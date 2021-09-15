3 проверенных способа, как быстро заделать трещину в изделии из дерева

1. Шпатлёвка

Один из самых простых способов. /Фото: woodschool.ru.

Данная методика применяется в тех случаях, когда на дереве есть трещина или скол небольшого размера. Важно отметить, что заделывание трещин методом шпатлевки дает скорее косметический, нежели практический эффект. При этом даже такое заделывание трещин позволит вновь выполнять с деревом любые операции, без страха повредить его еще больше (например, можно смело пилить). Также, настоятельно рекомендуется выполнить шпатлевку перед покраской материала

Для устранения дефектов необходимо сначала приготовить смесь, купленную в магазине. Полученная субстанция при помощи штапеля наносится на поврежденную поверхность так, чтобы заполнить все полости. Обязательно нужно будет дождаться высыхания смеси (это займет 15-20 минут), после чего можно приступать к вторичной обработке.

2. Склеивание

ru. Готовим субстанцию из клея и опилок. /Фото: polprofy.ru.

Данная методика применяется тогда, когда трещина в дереве сквозная и одной шпатлёвкой здесь уже не обойтись. Для соединения понадобится обычный столярный клей, а также древесная стружка и пыль. Действия, которые придется выполнить, просты до безобразия. Сначала нужно смешать два заготовленных ингредиента и получить массу достаточной вязкости, которая определяется размером трещины. После этого субстанцию следует нанести на поверхность дерева. Очень важно проследить за тем, чтобы излишки не выливались из трещины, а полностью ее заполняли. Высыхать клей может до суток. Когда это произойдет, рекомендуется вооружиться стамеской и удалить излишки.

3. Эпоксидная смола

Лучший способ ремонта - смола. /Фото: sdelaysam-svoimirukami.ru.

Способ, который достаточно сильно похож на предыдущий. При этом использование эпоксидной смолы имеет одно важное преимущество. Ее можно использовать при ремонте кухонных поверхностей (субстанция не содержит опасных токсинов), которые будут контактировать напрямую с пищей. Перед началом ремонтных работ готовим смесь.

Когда это будет сделано, эпоксидную смолу следует залить в трещины и покрыть ей все пространство вокруг. Утрамбовывать вещество совсем не обаятельно. Благодаря своим текучим качествам смола прекрасно соединит дерево. Засыхать материал будет около суток.