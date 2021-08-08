Простая специя для роста волос

Лавровый лист является настоящим эликсиром для волос. Он содержит целый ряд полезных микроэлементов, которые в совокупности питают волосы и стимулируют волосяные луковицы на рост. Сделайте простую, но весьма эффективную маску — лавровое масло.







20 шт. лаврового листа измельчите вручную в пакете или в кофемолке. Добавьте к 200 мл растительного масла без запаха. Подойдёт обычное рафинированное подсолнечное масло. Перемешайте, закройте плотно крышкой, оставьте в тёмном месте на неделю. Взбалтывайте раз в день.





Готовое лавровое масло будет обладать сильным запахом и всеми свойствами лавра. Процедите такое количество масла, которое вам необходимо для одной маски. Остальное продолжайте хранить в шкафу. Распределите только по корням волос, тщательно втирая масло. Укутайте голову полотенцем и оставьте на 1 час. После маски обязательно смойте остатки масла шампунем. Делайте маску 1-2 раза в неделю, чтобы добиться очевидного эффекта.



Подробнее о том, как сделать лавровую маску для роста волос, смотрите в видео ниже:

