Кто первым приготовил картофель фри, и как он получил распространение по всему миру

Любимое миллионами людей разных наций и вероисповеданий блюдо – картофель фри – включено в меню практически каждой закусочной. Эти вкусные брусочки картофеля, обжаренные в большом количестве масла, уже давно завоевали предпочтение посетителей заведений общепита.
1. Кто, где и когда изобрел картофель фри
Вопреки мнению жителей англоязычных стран, картофель фри был впервые приготовлен не во Франции, а в Бельгии/Фото:al-ain.com
Многие жители англоязычных стран полагают, что картофель фри относится к французской кухне. Более того, его даже называют именно так – картофель по-французски. Но следует знать, что данное кулинарное творение возникло отнюдь не во Франции, а в Бельгии. Согласно имеющимся источникам, впервые это вкусное блюдо было приготовлено на закате 18 столетия.
Бельгийцы утверждают, что впервые на территории их государства картофель фри приготовили в долине Меюсе, расположенной неподалеку от небольшого городка Льеж. Основной пищей населения этой местности издавна являлась жареная рыба, которую местные жители вылавливали из реки. Однако ее приготовление имело свои особенности. Так, перед жаркой рыбу нарезали тонкими брусочками и лишь после жарили с большим количеством масла.
Мало кому известно, но картофель фри был придуман как замена традиционным для жителей долины Меюсе жаренным рыбным брусочкам/Фото:jang.
Но в зимнее время года местная река покрывалась льдом, и ловля рыбы приостанавливалась. До полного оттаивания льда жителям долины приходилось отказывать себе в удовольствии полакомиться любимым яством. Именно в таких условиях родилась идея жарить в масле нарезанный брусочками картофель вместо рыбы. В названии блюда слово «фри» появилось неспроста. Это фамилия бельгийца, который первым начал строить бизнес на торговле вкусных картофельных брусков, обжаренных в большом количестве масла.
2. Почему картофель фри считают французским блюдом
Американцы познали вкус картофеля фри благодаря бельгийцам, говорившим на фаранцузском языке, и поэтому приняли его за блюдо французской кухни/фото:authortattoo.ru
Не следует судить строго сторонников мнения о том, что картошка фри относится к национальной кухне Франции. Этому недоразумению есть объяснение. Данная ошибка имеет исторические корни. В период Первой мировой войны американские солдаты в первый раз попробовали обжаренные картофельные брусочки благодаря бельгийцам, говорящим на французском языке. Потому жители англоязычных стран по сей день считают картофель фри изобретением французских кулинаров и называют ее картошкой по-французски.
Новый вкус этому блюду придали в середине минувшего века. Эта история связана с железной дорогой. Как-то кулинарам, ответственным за проведение обеда важного политика, пришлось из-за задержки поезда на пути в Париж дважды жарить картофель. В результате блюдо получилось еще более вкусным и хрустящим. В дальнейшем повара старались совершенствовать данное кушанье. Наиболее изысканный вкус картофелю фри придает использование для приготовления блюда оливкового масла.
Благодаря всемирно известным сетям фастфудов (макдональдсу и другим) картошка фри стала одним из самых популярных перекусов/фото:uapress.info
Правда, не все так безоблачно и безупречно в отношении этого кушанья. Современные закусочные используют при его приготовлении различные добавки (пестициды и стимуляторы), которые не только не полезны для здоровья человека, а вредят ему. Ухудшает качество блюда и заморозка картофеля, а также то, что использованное однажды масло применяется для жарки новых порций картофеля.
Однако, несмотря на ошибочное мнение англоязычного населения планеты относительно исторических корней данного яства, все же стоит отдать им должное. Американские сети фастфудов (Макдональдс и др.) сделали картофель фри невероятно популярным блюдом.
