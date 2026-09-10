Как подготовить дом и участок зиме

Собрать урожай, закрыть банки с заготовками и уехать до апреля-мая… Так многие представляют себе завершение дачного сезона. Только вот осенью нужно как следует подготовить дачу к зиме, особенно, если у вас нет отопления и вы не планируете время от времени наведываться в свое Простаквашино.







То, что вы сделаете или не сделаете в сентябре-октябре, определит, с какими проблемами вы столкнетесь весной.

Водопровод: как не допустить разрыва труб

Септик и канализация: золотая середина

Газ и электричество: меры безопасности

Дом: уборка, вентиляция и защита от грызунов

Крыша, водостоки и фасад

Сад и огород: обрезка, укрытие и уборка

Техника и инструменты

Лопнувшие трубы, размороженный септик, погрызенная проводка, плесень на стенах и вымерзшие розы — все это последствия поспешной консервации. Поэтому, как там правильно говорится — готовьте сани летом, в нашем случае — дачу осенью.Вода — главный враг инженерных систем в холодное время года. При замерзании она расширяется примерно на 10%, поэтому может разорвать металлические или пластиковые трубы. Главное правило консервации водопровода — полностью удалить воду из системы.Сначала перекрывают подающий вентиль: если вода поступает из колодца или скважины, первым закрывают кран на вводе в дом. Затем открывают все краны и дают воде уйти самотеком. Однако в сифонах, фильтрах, обратных клапанах и нижних участках труб она часто остается. Для полного удаления используют компрессор: давление 3-4 атмосферы выгоняет остатки воды из горизонтальных участков и труднодоступных изгибов.Бойлер и накопительный водонагреватель требуют отдельного внимания. В баке может оставаться 5-10 литров воды, поэтому необходимо открыть сливной штуцер. Стиральную и посудомоечную машины, если они есть, также нужно освободить от воды с помощью предусмотренного сервисного режима слива.В сифоны унитазов и раковин, где полностью удалить воду невозможно, заливают незамерзающую жидкость или отработанное машинное масло. Это защищает гидрозатвор от разрыва и блокирует запах из канализации. Насосное оборудование в неотапливаемых помещениях или колодцах демонтируют и переносят в тепло. Исключение — глубинные насосы, расположенные ниже уровня промерзания грунта.С канализацией ситуация иная. Полное осушение септика приводит к его всплытию весной. Пустая емкость выдавливается на поверхность грунтовыми водами. Поэтому оптимальная стратегия — оставить камеры заполненными примерно на 2/3. Воду перед отъездом лучше не спускать, а добавить в септик специальные бактерии для поддержания биологических процессов.Если конструкция позволяет, откачивают избыточный ил, проверяют герметичность крышки и утепляют горловину пенополистиролом. Трубы, ведущие от дома к септику, промывают и при необходимости заполняют незамерзающей жидкостью на основе пропиленгликоля.Газовое оборудование требует профессионального подхода. Плиту и котел отключают от газопровода, перекрывая вентили на трубах и на самом баллоне. Баллоны объемом более 5 л запрещено хранить в доме, подвале или гараже, поэтому их выносят в проветриваемое нежилое помещение, устанавливают вертикально и защищают от нагрева.Электросеть обесточивают через главный рубильник в щитке. Но этого недостаточно, все приборы нужно физически извлечь из розеток. Контакты в распределительном щитке обрабатывают защитной смазкой, внутри размещают поглотители влаги. Наружные светильники и розетки в неотапливаемых помещениях либо демонтируют, либо проверяют герметичность соединений.Внутренние помещения готовят к длительному простою. Все продукты, включая консервацию в стеклянных банках, вывозят в город: замерзшая жидкость разрывает стекло, крупы и макароны привлекают грызунов. Оставшиеся продукты пересыпают в металлические или стеклянные емкости с плотными крышками.Весь имеющийся текстиль лучше увезти. В холодном сыром доме он отсыревает и приобретает затхлый запах. Если такой возможности нет, вещи упаковывают в герметичные пакеты или контейнеры. Мебель отодвигают от стен на 10-15 см для циркуляции воздуха, деревянные поверхности обрабатывают антисептиком.Вентиляция необходима: полная герметизация окон и дверей вызывает конденсацию влаги и появление плесени. Одно окно оставляют приоткрытым в режиме проветривания — этого достаточно для отвода влажного воздуха без сильного охлаждения помещений. Резиновые уплотнители смазывают силиконовой смазкой, деревянные рамы обрабатывают льняным маслом. Дымоходы печей и каминов очищают от сажи и закрывают заслонки.Грызуны проникают в дом через щели от 6 мм, поэтому все отверстия в полу, стенах и вокруг труб заделывают монтажной пеной или стекловатой, вентиляционные отверстия закрывают мелкоячеистой сеткой. Отравленные приманки размещают под плинтусами, за мебелью и в углах кладовок. Делать это лучше за несколько недель до отъезда, чтобы успеть убрать погибших зверьков. От насекомых используют дымовые шашки с перметрином: одной обработки достаточно на всю зиму.Состояние кровли проверяют до наступления холодов. Даже небольшая трещина, в которую попадает вода, под действием мороза расширяется и превращается в серьезную протечку. Осматривают стыки, примыкания к дымоходу и вентиляционным трубам, проверяют крепления кровельных листов.Водосточные желоба очищают от листвы и мусора, промывают под давлением. Забитые листьями водостоки становятся причиной образования наледи, которая разрушает систему и создает избыточную нагрузку на крышу. Если в регионе выпадает много снега, проверяют снегозадержатели — они должны быть надежно закреплены, чтобы снежные массы не сходили лавиной и не повреждали постройки и растения.Осень в саду начинается с санитарной обрезки. После листопада удаляют сухие, больные и поврежденные ветви. Срезы диаметром более 2-х см замазывают садовым варом или специальной пастой. Формирующую обрезку плодовых деревьев откладывают до весны: осенние раны заживают хуже и становятся воротами для инфекций. Смородину и крыжовник, наоборот, можно обрезать осенью.Теплолюбивые растения (розы, виноград, инжир, гортензии и хвойные первого года посадки) защищают от морозов. Лучше использовать многослойное укрытие с воздушным зазором 5-10 см. Розы окучивают землей на 20 см и укрывают лапником или спанбондом, виноград пригибают к земле и накрывают агроволокном в два слоя. Молодые хвойные защищают также от весеннего солнца, которое может обжечь хвою.Опавшую листву собирают выборочно. Листья с признаками грибковых заболеваний сжигают или вывозят, здоровые используют для компоста, мульчирования грядок и утепления приствольных кругов. Грядки перекапывают на глубину штыка лопаты, не разбивая комья, чтобы рыхлая почва лучше промерзала и уничтожала зимующих вредителей. Вносят 3-5 кг компоста на 1 кв.м. Ревень, спаржу и многолетние луки окучивают перегноем на 15-20 см.Теплицу очищают от растительных остатков, моют стены и каркас мыльным раствором, затем дезинфицируют серными шашками или раствором хлорной извести. Почву перекапывают на 25-30 см, удаляя корни сорняков и личинки вредителей. Зимой в теплицу регулярно набрасывают снег: он увлажняет почву и защищает ее от промерзания.Садовую технику готовят к зимнему хранению. Бензиновые газонокосилки освобождают от топлива или добавляют стабилизатор бензина, чтобы предотвратить образование смол в карбюраторе. Заменяют масло, очищают воздушный фильтр и свечу зажигания. Электрические модели чистят от травы и грязи, проверяют целостность кабеля, смазывают подшипники колес. Аккумуляторные инструменты хранят с заряженными батареями в помещении с плюсовой температурой.Металлический инвентарь (лопаты, грабли, тяпки) очищают от земли, моют, сушат и смазывают отработанным маслом. Деревянные черенки обрабатывают льняным маслом. Инструменты с пружинными механизмами смазывают консистентной смазкой. Поливочные шланги полностью осушают, сворачивают без перегибов и подвешивают в сухом помещении. Замерзшая вода разрывает резину, и шланг становится непригодным.