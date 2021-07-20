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Как сделать удобрение из яичной скорлупы и правильно его применять

Как сделать удобрение из яичной скорлупы и правильно его применять

У хорошего хозяина ничто не пропадает зря, в особенности у дачника или садовода. Многие отходы с кухни можно успешно использовать на участке, в том числе и яичную скорлупу. 

Она способна заменить покупные, не всегда доступные подкормки, и это не единственное её полезное свойство. Чем полезна яичная скорлупа как удобрение и как её применять, известно не всем. Поэтому новички в садоводстве часто допускают ошибки на стадии заготовки и применения домашних подкормок.

Как сделать удобрение из яичной скорлупы и правильно его применять

Состав и польза для растений

Главный компонент скорлупы — карбонат кальция, также содержащийся в меле и извести. В составе скорлупки он намного скорее усваивается растениями. Помимо кальция в ней имеется ещё целый ряд полезных элементов, в меньшем количестве. В 100 г свежей яичной скорлупы содержится:

  • карбонат кальция — 35 г;
  • железо — до 4,2 г;
  • цинк — до 650 мг;
  • магний — 410 мг;
  • сера — до 1,3 г;
  • фосфор — до 170 мг;
  • марганец — до 110 мг;
  • натрий — до 130 мг;
  • калий — 85 мг.

Хром, фтор, йод и кобальт тоже присутствуют в составе, но они разрушаются при нагревании.

Фото: © agroweb.org

Кальций, как основная составляющая скорлупок, оказывает массу положительных эффектов на рост и развитие растений:

  1. Способствует скорейшему растворению всех веществ (при условии влажной среды).
  2. Поддерживает процесс жизнедеятельности полезных микробов, ускоряющих разложение органики на микроэлементы.
  3. Активизирует клубеньковые бактерии, способствующие удержанию азота в прикорневой зоне.
  4. Подкормка повышает иммунитет растений, что особенно важно для рассады.
  5. Укрепляет сосудистые стенки, по которым движутся полезные для роста элементы.
Покрывающая скорлупу изнутри плёнка богата муцином и кератином, также важными для развития растений. Хотя количество этих элементов невелико, при постоянном использовании они внесут значительную лепту в обогащение почвы.

Цели применения

О пользе скорлупы яиц как средства для удобрения почвы в огороде уже было сказано выше. Но помимо обогащения грунта минералами она имеет ещё несколько полезнейших свойств:

Раскисление почвы. Если земля на участке или в горшках слишком кислая, стоит добавить ощелачивающих веществ. С этой ролью эффективно справляется измельчённая скорлупа.

Защита от болезней. Чёрная ножка и вершинная гниль, часто поражающие рассаду, не страшны растениям, обработанным настоями с яичной скорлупой.

Дренирование и рыхление грунта. Внесение скорлупы повышает аэрационные свойства грунта, не давая влаге застаиваться в корнях.

Фото: скриншот © Восадули.ру

Отпугивание огородных вредителей. Скорлупа эффективна в борьбе со слизнями, улитками, кротами, землеройкой и медведкой.

Для дачи и огорода подойдёт скорлупа как домашних яиц, так и покупных. Причем не только от кур, но и от перепелов. Утиная и гусиная яичная скорлупа более грубая, труднее поддаётся измельчению.

Для каких культур можно и нельзя использовать

Несмотря на то, что разные виды растений имеют различные «предпочтения», удобрение из яичной скорлупы подходит практически для всех зелёных обитателей огорода и сада. Позитивный эффект заметен и в случае применения для домашних цветов.

На огороде

Измельчённую скорлупу добавляют при посадке в лунки для картофеля, лука, моркови. Также овощи присыпают ею сверху, это защитит их от слизней. Полезна будет подкормка рассады перца, крестоцветных и паслёновых настоем с яичной скорлупой. Однако на первых порах злоупотреблять такими подкормками не стоит, можно навредить неокрепшим растениям.

Фото: © lamtho.vn

В саду

Вишни, сливы и другие косточковые сильнее всех нуждаются в кальции. Для таких растений чрезвычайно полезны подкормки из скорлупы яиц. Также благотворно они скажутся на калине, крыжовнике, малине, яблонях.

Можно примешивать молотую скорлупу в саду к почве, на которой растут земляника и клубника.

Подходит яичная скорлупа как удобрение для хвойных, цитрусовых, бобовых растений, и для всех обитателей огорода, какие могут нуждаться в кальции.

Для комнатных растений и цветов

Для каких комнатных растений яичная скорлупа подходит как удобрение? Для всех, кроме тех, которые любят кислые почвы. Поэтому данное удобрение нельзя применять для таких растений:

  • азалии;
  • сенполии (фиалки);
  • пеларгонии;
  • камелии;
  • гортензии;
  • папоротника.

Остальным цветам дополнительный источник кальция не повредит.

Фото: © pinterest.com

Правильная заготовка

От того, насколько правильно заготовили сырьё, будет зависеть продолжительность его сохранения. Это обуславливает важность данного этапа для последующей работы со скорлупой. Сначала яйца освобождают от содержимого и тщательно промывают. Если допустить остатки белка на стенках, он начнёт протухать.

А испорченное сырьё недопустимо применять для подкормки из-за угрозы возникновения болезней у растений. После промывания скорлупу высушивают в духовке, пока она не станет ломкой. Возможно использовать скорлупу от варёных яиц, но больше питательных веществ содержит сырая. Она и будет более предпочтительной для заготовления.

Как измельчать

Измельчить сырьё можно разными способами:

  • размолоть в кофемолке;
  • прокрутить через мясорубку;
  • собрать в пакет и разбить молоточком;
  • растолочь толкушкой.

Чем мельче будет помол, тем быстрее она отдаст почве полезные вещества. Поэтому идеально, если на выходе получится мелкий порошок. Он же подойдёт и для посыпания растений сверху. А для защиты от подземных и наземных вредителей пригодятся более крупные кусочки.

Фото: © revmatolog.org

Приготовление и применение удобрения

Как именно использовать в огороде яичную скорлупу, в качестве удобрения или для раскисления, нужно решить заранее. Потому что способы её приготовления различаются в зависимости от конечной цели.

Из сухого порошка

При посадке картофеля, моркови или лука высушенную и молотую скорлупу добавляют в лунки, по горсточке в каждую. Для того, чтобы равномерно распределять порошок по поверхности почвы, его насыпают в пластиковую бутылку с несколькими отверстиями, которые предварительно нужно в ней сделать.

Порошок рассыпают вокруг растений, не забыв после этого тщательно увлажнить землю. Также удобряют почву для будущих посадок весной и осенью. На 1 м² должно быть израсходовано 80–100 скорлупок. Если будет внесено избыточное количество такого удобрения, растениям это особого вреда не принесет. Однако, чтобы не спровоцировать переизбыток кальция, разумнее придерживаться нормы:

  1. Для капусты — 0,5 ч. л. в каждую лунку при посадке.
  2. Для томатов и прочих паслёновых — при посадке 50 г на куст.
  3. Лук и зелень поливают настоем раз в 14 дней. Такая же норма для огурцов.
  4. Для клубники — при посадке по горсти на куст.
  5. Кустарники — 0,5 кг в приствольный круг.
  6. Деревья косточковые — 0,7 кг на 1 м².
  7. Деревья семечковые — 0,5 кг на 1 м².
  8. Для роз и декоративных многолетников полив настоем проводят раз в 20 дней.
  9. Однолетние поливают 2 раза в месяц.

Для избавления от слизней почву под растениям весной и летом мульчируют порошком и скорлупками более крупной фракции. А для борьбы с блошкой листья крестоцветных посыпают самыми мелкими частицами, как бы припудривая.

Для использования скорлупы в качестве дренажа достаточно поломать её руками и уложить на днище горшка. Неплотно прилегающие друг к другу кусочки позволят лишней влаге уходить в поддон.

Настой

Приготовить универсальный настой для подкармливания, который любят многие растения, очень просто. Порошок из 5 скорлупок засыпают в ёмкость и заливают кипятком (3 л). Настаивают жидкость около 7 дней, до помутнения и появления запаха. Перед использованием этот настой для сада и огорода разбавляют водой в пропорции 1 к 3. Для полива комнатных цветов и огородных растений удобрение из яичной скорлупы применяют 1–2 раза в месяц.

В составе с другими компонентами

Яичные отходы можно применять не только отдельно, но и вместе с прочими удобрениями. Измельчённые кусочки смешивают с минеральными подкормками, прокаливают на костре и перемешивают с золой. Существует очень распространённый эффективный рецепт комплексного удобрения из следующих компонентов, взятых в равных частях:

  • скорлупа измельчённая;
  • луковая шелуха;
  • листья грецкого ореха или крапивы;
  • зола.

Ингредиенты смешивают в ёмкости, заливают кипятком, перемешивают и накрывают крышкой. Оставляют на сутки. Перед применением настой процеживают и разбавляют водой. Известен также рецепт полезного отвара для растений: 10 скорлупок и цедру 2 апельсинов измельчают и варят в 3 л воды около 30 минут. Применять отвар можно сразу после остывания.

Фото: © youtube.com

Внесение в компост

Можно добавить скорлупу в компост. В его составе она также будет весьма эффективна и полезна. Измельчать скорлупки не обязательно, достаточно просто размять их руками. Но для большего эффекта допустимо измельчение любым удобным способом.

Выгонка растений и использование при выращивании рассады

Чтобы ускорить появление всходов, можно также применять скорлупу. Кальций, содержащийся в ней, активизирует белки в семенах, и те скорее проклёвываются. Порошок из скорлупы насыпают поверх субстрата, которым покрывают семена при высадке. Вода, которой поливают посадки, будет брать питательные вещества из порошка и доставлять их к семени.

Ещё один интересный способ использования скорлупы: выращивание рассады непосредственно в ней самой. Почву засыпают в половинки скорлупок и туда же высевают семена. Во избежание застоя влаги в нижней части аккуратно проделывают отверстие. Скорлупки расставляют в контейнеры для яиц и помещают в комфортное для проращивания место. Когда придёт время, высаживать рассаду можно прямо в яичных «стаканчиках», чуть раздавив их рукой. Так корням растения легче будет их пробить.

Фото: © 3.bp.blogspot.com

Требования к хранению

Хранить скорлупки можно целиком, не растрачивая время на измельчение. Главное, хорошенько их промыть. После того, как чистая скорлупа просохнет (можно просушить в духовке), её складывают в бумажный пакет, полотняный мешочек или стеклянную ёмкость с неплотно закрывающейся крышкой, чтобы сырьё не «задохнулось». Затем убирают в темное, сухое место. Хорошо очищенная скорлупа сохранит свои полезные свойства на срок до 1 года.

Полиэтиленовые и пластмассовые ёмкости для хранения этого сырья не подойдут.

Яичная скорлупа как удобрение для огорода послужит натуральной и дешёвой альтернативой питательным и ощелачивающим заводским составам. Собрать её в большом количестве не так уж сложно, как может показаться, а хранить проще простого. Каждый растениевод хотя бы раз должен испытать это замечательное удобрение в действии.

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