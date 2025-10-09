Способы, которыми фильмы искажают наши представления о любви

Мы все растем с определенным представлением о романтической любви, хотя обычно очень скоро обнаруживаем, что ошибаемся. Излишне говорить, что это может способствовать проблемам в отношениях. Роль популярного художественного вымысла (особенно кино) в формировании этих убеждений также остается в значительной степени невыясненной.
10. Намеренно изображать интерес или поддразнивать не получится
Идея о том, что поддразнивание и откровенное игнорирование кого-то является жизнеспособной формой выражения любви, укоренилась в Голливуде, и ее можно проследить во многих фильмах, от подростковых драм до высокобюджетных фильмов о супергероях. Идея выходит в реальную жизнь, так как очень многие люди думают, что, если кто-то не реагирует на их авансы, он просто просит их стараться больше, хотя обычно это бесполезно. Как вы уже догадались, на самом деле все не так, и даже наука с нами согласна. Многие исследования доказывают, что люди склонны испытывать влечение к тому, кто их любит, а не к тому, кто их не любит. Совсем другая история, если их сигналы неоднозначны, а вы им нравитесь (как обычно и происходит в кино), но велика вероятность того, что они действительно имеют в виду то, что говорят. 9. История не заканчивается, когда двое остаются вместе
Это относится не только к романтическим фильмам, поскольку во многих других все заканчивается тем, что главные герои в итоге остаются вместе. Они проходят свой собственный путь, обнаруживают, что подходят друг другу, и обычно проводят всю свою жизнь в мифическом периоде «долго и счастливо».фильмах действительно хотели точно изобразить историю реальной пары, они бы начали с того, что люди остаются вместе. Для любой пары (если только их личная история не является исключительно захватывающей) роль, предшествующая отношениям, едва ли что-то значит. По-настоящему волнующие и насыщенные отношения начинаются после, а не до. Однако в кино по-прежнему считают, что встреча двух людей - это своего рода победа и сигнал к окончанию их личных историй, хотя на самом деле это только начало.
8. Вам не нужно страдать и жертвовать собой, чтобы это сработало
Всякий раз, когда в фильме с отношениями то-то не так, это выставляется как некий обряд посвящения, из которого каждый в конечном итоге выходит, став сильнее. Это выглядит как нормальная часть жизни, поскольку идея о том, что вы должны отказаться от чего-то, чтобы отношения сработали, в фильмах встречается довольно часто. Например, жертва Джека ради Розы в «Титанике» была увековечена в народном воображении. Не важно, что его можно было бы спасти, если бы Роза постаралась немного больше, важно, что он отдал свою жизнь за ту, которую любил. Жертвоприношение выключает логику, по крайней мере, когда речь заходит о любви в кино. На самом деле любые отношения, в которых вы постоянно должны от чего-то отказываться, вовсе не являются здоровыми отношениями, и уж тем более они не являются основой для крепкой связи. Быть вместе не значит жертвовать, хотя кино и телевидение пытаются это романтизировать. Живые отношения не действуют по формуле «отдай-пожертвуй-получи-любовь». Мы не говорим, что чем-то жертвовать плохо (это звучит эгоистично), хотя вряд ли это норма в отношениях. Вероятно, именно из-за этого довольно много людей продолжают держаться за тупиковые отношения в реальности, надеясь, что фильмы не врут. К сожалению, это не так.
7. Исследования доказывают связь между фильмами и проблемами во взаимоотношениях
Мы всегда подозревали, что Голливуд имеет какое-то отношение к тому, как мы воспринимаем (точнее, неправильно воспринимаем) любовь. Идея любви-сказки, продвигаемая Голливудом, до сих пор приводят к проблемам в отношениях по всему миру. Благодаря фильмам, мы мечтаем об идеальном романтическом партнере, который остается с нами потому, что был создан для нас, а не потому, что каждый день работает над отношениями. Это всего лишь одно из многих неверных представлений о любви, которые фильмы до сих пор активно пропагандируют, и об этом говорим не только мы. Исследование, проведенное группой психологов, подтверждает, что неточное изображение отношений Голливудом оказывает глубокое влияние на реальные отношения. Они обнаружили, что идея о том, что «если человек тебе небезразличен, он знает об этом без слов» активно продвигается большинством романтических комедий, выпущенных в период с 1995 по 2005 год, и примерно в это время стали наблюдаться проблемы в отношениях.
6. В фильмах женщины очень странно ведут себя во время секса
Фото: toptenz.net Для большинства подростков фильмы - это их первое знакомство с чудесным и в то же время запутанным миром секса. Это также одна из самых популярных тем в Голливуде, и она продолжает формировать отношение к сексу в реальном мире. Наше восприятие секса часто формируется на основе фильмов, и это прекрасно, ведь кто-то должен рассказать об этом детям. Конечно, фильмы несут ответственность за то, чтобы сделать это правильно, учитывая детскую впечатлительность, и именно поэтому секс по-прежнему находится в фильмах под сильной цензурой. В то время как в отношении мужчин фильмы в значительной степени преуспевают, секс для женщин в кино - это, казалось бы, странное и неестественное занятие. Большинство из того, что показывают в фильмах в отношении женщин – неверно. В реальной жизни ни одна женщина никогда не заворачивалась в простыню, чтобы пойти в туалет после секса, но в кино они это делают постоянно. Также женщины в кино, по-видимому, любят носить бюстгальтер, так как они всегда носят его до и после акта. Это имеет смысл, если после этого они должны выйти или вернуться на работу и вряд ли женщины предпочитают спать в бюстгальтере. Фильмы также мало что понимают в женском оргазме, поскольку женщины в фильмах достигают его намного быстрее, чем в реальной жизни.
5. Согласно науке, противоположности не притягиваются
В нашем обществе укоренилось представление о том, что люди с противоположными интересами подходят друг другу, хотя прямо обвинять в этом фильмы было бы немного несправедливо. Верно, что эта нить прослеживается в большом количестве фильмов, но сама мысль встречалась в историях намного раньше (вспомните хотя бы «Гордость и предубеждение»). Практически очевидно, что, если в кино мужчина и женщина начинают ссориться, то в конечном итоге они остаются вместе или, по крайней мере, каким-то образом романтически связаны. Большинство людей уже поняли, что все совсем не так. Романтические отношения обычно развиваются на основе сходства, а не различий, поскольку это идет вразрез с идеей эволюции. Наука также согласна с этим, поскольку исследования показали, что люди склонны испытывать влечение к тем, кто думает так же, как они. Это также означает, что, при сближении двух людей выпячивание своей уникальности не сработает так, как демонстрация сходства интересов.
4. Побежав через аэропорт, вы получите пулю
Это кажется очевидным, но мы решили повторить, насколько глупо проделывать нечто подобное. Аэропорты в кино служат фоном для всевозможных романтических вещей, от признания в безответной любви до предложения руки и сердца. Большинство из этого заканчивается хорошо, и некоторые люди могут даже счесть это очень романтичным в реальной жизни. Как вы знаете, отчаянная пробежка за любимым по аэропорту окажется фатальной в большинстве (если не во всех) стран. Это особенно верно для Америки, где уровень безопасности в аэропортах с 11 сентября был самым высоким. Разные службы безопасности в обычном аэропорту специально обучены не пропускать никого без необходимых документов и проверок, независимо от того, насколько сильно этот кто-то любит другого человека. Большинство этих романтических погонь из фильмов закончились бы тем, что весь аэропорт был бы приведен в состояние повышенной готовности, а главный герой застрелен в течение двух минут.
3. Любви с первого взгляда не существует
Многие из нас верят в любовь с первого взгляда. Мысль о том, что однажды вы встретитесь с кем-то глазами и тут же влюбитесь, уже давно используется в кино для разжигания эмоций. Имейте в виду, что для этого вам все равно нужно познакомиться с другим человеком. Но в кино вполне возможно решить связать свою жизнь с кем-то, кого ты впервые увидел в кафе, и эти отношения обычно заканчиваются хорошо. Как вы уже догадались, в реальной жизни все совсем не так. Психологи провели исследование о том, возможна ли вообще любовь с первого взгляда, и многие исследования показали, что это не так. Интересно, что они разделили страсть и любовь, поскольку, если страсть может сформироваться за несколько минут после встречи с кем-то, для рождения любви должны сформироваться определенные связи в мозге, что чисто физически не может произойти так быстро.
2. В основном все отношения в кино носят гетеросексуальный характер
Всякий раз, когда мы говорим о романтической любви, мы сразу думаем о мужчине и женщине. Распространенность гетеросексуальных отношений в Голливуде ошеломляет, даже если это не соответствуют современным реалиям. Хотя правда, что сейчас в фильмах и сериалах все чаще встречаются однополые (и другие типы) отношений, в фильмах предпочитают классические. Практически нельзя увидеть, что герой идет по улице в Нью-Йорке и проходит мимо гей-пары, просто держащейся за руки. Более того, гей-пары существуют только в фильмах для взрослых с ограниченным доступом почти во всех странах. Если вы живете в большом городе в развитой стране, то понимаете, что такая подача отношений не совсем точна. Нетрадиционные пары можно встретить довольно часто! Несмотря на прогресс в других областях, в Голливуде считают, что романтическая любовь должна быть ограничена отношениями мужчины и женщины.
1. Единственный
Не редко можно встретить одиноких людей, которые ищут идеальную вторую половинку. Многие отношения разрушились из-за укоренившейся в нашем обществе веры в то, что где-то есть ваш идеальный партнер. Люди, создавшие счастливые отношения, отказались от этой идеи, признав, что родственные души могут существовать только на экране. Прежде всего, то, что человек делает для вас, намного важнее, чем его личность или сходные черты, и это постоянно меняется с течением времени. Вы можете встретить кого-то, кто идеально подходит под ваше представление об идеальной второй половинке, но со временем он окажется ужасным партнером. Что еще более важно, идея о том, что кто-то предназначен специально для вас, изначально ошибочна. Мы не должны искать свою вторую половинку, путешествуя по всему миру и встречая как можно больше потенциальных претендентов. Цель поиска партнера должна заключаться в том, чтобы сделать вас счастливым прямо сейчас, и, если это так, то не имеет значения, есть ли кто-то лучше него (подсказка: нет). Это может показаться смешным, но пары распадаются потому, что один из партнеров не соответствует представлению другого о «единственном». Отношения требуют ежедневной работы, а не полученного однажды «пропуска родственной души», так как даже самые подходящие родственные души не останутся вместе надолго, если не будут прилагать для этого усилий.
