В этих музеях точно не до скуки: необычные места, которые точно стоит посетить

1. Любителям Доширака

Японцы открыли Музей растворимой лапши!

2. Кому водочки?

Все о водке знают в Санкт-Петербурге!

3. Вы провалились, и мы помним об этом!

Только в Швеции могут открыть Музей неудач!

4. Здесь принято шептать

В этом жутком музее, вы точно захотите помолчать!