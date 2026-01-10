Абсурдные факты, которые выбьют вас из колеи

Аббревиатура «ОК» не является случайным выражением и имеет свое удивительное происхождение, и, очевидно, место, где фламинго сгибают ноги, на самом деле не является коленом. Мы поражены нашей предсказуемо непредсказуемой планетой и не можем дождаться, чтобы раскрыть некоторые абсурдные факты, которые могут шокировать вас.

1. Яйца колибри. 2. Фламинго сгибают ноги в лодыжке, а не в колене.3. Ваш туалет в 7 раз чище вашего телефона. 4. Дельфины называют друг друга по именам. 5. Ученые не совсем уверены, почему мы зеваем, но это может помочь регулировать температуру нашего тела. 6. «ОК» происходит от неправильного написания фразы «все правильно».7. Страусиные яйца являются самыми крупными из всех яиц. Они более чем в 20 раз превышают вес куриного яйца. 8. Лимон — 70% сахара, а клубника — только 40% сахара.9. Морские огурцы испражняются и дышат через анус. 10. Люди могли ходить по воде на Луне.11. Желудочная кислота может растворить металл. 12. При ударе головой о стену в течение одного часа сжигается 150 калорий, а при обнимании — 70 калорий. 13. У улиток тысячи микроскопических зубов.