7 амбициозных архитектурных проектов, которые так и не увидел мир, но как знать

1. Амбициозный «Горизонтальный небоскреб» от Захи Хадид (Гонконг)

Футуристический концепт в стиле супрематизма так и не был воплощен (The Peak Leisure Club, Заха Хадид).

Нереальные формы и наполнение горизонтального небоскреба от Захи Хадид (концепт The Peak Leisure Club, 1982-1983 гг.).

2. «Хрустальный остров» от Нормана Фостера в Москве

«Хрустальный остров» на Нагатинской пойме должен был принимать первых посетителей еще 2014 г. (концепт Нормана Фостера).

«Хрустальный остров» в Москве – один из самых амбициозных и грандиозных проектов Нормана Фостера.

3. «Небесный город Иллинойс» в Чикаго (США)

Небоскреб The Illinois Sky City – проект известного американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта (1957 г.). | Фото: architime.ru.

Высотка «Небесный город Иллинойс» так и осталась проектом. | Фото: architime.ru.

4. Дворец Советов СССР в Москве (нереализованный проект СССР)

415-метровый Дворец Советов СССР должен был стать самым высоким сооружением мира (концепт, 1931 г.).

Поиски форм и наполнения от советского архитектора Бориса Иофана в создании Дворца Советов СССР.

Минималистско-усеченная «реализация» величественного проекта Дворца Советов в виде открытого бассейна «Москва» . | Фото: upload.wikimedia.org.

5. Отель Attraction в Нью-Йорке от великого Антонио Гауди (США)

Отель Attraction в Нью-Йорке спроектировал Антонио Гауди еще в 1908 г.

Эскиз отеля Attraction в Нью-Йорке великого Антонио Гауди значительно опередил время (1908 г).

6. «Мемориал Матерям» в Вашингтоне (США)

«Мемориал Матерям» в Вашингтоне так и не был построен. | Фото: realt.onliner.by.

Уильям Кларк Ноубл создал проект, которому не суждено было воплотиться (Mother’s Memorial).

7. Музей нарративного искусства Джорджа Лукаса по проекту бюро MAD Architects (США)

Так должен был выглядеть Lucas Museum of Narrative Art, если бы концепт был реализован в Чикаго (2014 г.).

Теперь музей имеет вид космического корабля (вариант концепта Lucas Museum of Narrative Art в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе).