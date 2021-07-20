Как сделать удобрение из яичной скорлупы и правильно его применять

У хорошего хозяина ничто не пропадает зря, в особенности у дачника или садовода. Многие отходы с кухни можно успешно использовать на участке, в том числе и яичную скорлупу.

Она способна заменить покупные, не всегда доступные подкормки, и это не единственное её полезное свойство. Чем полезна яичная скорлупа как удобрение и как её применять, известно не всем. Поэтому новички в садоводстве часто допускают ошибки на стадии заготовки и применения домашних подкормок.

Состав и польза для растений

Главный компонент скорлупы — карбонат кальция, также содержащийся в меле и извести. В составе скорлупки он намного скорее усваивается растениями. Помимо кальция в ней имеется ещё целый ряд полезных элементов, в меньшем количестве. В 100 г свежей яичной скорлупы содержится:

карбонат кальция — 35 г;

железо — до 4,2 г;

цинк — до 650 мг;

магний — 410 мг;

сера — до 1,3 г;

фосфор — до 170 мг;

марганец — до 110 мг;

натрий — до 130 мг;

калий — 85 мг.

Хром, фтор, йод и кобальт тоже присутствуют в составе, но они разрушаются при нагревании.

Кальций, как основная составляющая скорлупок, оказывает массу положительных эффектов на рост и развитие растений:

Способствует скорейшему растворению всех веществ (при условии влажной среды). Поддерживает процесс жизнедеятельности полезных микробов, ускоряющих разложение органики на микроэлементы. Активизирует клубеньковые бактерии, способствующие удержанию азота в прикорневой зоне. Подкормка повышает иммунитет растений, что особенно важно для рассады. Укрепляет сосудистые стенки, по которым движутся полезные для роста элементы.

Покрывающая скорлупу изнутри плёнка богата муцином и кератином, также важными для развития растений. Хотя количество этих элементов невелико, при постоянном использовании они внесут значительную лепту в обогащение почвы.

Цели применения

О пользе скорлупы яиц как средства для удобрения почвы в огороде уже было сказано выше. Но помимо обогащения грунта минералами она имеет ещё несколько полезнейших свойств:

Раскисление почвы. Если земля на участке или в горшках слишком кислая, стоит добавить ощелачивающих веществ. С этой ролью эффективно справляется измельчённая скорлупа.

Защита от болезней. Чёрная ножка и вершинная гниль, часто поражающие рассаду, не страшны растениям, обработанным настоями с яичной скорлупой.

Дренирование и рыхление грунта. Внесение скорлупы повышает аэрационные свойства грунта, не давая влаге застаиваться в корнях.