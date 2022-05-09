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Лучший способ для ранней высадки томатов

Если рассада томатов уже готова к высадке в открытый грунт, или же вы хотите высадить раннюю рассаду, а температура почвы еще не достигла оптимальной, то этот способ — спасение!
Напомним, что для высадки томатов оптимальной считается температура почвы не менее 15 градусов на глубине залегания корней. Чтобы не погубить рассаду, осуществите посадку томатов на холмик.

Лучший способ для ранней высадки томатов

Рассаду томата поместите на ровную поверхность грядки и засыпьте землей, чтобы образовался холмик.

Лучший способ для ранней высадки томатов

Преимуществом этого способа является то, что холмик будет хорошо прогреваться солнцем, поддерживая оптимальную температуру для роста корневой системы. Кроме того, корни не замерзнут так как при посадке они не заглубляются в почву.

Лучший способ для ранней высадки томатов

Полив томатов следует осуществлять сбоку от холмика, так влага будет проникать непосредственно к корням.
Подробно о высадке томатов на холмик можно посмотреть на видео:


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Томатысоветырассада
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