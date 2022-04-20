Самый шоколадный брауни из трёх ингредиентов всего за 20 минут
Большинство рецептов сладостей требуют множества ингредиентов, порой весьма замысловатых, и массу времени как для выпекания, так и для украшения. Мало кто сможет отказаться от кусочка вкусного шоколадного пирога, особенно если для его приготовления нужно всего лишь три ингредиента и 20 минут.
Ингредиенты
Шоколадная паста
Шоколадная паста Нутелла – 400 г
Яйца – 2 шт.
Мука – 0,5 ст.
Как приготовить
Разогреваем духовку до 160 градусов. Смазываем прямоугольную форму 20×20 см растительным маслом. Отставляем в сторону.
Смешиваем шоколадную пасту и яйца до получения однородной массы. Добавляем муку и замешиваем тесто, которое можно чуть подсолить для усиления вкуса.
Аккрутано нарезаем
Выливаем тесто в подготовленную форму. Выпекаем 20 минут.
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