Загадки этрусков, которые не дают покоя учёным: Какими были мода, быт и развлечения предшественников

Народ, населявший земли современной итальянской Тосканы чуть больше двух тысячелетий тому назад, называвший себя «расены», оставил следы удивительно быстрого расцвета, а еще – множество необъясненных загадок. Недостаток письменных и материальных исторических свидетельств, значительный временной период, отделяющий современность от эпохи этрусков не позволяют пока досконально изучить жизнь представителей этой цивилизации, но известно, что и на античные народы, да и на современный мир, этруски оказали весьма заметное влияние.
Возникновение и исчезновение цивилизации этрусков
Этруски появились на Апеннинском полуострове в IX веке до н.э. и уже через три столетия представляли собой развитую цивилизацию, которая могла гордиться высоким уровнем мастерства ремесленников, успешным земледелием, а также наличием металлургического производства.
Фрагмент фронтальной стенки этрусской погребальной урны
Цивилизация Вилланова, первая из культур железного века на территории Италии, рядом ученых считается ранним этапом существования этрусков, другие же отрицают преемственность между двумя культурами, признавая версию об изгнании представителей Вилланова этрусками.
Происхождение этрусков – один из вопросов, вызывавших споры среди историков еще с античных времен. Так, Геродот утверждал, что этот народ пришел на Апеннины из Малой Азии – эта версия и сейчас имеет наибольшую популярность.
Геродот
Тит Ливий предполагал, что родина этрусков – Альпы, и народ появился благодаря миграции племен с севера. Согласно же третьей версии, этруски ниоткуда не приходили, а жили на этой территории всегда. Четвертая версия – о связи этрусков со славянскими племенами – считается в настоящее время псевдонаучной, несмотря на свою популярность.
Интересно, что сами этруски предвидели закат и гибель своей цивилизации, о чем писали в своих книгах, позднее утерянных.
Этрусский саркофаг
Причинами исчезновения народа называют как ассимиляцию с римлянами, так и воздействие внешних факторов – в частности, малярию, которая могла быть завезена в Этрурию путешественниками с Востока и распространялась благодаря комарам, во множестве населявших болотистые земли Италии.
Сами этруски молчат о своей истории – их язык несмотря на довольно успешную дешифровку надписей на надгробиях тем не менее продолжает оставаться неразгаданным.
Взаимодействие этрусков с другими народами
Как бы то ни было, около тысячи лет существования цивилизации этрусков оставили любопытные следы. Этрурия находилась в исключительно благоприятном с точки зрения природных ресурсов регионе. Здесь в изобилии встречались строительный камень, глина, олово, железо, росли леса, были разведаны залежи угля. Этруски, помимо высокого уровня развития земледелия и ремесел, преуспели и в пиратском деле – они слыли отличными кораблестроителями и держали в страхе суда других племен. Этому народу приписывают, помимо прочего, изобретение якоря со свинцовой перекладиной-штоком, а также медного морского тарана.
Фрагмент фрески с изображением корабля этрусков
Однако взаимодействие этрусков с древними народами Средиземноморья не носило характер противостояний – напротив, жители Этрурии охотно перенимали ценности Древней Греции и особенности ведения быта. Известно, что древнегреческий алфавит был заимствован сначала этрусками, а от них – римлянами. Несмотря на то, что этрусский язык ученые пока не могут перевести, записан он тем не менее греческими буквами – как на табличках из города Кортоны, обнаруженных в 1992 году.
Таблички из Кортоны с надписью на языке этрусков
Считается, что ряд слов, употребляемых и современным человеком, имеют этрусское происхождение. Это, в частности, «персона», «арена», «антенна» (в значении «мачта»), «литера» и даже «сервис» (означало «раб, слуга»).
Этруски были большими любителями музыки – под звуки флейты, чаще всего двойной, они и готовили, и воевали, и отправлялись на охоту, и даже наказывали рабов, о чем пишет с некоторым возмущением греческий ученый и философ Аристотель.
Фреска некрополя города Тарквинии с изображением двойной флейты
Тоги, украшения, строительство городов и цирков
Вероятно, под музыку они и одевались – интересно, что знаменитая римская тога с пурпурной каймой ведет свою историю именно от этрусков. Этот большой кусок ткани, как правило, из шерсти, появился благодаря эволюции от украшенных орнаментом плащей этрусских вождей.
Этруски считаются создателями римской тоги
Женщины носили пышные юбки и лифы на шнуровке, а кроме того, очень любили украшения – впрочем, как и мужчины. Сохранились браслеты, кольца, ожерелья этрусков, сделанные из золота. Особого мастерства этрусские мастера добились в создании фибул – застежек из золота чрезвычайно тонкой работы, которыми скрепляли накидки.
Этрусская фибула из золота
Отдельного упоминания заслуживает этрусское искусства строительства городов, оказавшее большое влияние на архитектуру Рима и античности в целом. В VII веке до н.э. возникло явление Двенадцатиградия – союза крупнейших этрусских городов, среди них Вейи, Клузий, Перузия, Ватлуна и другие. Остальные города Этрурии подчинялись ближайшему из входивших в Двенадцатиградие.
Город этрусков Вольтерра
Начало строительства города этруски начинали с символического обозначения границы – ее должны были очертить запряженные в плуг бык и телка. В городе обязательно размещались три улицы, трое врат, три храма – посвященные Юпитеру, Юноне, Минерве. Ритуалы строительства этрусских городов – Etrusco ritu – переняли римляне.
Древнеримская Аппиева дорога - Виа Аппиа
Есть также предположение, что знаменитые древнеримские дороги, существующие и поныне, например, Виа Аппиа, были построены не без участия этрусков.
Этрусками был возведен самый большой ипподром Древнего Рима – Циркус Максимус, или Большой Цирк. По легенде, первые состязания в гонках на колесницах были проведены царем Тарквинием Приском, который был родом из этрусского города Тарквинии в VI веке до н.э.
Большой Цирк - Циркус Максимус
Что же касается боев гладиаторов – это древняя традиция берет начало из этрусской культуры жертвоприношений, когда пленным воинам стали давать шанс выжить вместо того, чтобы принести их в жертву богам.
Бой гладиаторов. Римская мозаика
Смешение разных культур, взаимное влияние миров Древней Греции, Древнего Рима и Этрурии друг на друга приводили к обогащению опыта разных народов и одновременно к потере самобытности каждого из них. Этруски в античном мире – одна из важнейших составляющих, без них история человечества была бы иной.
Долгое время этрускам приписывали создание Капитолийской волчицы – знаменитой бронзовой скульптуры. Тем не менее, радиоуглеродный метод исследований показал, что произведение было создано не ранее XI века, а фигурки близнецов появились начиная с XV века.
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