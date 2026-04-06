6 способов, как вывести свежие и застарелые пятна от кофе

Любите кофе – любите и пятна с одежды выводить. Одно неловкое движение, и вот уже бодрящий напиток проливается на платье, джинсы или рубашку. Все бы неплохо, но отстирать такое загрязнение очень сложно. Мы рассказываем, как оказать одежде первую помощь, и какими средствами выводить пятна.



Первая помощь

Чем вывести пятна от кофе?

1. Хозяйственное мыло

2. Нашатырный спирт

3. Глицерин

4. Уксус

5. Перекись водорода

6. Лимонный сок

Застирайте пятно от кофе в воде.Как и в случае с любыми другими пятнами, кофе гораздо проще отстирать, если загрязнение свежее. Поэтому старайтесь действовать как можно оперативнее. В первую очередь нужно определить, какой именно напиток оставил след:• Сладкий кофе без молока лучше всего отстирывать горячей водой. Для этого нужно обильно смочить ткань, нанести любой мыльный раствор (например, натереть хозяйственным мылом), осторожно потереть и хорошо прополоскать.• Для пятен, которые оставили капучино, лате и прочие напитки с молоком, порядок действий аналогичный, только использовать нужно не горячую, а холодную воду.Если вы облились кофе на прогулке или в офисе и не можете сразу снять испачканную одежду, чтобы застирать ее, действуйте следующим образом: возьмите сухую салфетку и промокните пятно. Важно не втирать и не растирать следы от кофе, а именно промокнуть. В противном случае жидкость впитается в ткань и очистить ее будет очень сложно. После этого пятно нужно обильно посыпать каким-нибудь адсорбентом, например, крахмалом, тальком, измельченным мелом, солью и пр. После того, как он впитает жидкость и потемнеет, аккуратно счистите его щеткой. Обратите внимание, что такая обработка не отменяет стирку, поэтому, как только придете домой, сразу натрите ткань мылом и отправьте в стиральную машину.Застирайте ткань хозяйственным мылом.Универсальным средством для удаления различных пятен с ткани является хозяйственное мыло. Лучше всего использовать средство с 72% жирности. Натрите его на терке, переложите в миску и залейте теплой водой, чтобы получился мыльным раствор. Замочите в нем грязную вещь примерно на полчаса, а затем постирайте в стиральной машине. Также можно просто натереть мылом загрязненный участок и оставить на пять минут для размягчения пятна, после чего отправить в стиральную машину.Нашатырный спирт убирает застаревшие пятнаЕсли вы не успели сразу обработать пятно, и оно впиталось в ткань, используйте для его выведения нашатырный спирт. Для начала возьмите стакан, налейте в него две столовые ложки воды и чайную ложку нашатыря, хорошо перемешайте. После этого залейте полученным раствором пятно, оставьте на 15 минут, прополощите в чистой воде, чтобы убрать остатки нашатыря, и отправьте в стирку. Обратите внимание, что нашатырь сушит ткань, поэтому при полоскании лучше использовать кондиционер для смягчения.Глицерин можно использовать соло или в паре с сольюЕще одно средство, которое отлично растворяет танины (вещества, которые содержатся в кофе и окрашиваю ткань) – это глицерин. Его нужно нанести на пятно, оставить на 20 минут, смыть и постирать одежду в стиральной машине. Если пятно успело засохнуть, смешайте небольшое количество соли и глицерина (берите в равных количествах) и готовую кашицу нанесите на загрязненный участок ткани. Оставьте на 15 минут, затем уберите остатки средства старой зубной щеткой, прополощите одежду в чистой воде и отправьте в стиральную машину.Уксус уберет пятно на джинсахЕсли вы пролили кофе на джинсы, самым лучшим помощником в выведении пятен станет 9-процентный уксус. Обратите внимание, что эссенцию брать нельзя, так как в ней содержится высокая концентрация уксусной кислоты, которая может повредить ткань. Как и любое другое средство, уксус лучше всего справляется со свежими пятнами, но при необходимости может вывести и засохшие. Смочите ватный диск уксусом, приложите к пятну и оставьте на 15 минут. После этого прополощите и постирайте вещь.Перекись хорошо отбеливает тканьЧтобы очистить светлую одежду, используйте перекись водорода. Она обладает отбеливающим эффектом, поэтому от пятна не останется никакого следа. Смочите ватный диск антисептиком, приложите к загрязненному участку и оставьте на 20 минут. Если диска под рукой нет, можете просто налить перекись на пятно, главное – не переборщить с количеством. По истечении времени смойте остатки средства и постирайте одежду в стиральной машине.Обработайте пятно лимонным соком.Если перекиси водорода в аптечке не оказалось, используйте для чистки светлых вещей лимонный сок. Он также обладает отбеливающими свойствами и может быстро привести одежду в порядок. Смочите загрязненный участок водой, выдавите несколько капель лимонного сока и оставьте на полчаса (вместо лимона можно использовать разведенную в воде лимонную кислоту). Оставьте средство на полчаса, чтобы оно подействовало, а затем хорошо промойте ткань под теплой водой и отправьте в стиральную машину.Бонус: Как убрать пятно от кофе с кофра или диванаПятно от кофе на ковре.Разлили кофе на ковер или тканевый диван? Есть два варианта решения проблемы: для свежих и застарелых пятен:• Если пятно свежее, промокните излишки жидкости салфеткой или бумажным полотенцем, после чего нанесите свержу моющее средство. Подождите 20 минут, смойте остатки влажной губкой и дождитесь полного высыхания ковра или дивана.• Если пятно застарелое, для начала смочите его водой – удобнее всего использовать для этих целей губку либо тряпку. Далее смешайте воду со столовым уксусом, перелейте в пульверизатор и обработайте загрязнение. Подождите 15 минут, после чего протрите ткань чистой тряпкой из микрофибры. Пятно не полностью исчезло? Значит, нужно повторить процедуру.