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6 веских причин для того, чтобы отказаться от машины с кожаным салоном


Кожаный салон не всегда хорошо и вот почему.

Кожаный салон не всегда хорошо и вот почему.

Кожаный салон в автомобиле – это невероятно стильно, круто и, конечно, дорого. Казалось бы, есть ли хоть одна причина на всем белом свете, чтобы отказаться (при возможности) от приобретения авто с именно таким салоном. На самом деле причин таких более, чем достаточно. Начнем с 6 наиболее веских, каждая из которых уже по отдельности заставит серьезно задуматься над рациональностью кожаного салона.

1. Кругом обман


Есть такая проблема - обман.

Есть такая проблема - обман.

 

Когда покупаешь автомобиль с кожаным салоном, всегда есть вероятность, что продавец (а иногда и сам производитель) выдаст за кожу старый и совсем недобрый кожзаменитель или экокожу. Что в этом плохого? По крайней мере, огромная переплата, которую сделает любимец всего натурального и стильного.

2. Качество


Кожа не всегда лучшего качества.

Кожа не всегда лучшего качества.

 

Даже если салон кожаный, это еще не означает, что он качественный. Все потому, что качество кожи напрямую зависит от того, как и насколько хорошо она выделывалась. Если спустя несколько лет эксплуатации салон автомобиля потрескался и выглядит потрёпанным, то кожа, использованная при его отделке, была не лучшего качества.

3. Соответствующий уход


Оно вам надо?

Оно вам надо?

 

За кожаным салоном нужен соответствующий уход со стороны автомобилиста.
Раз в месяц, а иногда и чаще, салон нужно будет натирать полиролями и другими специальными средствами. Стоит ли оно того? Нужно ли тратить на салон автомобиля больше денег и времени, чем он действительно заслуживает? Пускай каждый ответит на этот вопрос сам.

4. Дискомфорт


Проблемы с погодой.

Проблемы с погодой.

 

Ощутить все «прелести» кожаного салона можно только в экстремальных погодных условиях - в жару и мороз. Вот незадача, но в наших широтах и то, и другое случается каждый год. Не решает проблему ни подогрев сидений, ни кондиционер. Нужно ли переплачивать несколько тысяч за то, чтобы в итоге не быть счастливым от собственного салона?

5. Скольжение


Можно конечно сделать вот так.

Можно конечно сделать вот так.

 

Проблема, которая часто проявляется «бонусом» в жаркую погоду - кожа начинает сильно скользить. В итоге салон становится не просто неудобным, а даже опасным во время вождения.

6. Запах


Сначала пахнет совсем не кожа.

Сначала пахнет совсем не кожа.

 

Запах новой кожи нравится многим людям. На самом же деле пахнет совсем не кожа, а те вещества, которыми она интенсивно обрабатывалась. Со временем химия выйдет, а кожа начнет впитывать пот, табачный дым и прочие неприятные вещи. Нужно ли говорить, что совсем скоро она начнет источать совсем другой букет «ароматов»?

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6 веских причин для того, чтобы отказаться от машины с кожаным салоном

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6 веских причин для того, чтобы отказаться от машины с кожаным салономПодписаться на мой Instagram
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