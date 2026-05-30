10 безумно ценных вещей, найденных в комиссионных магазинах


Иногда случайно найденные ценности в комиссионках поражают воображение и молодых и людей в возрасте. Некоторые экземпляры достойны стать объектами таких произведений, как «Остров сокровищ» или «Индиана Джонс». Люди, занимающиеся охотой за ними в прошлом, не только становились знаменитыми и богатыми, но и сильно рисковали.
Сегодня они в основном заняты походами по комиссионным магазинам и блошиным рынкам. Их стремление приобрести нечто ценное за бесценок приносит позитив, который может оцениваться в сотни тысяч долларов и даже миллионы.


10. «Вертикальный бриллиант» Ильи Болотовского: 34 375 долларов




Безработный художник Бэт Фибэк в 2012 году от нечего делать бродила по местному комиссионному магазину. Художница нашла две симпатичных картины, написанных маслом, и приобрела их за 9,99 долларов. Позже ее подруга обнаружила на одной из них имя художника, Ильи Болотовского. Она была удивлена и шокирована. На аукционе Sotheby’s картину оценили в сумму от 15 до 20 тысяч долларов. В конце концов, она была продана за 34 375 долларов.

9. Часы Jaeger-Lecoultre, 1959 год: 35 000 долларов




По словам охотника за ценностями, Зака Норриса, прогуливаясь по комиссионному магазину в Фениксе, он случайно наткнулся на часы Jaeger-Lecoultre (1959) по цене 5,99 долларов. Он сразу же понял, что нашел клад. Он выложил часы на продажу через специальный сайт и продал их за 35 000 долларов и за 4 000 долларов, как бонус, получил еще одни.

8. Свитер Винса Ломбарди: 43 020 долларов



Трудно поверить, что приобретение старого свитера может стать самым ярким днем в жизни.
Шон и Рикки Макэвой в 2014 году посетили комиссионный магазин в Эшвилле, штат Нью-Йорк и случайно набрели на свитер, в котором тренер Винс Ломбарди появился на телевизионном шоу. Пара, проверив подлинность изделия, была приятно удивлена. В феврале на аукционе свитер продали за 43 020 долларов. А заплатили они за него всего 0,58 доллара.

7. Китайская чаша: 75 640 долларов



В Австралии люди тоже охотятся за сокровищами. В 2013 году один покупатель приобрел в комиссионном магазине Сиднея странную чашу за 4 австралийских доллара. Фотографию он отослал в комитет аукциона Sotheby’s, где было установлено, что это китайский кубок 17 века, вырезанный из рога носорога. Кубок продали за 75 640 австралийских долларов.

6. Часы Бонда: 160 175 долларов



Некий англичанин, прогуливаясь по авторынку, нечто вроде блошиного рынка, совершил удачную покупку. За 38 долларов он приобрел наручные часы Breitling Джеймса Бонда, которые были у него на съемках фильма «Шаровая молния». На аукционе Christie’s в 2013 году часы продали за 160 175 долларов.

5. Картина фламандских художников, 1650 год: 190 000 долларов



В 2006 году Лерой в местной комиссионке приобрел картину за 3 доллара. Его дочь со временем получила её оценку от антикваров. Картину 17 века оценили в 20-30 тысяч долларов. В 2012 году на аукционе в Массачусетсе она была продана за 190 000 долларов.

4. Ожерелье Александра Колдера: 267 750 долларов



Женщина, прогуливаясь по блошиному рынку в Филадельфии, случайно нашла драгоценность, мимо которой не смогла пройти. Тремя годами позже при посещении Музея искусств в Филадельфии она нашла работы скульптора Александра Калдера, которые по стилю напомнили ей об ожерелье. На аукционе украшение появилось под названием « Ожерелье из серебра, примерно 1940 год». В сентябре 2013 года его продали за 267 750 долларов.

3. Декларация независимости (Спаркс): 477 650 долларов



Ничто так не может потешить американца, как возможность найти оригинал Декларации независимости. В 2006 году Майкл Спаркс в комиссинном магазине в Нэшвилле набрел на документ без ценника. Продавец сказал, что его цена 2,48 доллара. Позже Спаркс узнал, что это была Декларация независимости 1832 года. В 2007 году анонимный покупатель приобрел Декларацию на аукционе Raynors’ Historical Collectible Auctions в Берлингтоне, Северная Каролина, за 477 650 долларов.

2. Декларация независимости: 2,4 миллиона долларов



Декларация независимости в конце 20 столетия дала о себе знать дважды. В 1991 году неизвестный человек заплатил 4 доллара за неизвестную картинку в деревянной рамке во время прогулки по блошиному рынку в Адамстауне, штат Пенсильвания. После исследования покупки оказалось, что он приобрел документ, который смог продать за 2,4 миллиона долларов.

1. Яйцо Фаберже: 30 миллионов долларов




Однажды работник металлобазы 14 000 долларов приобрел на блошином рынке яйцо Фаберже. Он знал, что оно золотое и собирался его расплавить. Со временем оказалось, что находка стоит минимум 30 миллионов долларов, хотя фактическая цена оказалась тайной. Яйцо быстро сменило владельца. На сегодня известно о существовании 50 подлинных яиц Фаберже, а найдено всего 43. Так что шансы стать миллионерами есть у всех.

