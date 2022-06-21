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10 способов нестандартного использования Coca-Cola


Напиток в быту и не только.

Напиток в быту и не только.

Популярный газированный напиток Coca-Cola в действительности не так прост, как может показаться на первый взгляд. У этой «отравы» человеческого здоровья есть очень полезные, пускай и не очень стандартные способы использования. Глядя на некоторые из них, стоит еще раз задуматься над тем, стоит ли помещать напиток в свою пищеварительную систему.


Вокруг напитка Coca-Cola, как и вокруг газировки в принципе, очень много споров. Некоторые факты весьма неоднозначные, однако, сложно спорить с тем, что у напитка много «нетрадиционных» способов использования в быту. Автор нового видео рассказал о том, как еще можно использовать Coca-Cola, а также как ее удобнее и лучше пить, если кто-то все-таки любит.

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10 способов нестандартного использования Coca-Cola

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10 способов нестандартного использования Coca-ColaПодписаться на мой Instagram
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