7 амбициозных архитектурных проектов, которые так и не увидел мир, но как знать

1. Амбициозный «Горизонтальный небоскреб» от Захи Хадид (Гонконг)

Футуристический концепт в стиле супрематизма так и не был воплощен (The Peak Leisure Club, Заха Хадид).

Нереальные формы и наполнение горизонтального небоскреба от Захи Хадид (концепт The Peak Leisure Club, 1982-1983 гг.).

2. «Хрустальный остров» от Нормана Фостера в Москве

«Хрустальный остров» на Нагатинской пойме должен был принимать первых посетителей еще 2014 г. (концепт Нормана Фостера).

«Хрустальный остров» в Москве – один из самых амбициозных и грандиозных проектов Нормана Фостера.

3. «Небесный город Иллинойс» в Чикаго (США)

Небоскреб The Illinois Sky City – проект известного американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта (1957 г.). | Фото: architime.ru.

Высотка «Небесный город Иллинойс» так и осталась проектом. | Фото: architime.ru.

4. Дворец Советов СССР в Москве (нереализованный проект СССР)

415-метровый Дворец Советов СССР должен был стать самым высоким сооружением мира (концепт, 1931 г.).

Поиски форм и наполнения от советского архитектора Бориса Иофана в создании Дворца Советов СССР.

Минималистско-усеченная «реализация» величественного проекта Дворца Советов в виде открытого бассейна «Москва» . | Фото: upload.wikimedia.org.

5. Отель Attraction в Нью-Йорке от великого Антонио Гауди (США)

Отель Attraction в Нью-Йорке спроектировал Антонио Гауди еще в 1908 г.

Эскиз отеля Attraction в Нью-Йорке великого Антонио Гауди значительно опередил время (1908 г).

6. «Мемориал Матерям» в Вашингтоне (США)

«Мемориал Матерям» в Вашингтоне так и не был построен. | Фото: realt.onliner.by.

Уильям Кларк Ноубл создал проект, которому не суждено было воплотиться (Mother’s Memorial).

7. Музей нарративного искусства Джорджа Лукаса по проекту бюро MAD Architects (США)

Так должен был выглядеть Lucas Museum of Narrative Art, если бы концепт был реализован в Чикаго (2014 г.).

Теперь музей имеет вид космического корабля (вариант концепта Lucas Museum of Narrative Art в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе).

Несмотря на неограниченные возможности строительной индустрии, не все архитектурные проекты удалось воплотить в жизнь, даже если их создали гениальные творцы. В большинстве случаев помешал банальный финансовый вопрос , который в этом деле играет основополагающую роль. Хотя еще 100 лет назад несоответствие технических возможностей в большей мере воспрепятствовало созданию футуристических объектов, которые до сих пор считаются архитектурой будущего. Но как знать, может и мы успеем полюбоваться фантастическими очертаниями 7 самых креативных сооружений, которые пока созданы лишь на бумаге и чертежах.Находясь под влиянием творчества русского авангардиста Эля Лисицкого, гениальная Заха Хадид еще в 1982–1983 г.г. спроектировала частный спортивный клуб The Peak Leisure Club в Гонконге. Архитектор предложила горизонтальный небоскреб, образованный различными слоями, которые создают новую искусственную топографию, дополняющую холмы Коулуна. Эти слои были спроектированы как большие консольные балки, которые выходили из природной зоны и «зависали» над участком, причем некоторые объекты находились под нереальным углом в 90 градусов. Кроме того, открытые пространства между балками также умело задействовались Захой Хадид. Эти зоны должны были создавать драматические пространства, заполненные водами плавательного бассейна или другими развлекательными пространствами.Несмотря на то, что созданный великим архитекторомвыиграл очередной Международный конкурс, но так и не был воплощен в жизнь. Причиной этому оказался банальный передел территории и сферы влияния на Гонконг между Великобританией и Китаем. В тех политических реалиях заказчик не рискнул финансировать хоть и неординарный, но все же очень дорогостоящий проект.Культурно-деловой центр «Хрустальный остров», который разработал британский архитектор Норман Фостер, должен был украшать Нагатинскую пойму уже минимум как лет 5, но не сложилось. Грандиозность задумки и непомерные амбиции были очень привлекательны для бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который и одобрил проект неординарного архитектора. Да это и понятно, ведь масштабный объект в виде конусообразной башни взметнувшейся ввысь на 450 м, площадью более 2,5 млн м², должен был стать самым вместительным сооружением на планете. К сожалению, для Нормана Фостера и многих ценителей фантастических форм в архитектуре проект был закрыт, сразу же после отставки мэра.Теперь не осталось шансов увидеть весьма изящную башню, имеющую гиперболоидную форму конструкции, покрытую диагональной сеткой, потому что концепт признали. Хотя задумка была и оригинальной, и довольно практичной учитывая, что это все-таки культурно-деловой центр с множеством офисов, культурных учреждений, бутиков и даже жилых апартаментов , что облегчило бы поиски работы, да и жители района могли бы в считанные минуты до нее добраться. Плюс ко всему все расчеты концепта базировались на использовании альтернативных источников энергии для обслуживания башни и принципах «зеленой» архитектуры.«Зеленая архитектура» – это направление в проектировании, главным принципом которого является разработка зданий, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду. Как правило, они создаются с экологически чистых материалов и являются энергетически независимыми объектами.Небоскреб The Illinois Sky City («Небесный город Иллинойс»), который разрабатывался для Чикаго гениальным Фрэнком Ллойдой Райтом еще в середине прошлого века (1957 г.) должен был стать самым грандиозным сооружением мира. И это неспроста, ведь его высота, согласно чертежам, достигает 1703 м (вместе со шпилем), что в два раза превышает Бурдж-Халиф в Дубае. Этот проект так и не был внедрен в жизнь по понятным причинам, ведь до сих пор не придуманы конструкции и материалы, которые смогли бы удержать объект такой высоты.Хотя иметь 528-этажное здание было бы очень неплохо, учитывая то, сколько бы поместилось жилых квартир , офисов, культурных центов и бутиков на его площадях. И это, не считая расчетов самого автора проекта, который планировал размещение 15 тыс. автомобилей на подземной парковке и нескольких сотен частных вертолетов на специальных площадках.Дворец Советов, увенчанный стометровым памятником Ленина, должен был стать грандиозным символом новой страны еще в 1931 г. Впечатляющие формы и размеры административного здания спроектировал известный советский архитектор Борис Иофан, который мечтал создать самое высокое здание мира. На тот момент ему это удалось, но только на бумаге, хотя под строительство 415-метрового небоскреба уже даже расчистили место. Правда это событие праздником назвать нельзя, потому что для подготовки стройплощадки взорвали Храм Христа Спасителя.Когда работы шли полным ходом и уже был создан грандиозный фундамент, началась Великая Отечественная война, которая разрушила все планы, причем в прямом смысле слова. Установленная стальная конструкция была полностью демонтирована для нужд обороны. После окончания войны все попытки активистов возобновить строительство не увенчались успехом, единственное, что массивный фундамент смогли превратить в открытый бассейн «Москва». Но его участь была предрешена: в 90-х годах прошлого века на этом месте снова был воздвигнут Храм Христа Спасителя.Самый загадочный проект великого каталонского зодчего Антонио Гауди, разработанный для строительства не в его родной стране, а в Нью-Йорке, тоже не был реализован из-за отсутствия технических возможностей. Настоящий гостиничный храм, высота которого должна была достигать 360 м, никак не мог быть построен в 1908 г., хотя фантастические формы вытянутой параболической арки до сих пор не дают покоя многим почитателям его таланта.Концепт зодчего настолько опередил время и технологии , что даже после его обнародования, спустя почти 50 лет и по сей день ни одна строительная компания не взялась за его реализацию.По сведениям авторов Novate.ru, отельный комплекс Attraction планировали строить на том месте, где впоследствии появились и были разрушены печально известные Башни-близнецы WTC.Учитывая любовь американцев к созданию мемориалов, удивляет то, что такой фантастический комплекс как Mother’s Memorial («Мемориал Матерям») в Вашингтоне, так и не был создан ни в годы появления впечатляющего проекта (1924 г.), ни сейчас. Как оказалось, столь печальному итогу поспособствовали сразу две причины и сам автор проекта – дизайнер Уильям Кларк Ноубл, который затеял суд с общиной, заказавшей концепт мемориала, и «Великая депрессия», поставившая крест на финансировании проекта.Хотя мемориал обещал быть грандиозным и действительно величественно прекрасным учитывая, что высота арок, находящихся внутри монумента, составляла 90 м. и это, не говоря о скульптурах , колоннах, портиках, изобилии изысканного декора и белого мрамора.Это, пожалуй, единственный проект, который сможет увидеть мир, если опять не случится непредвиденных препятствий. Горемычный концепт, начиная с 2014 г. поменял несколько мест дислокации, но судя по всему в 2021 г. он все же «приземлится» в Лос - Анджелесе, на территории Выставочного парка. Хотя мечта легендарного режиссера киносаги «Звездные войны» – Джорджа Лукаса о создании собственного музея могла так и не осуществиться.По сведениям редакции Novate.ru, изначально проект Lucas Museum of Narrative Art, созданный известным архитектурным бюро Китая MAD Architects, должны были реализовать в Чикаго, но активные протесты экологов воспрепятствовали его строительству. Но кинорежиссер не оставлял надежды и видоизменив проект, теперь вместо биоморфной горы должен будет красоваться космический корабль, предложил его сразу двум городам – Лос-Анджелесу и Сан-Франциско.В итоге власти Города ангелов были порасторопней и выделили место для строительства музея возле университета Южной Калифорнии, где когда-то учился сам Лукас, который и будет самостоятельно финансировать строительство. А это совсем немаленькая сумма, причем рискующая возрасти в разы во время реализации концепта. На данный момент озвучены рекордные 1,5 млрд дол. из средств Джорджа Лукаса и его жены., — в интервью различным изданиям говорил сам режиссер.