6 веских причин для того, чтобы отказаться от машины с кожаным салоном

Кожаный салон не всегда хорошо и вот почему.

1. Кругом обман

Есть такая проблема - обман.

2. Качество

Кожа не всегда лучшего качества.

3. Соответствующий уход

Оно вам надо?

4. Дискомфорт

Проблемы с погодой.

5. Скольжение

Можно конечно сделать вот так.

6. Запах

Сначала пахнет совсем не кожа.