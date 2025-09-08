Кто первым приготовил картофель фри, и как он получил распространение по всему миру

Обжаренные в масле брусочки картофеля сегодня являются любимым фастфудом миллионов людей/Фото:mynet.com

1. Кто, где и когда изобрел картофель фри

Вопреки мнению жителей англоязычных стран, картофель фри был впервые приготовлен не во Франции, а в Бельгии/Фото:al-ain.com

Мало кому известно, но картофель фри был придуман как замена традиционным для жителей долины Меюсе жаренным рыбным брусочкам/Фото:jang.com.pk

2. Почему картофель фри считают французским блюдом

Американцы познали вкус картофеля фри благодаря бельгийцам, говорившим на фаранцузском языке, и поэтому приняли его за блюдо французской кухни/фото:authortattoo.ru

Благодаря всемирно известным сетям фастфудов (макдональдсу и другим) картошка фри стала одним из самых популярных перекусов/фото:uapress.info