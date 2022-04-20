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Самый шоколадный брауни из трёх ингредиентов всего за 20 минут


Самый шоколадный брауни из трёх ингредиентов всего за 20 минут

Самый шоколадный брауни из трёх ингредиентов всего за 20 минут

Большинство рецептов сладостей требуют множества ингредиентов, порой весьма замысловатых, и массу времени как для выпекания, так и для украшения. Мало кто сможет отказаться от кусочка вкусного шоколадного пирога, особенно если для его приготовления нужно всего лишь три ингредиента и 20 минут.


Ингредиенты

Шоколадная паста

Шоколадная паста

 

Шоколадная паста Нутелла – 400 г
Яйца – 2 шт.
Мука – 0,5 ст.

Как приготовить

Разогреваем духовку до 160 градусов. Смазываем прямоугольную форму 20×20 см растительным маслом. Отставляем в сторону.
Смешиваем шоколадную пасту и яйца до получения однородной массы. Добавляем муку и замешиваем тесто, которое можно чуть подсолить для усиления вкуса.
Аккрутано нарезаем

Аккрутано нарезаем

 

Выливаем тесто в подготовленную форму. Выпекаем 20 минут.

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Самый шоколадный брауни из трёх ингредиентов всего за 20 минут

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Самый шоколадный брауни из трёх ингредиентов всего за 20 минутПодписаться на мой Instagram
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