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Подкормите этим лук в июле

Июль — важное время для роста репчатого лука. Именно в июле заканчивается рост зеленой массы, и начинаются активные процессы формирования головки. Внесение правильных подкормок, содержащих фосфор и калий, поможет получить отменный урожай крупных и здоровых головок лука.

Чтобы получить наилучшие результаты, лук в июле следует подкормить 2 раза.
В начале месяца подкормите лук удобрением, состоящим из 1 стакана золы, 1 стакана доломитовой муки и 1 ст л монофосфата калия, разведенных в 10 л воды. Полученным раствором полейте междурядья, что поможет обогатить почву калием, фосфором и другими микроэлементами, необходимыми для роста лука.

Подкормите этим лук в июле

Вторая подкормка проводится за 10 дней до сбора урожая. Подкормка необходима для того, чтобы улучшить процессы хранения лука.

Подкормите этим лук в июле

Для приготовления второй подкормки в 10 л воды разведите 1 ст л гумата калия и полейте полученным средством посадки. Две важные подкормки в июле очень сильно повлияют на качество и количество урожая.
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Лукподкормка

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