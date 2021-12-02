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Заброшенные места съемок «Звездных войн»

Художник и режиссер Ра ди Мартино в настоящее проживает в Нью-Йорке (США). Он является любителем Голливудских фильмов и уже неоднократно совершал поездки по странам мира, чтобы делать ряд жутких и красивых фотографий, которые показывают брошенные голливудские съемочные площадки. На этот раз Мартино решил совершить настоящий тур длительностью в целый год, путешествуя по пустыне Марокко и Туниса и охотясь на руины декораций, который создавались в 70-х годах для съемок первых частей космической саги «Звездные войны».

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Ра ди Мартино посетил места съемок фильма «Звездные войны» и исследовал эти массивные структуры, выступавшие в роли декораций при съемках, которые стоят сегодня, почти как древние руины. «Нет больше звезд» — называется серия фотографий Ра ди Мартино, где он запечатлел то, что когда-то выступало в качестве дома Люка Скайуокера на вымышленной пустынной планете Татуин.

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Заброшенные места съемок «Звездных войн».

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Заброшенные места съемок «Звездных войн». Если Вы присмотритесь к первому обелиску, то поймете, что и здесь был русский «Вася». На стелле просматривается надпись «Уренгой 2010″.

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Заброшенные места съемок «Звездных войн».

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Заброшенные места съемок «Звездных войн».

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Заброшенные места съемок «Звездных войн».



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Заброшенные места съемок «Звездных войн».

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