые утверждают, что первоначально эта традиция была предназначена, чтобы отгонять демонов. Другие считают, что идея состояла в том, чтобы при чокании выплескивать немного вина из своего бокала в бокал собутыльника (тем самым никто не мог отравить друг друга, при этом не отравившись сам). На самом деле причина гораздо более прозаична.
Еще до того, как появилась традиция чокаться, в процессе распития вина было задействовано четыре чувства: осязание, вкус, зрение и запах. Слух же был не задействован. Когда начали производить стеклянные бокалы, то и появилась традиция, при которой начали задействовать все виды чувств (добавился звон бокала, ласкающий слух).
4. Суд Парижа
Парижский суд.
Часто некоторые страны ассоциируются с определенными продуктами (например, шоколад с Бельгией, часы со Швейцарией и т.д.). И на протяжении большей части 20-го века вино было синонимом Франции. Но все изменилось весной 1976 года, когда французские и американские виноделы поспорили, чье вино лучше. Напитки вслепую в ходе так называемого "Суда Парижа" оценивала группа авторитетных винных критиков, таких как редактор ведущего винного журнала Франции.
Казалось, что американцы были обречены, но все были шокированы, когда после оценки белых вин калифорнийские вина заняли три из четырех первых мест. После оценки красных вин (более престижного конкурса) оказалось, что судьи признали калифорнийский "Каберне" лучшим красным вином в мире.
5. Ошибки дегустаторов
Сомелье - одна из престижных профессий.
Стать сомелье считается весьма престижным. Для этого необходимо много времени и упорный труд. Но "винные критики" - обычные люди, и их можно обмануть, как любого другого человека.
В 2001 году исследователь из Университета Бордо провел тест на 54 студентах, изучающих виноделие. Исследователь предложил студентам два бокала вина, один с красным и второй с белым. После глотка вина испытуемых просили описать вкус каждого вина. Все они расписывали букет и сорта винограда, из которого было сделано вино.
Проблема была только в одном: на самом деле они вообще не пили красное вино (исследователь просто втайне окрасил бутылку белого вина красным пищевым красителем). Аналогичный тест провели в Калифорнийском технологическом институте. Исследователи заранее налили дешевое вино в дорогие бутылки и дорогое вино в бутылки из-под дешевого вина. Испытуемые утверждали, что дешевое вино вкуснее.
6. Музыка влияет на вкус вина
Музыка и вкус вина.
В рамках эксперимента исследователь Адриан Норт из Heriot Watt University попросил тестовую аудиторию разделить несколько песен на определенные категории. Музыка могла быть классифицирована как "мощная и тяжелая", "тонкая и изысканная", "потрясающая и освежающая" или "сочная и свежая". Во время второго этапа эксперимента Норт попросил 250 испытуемых пить "Каберне Совиньон" или "Шардоне" (на выбор), прослушивая при этом музыку, классифицируемую ими ранее.
В итоге обнаружилось, что музыка оказывает сильное влияние на то, как люди воспринимают вино. Например, когда люди пили красное вино, слушая торжественную мелодию Карла Орффа "Кармина Бурана", то 60 процентов испытуемых описали свой напиток как "мощный и тяжелый". При этом то же самое вино было оценено, как "потрясающее и освежающее" при прослушивании "Nouvelle Vague".
7. Вино из костей тигра
Вино из костей тигра.
В мире вина есть довольно много странных и дурацких напитков. К примеру, чего стоит только метеоритное вино, которое было разлито в 2012 году и включает в своей состав частицы метеорита, упавшего на Землю около 6 000 лет назад. Якобы, метеорит придает вину "более живой вкус". Также есть странные вина, сделанные из фруктов без винограда и из зерновых культур, таких как рис.
В Канаде производят вино "Omerto", которое делают из сброженных томатов. Одним из самых причудливых является популярное китайское вино "Три пениса", сделанное из гениталий собак, тюленей и оленей. А самым странным и непонятным является "ttongsul" - малоизвестное корейское вино, якобы сделанное из человеческих экскрементов.
Вино из костей тигра — один из китайских напитков, рецепт которого включает замачивание костей тигра в чане рисового вина. Бутылка такого вина стоит более $ 800, учитывая, что охота на тигров запрещена, да и само вино является незаконным с 1993 года.
8. Отравление Романе-Конти
Романе-Конти.
Бутылка вина "Романе-Конти" стоит $ 900 - $ 1000, а ящик этого вина 1978 года разлива был продан за колоссальные $ 476 280 в 1993 году. Естественно, что владельцы бренда не хотели бы, чтобы что-то случилось с их виноградниками. Поэтому, когда они получили письмо с угрозой отравить их плантации, то по понятным причинам были сильно обеспокоены.
В январе 2010 года совладелец "Романе-Конти" Обре де Виллен получил карту своих в виноградников в Бургундии и письмо с требованием $ 1,27 миллионов. Согласно карте, два виноградника уже были отравлены и в случае невыплаты требуемых денег отравления бы продолжились дальше. В итоге полиция арестовала шантажиста по имени Жак Солти. Оказалось, что он придумал эту сумасшедшую схему со своим бывшим сокамерником.
9. Вино в космосе
Вино в космосе.
В 1969 году небольшой флакон вина побывал там, где ранее не был ни один алкогольный напиток, произведенный человеком. Базз Олдрин, захватил с собой на Луну небольшую вафлю и немного перебродившего виноградного сока. Но это был не последний раз, когда кто-то пытался отправить вино к звездам.
В 1970-е годы НАСА пыталось выяснить, как сделать космический полет более комфортным для своих астронавтов. Вместо сухих кусков мало съедобного порошка, в меню начали добавлять замороженные продукты и скоропортящиеся продукты. Вскоре астронавты смогли наслаждаться такими деликатесами, как спагетти и маринованные ребрышки, и даже небольшим количеством алкоголя.
10. Вино Джефферсона и атомная бомба
Вино Джефферсона и атомная бомба
Эта странная эпопея началась в конце 80-х годов, когда миллиардер Уильям Кох купил четыре бутылки вина за $ 500 000. Эти бутылки были из коллекции, принадлежащей Харди Роденстоку (чье имя нашумело в немецкой музыкальной сцене тех времен), который утверждал, что обнаружил их в заброшенном парижском подвале. Роденсток заявил, что большинство бутылок датировались 1787 годом и якобы ранее принадлежали третьему президенту Соединенных Штатов, Томасу Джефферсону. Но после приобретения специалисты в Монтичелло (у которых хранился архив Джефферсона) заявили, что экс-президент никогда не покупал этого конкретного сорта вина.
После этого Кох нанял группу первоклассных сыщиков, чтобы те выяснили настоящее происхождение вина. Проблема была в том, что миллиардер запретил вскрывать бутылки. Французский физик по имени Филипп Юреб предложил им свою помощь, заявив, что сможет определить, было ли вино произведено до или после 1945 года. Когда были взорваны первые атомные бомбы, то освободился совершенно новый радиоактивный изотоп под названием цезий-137. До 1945 года цезия-137 попросту не существовало. Ученый привез бутылки в свою лабораторию под Альпами и поместил их рядом с детектором гамма-лучей, специально покрытом свинцом, чтобы оградить детектор от внешнего излучения. В итоге, в вине не было найдено следов цезия-137, т. е. оно было разлито до 1945 года. Тем не менее, на этом история не закончилась.
Команда сыщиков обнаружила нечто странное в самих бутылках: на каждой из них были выгравированы инициалы "Th.J" , которые, якобы, свидетельствовали об их принадлежности Томасу Джефферсону. После тщательного расследования команда обнаружила, что инициалы были выгравированы электрическими инструментами стоматологов. Имея подобные доказательства, Билл Кох подал восемь судебных исков против Харди Роденстока. Иски стоили миллиардеру, по крайней мере $ 25 млн, но он сумел компенсировать часть своих потерь, когда ему было присуждено $ 12 млн в качестве возмещения ущерба.
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