Советы, чтобы вещи оставались яркими даже после сотни стирок

Главная проблема ярких вещей заключается в том, что спустя несколько стирок они начинают выцветать и терять свой привлекательный оттенок. Чтобы максимально оттянуть этот момент и подольше наслаждаться красивым внешним видом любимой одежды, рекомендуем следовать нескольким эффективным советам, перечисленным в этой статье.

Совет 1: Разделяйте по цветам

Совет 2: Стирайте при низкой температуре

Совет 3: Выворачивайте одежду наизнанку

Совет 4: Используйте специальные средства

Совет 5: Не используйте хлорный отбеливатель

Совет 6: Не перегружайте барабан

Совет 7: Не используйте сильный отжим

Совет 8: Замачивайте максимум на полчаса

Бонус: Используйте соль

Перед стиркой сортируйте одежду.Среди большинства хозяек бытует стойкое убеждение, что цветные вещи можно стирать вместе, вне зависимости от того, из какой ткани они сделаны, и в каких условиях стирки нуждаются. Однако если вы хотите как можно дольше сохранять качество материала, запомните: яркую одежду тоже необходимо сортировать, ведь разные материалы нуждаются в разных режимах.Детально изучите информацию, указанную на ярлычке, после чего разделите грязную одежду по стопкам. Как это поможет сохранить яркость? Все очень просто. Если выбирать наиболее подходящий для ткани тип стирки, то существенно снижается вероятность того, что вещи полиняют после очередной встречи со стиральной машинкой.Выберите температуру 30 градусов.Наверняка вы слышали о том, что белые вещи необходимо стирать в горячей воде, чтобы вывести даже самые застарелые пятна, а цветные – в холодной. Такое правило существует неспроста: чем ниже температура воды, тем лучше сохраняется краситель на ткани. Поэтому при выборе режима, отдавайте предпочтение тому, напротив которого указано «30 градусов». Особенно это актуально для материалов, содержащих большое количество красителей.Что касается деликатных тканей, то с ними нужно быть максимально осторожными, ведь их очень легко повредить. Лучше не рискуйте и стирайте такие вещи исключительно вручную, а если есть возможность – отдавайте в химчистку. При наличии стойких пятен одежду нужно сначала замочить в холодной воде, обработав загрязненные участки хозяйственным мылом или другим подходящим средством, а уже потом отправлять в барабан стиральной машины.Сизнаночной стороны больше загрязнений.Если на лицевой стороне нет заметных загрязнений, обязательно выворачивайте одежду наизнанку перед тем, как положить в стиральную машину, чтобы избежать активного трения о стенки барабана. Так вы сможете уберечь ткань от повреждений в процессе стирки, защитить ее структуру и цвет.Есть и еще одна причина, по которой одежду лучше стирать вывернутой наизнанку. Дело в том, что внутренняя часть всегда более грязная, чем внешняя, из-за пота, который вступает в контакт с бактериями, живущими на поверхности нашей кожи. Кроме того, изнанка вещей постоянно соприкасается с кожными маслами, отмершими чешуйками кожи, волосами на теле и прочим, поэтому если вы хотите добиться идеальной чистоты и свежести, выворачивайте их перед стиркой.На заметку: Сушить вещи тоже лучше всего наизнанку – это поможет уменьшить статическое электричество, которое накапливается, когда вещи трутся друг о друга в процессе высыхания. В результате одежду будет гораздо проще гладить и складывать. А если вы сушите вещи на улице, то выворачивание наизнанку поможет еще и предотвратить выцветание ткани, которое провоцируют прямые солнечные лучи.Используйте не универсальный гель, а для цветных тканейНа некоторых порошках, гелях, пятновыводителях не зря есть пометка «для цветных тканей». Она означает, что в этих средствах, содержатся особые компоненты, которые помогают сохранить красящий пигмент в ткани и не дают ему вымыться в процессе стирки. Что касается пятновыводителей, предназначенных для ярких вещей, то они действуют более бережно и не влияют на интенсивность окраски.Если не хотите прибегать к помощи бытовой химии, можете использовать подручные средства, например, уксус. Для ваших целей подойдет любой, который есть на кухне, даже яблочный. Необходимо налить в таз воды, добавить 150 миллилитров уксуса на 1 литр жидкости комнатной температуры, и замочить одежду. Подобный раствор будет работать по типу хлорного отбеливателя, но при этом подействует более деликатно и не вымоет цвет.Кстати, он пригодится и в процессе стирки. Залейте воду, смешанную с уксусом, в барабан стиральной машины, туда же положите порошок, и запустите нужный режим. В случае с новыми вещами это средство поможет сохранить цвет, а в случае со старыми – вернуть яркость. Обратите внимание, что если вы стираете одежду из деликатных тканей, количество уксуса лучше уменьшить вдвое.Смотрите, чтобы в составе средства не было хлораК слову о средствах, содержащих хлор. Лучше забыть об их существовании на время стирки цветной одежды, особенно если речь идет об отбеливателях. Многие хозяйки отмечают, что после их использования на ярких вещах появляются некрасивые светлые пятна, а иногда предмет гардероба и вовсе отбеливается. Чтобы избежать таких последствий, используйте пятновыводитель, предназначенный для цветного белья, или прибегните к помощи вышеупомянутого уксуса.Кладите в стиральную машину немного вещейВсегда есть соблазн погрузить в барабан стиральной машины абсолютно все вещи, которые за неделю накопились в корзине. Однако не следует ему поддаваться. Чтобы моющее средство работало наиболее эффективно, одежда должна распределяться по барабану равномерно, плюс важен свободный доступ воды. Кроме того, наличие небольшого количества вещей позволит избежать сильного трения тканей друг о друга, в результате которого они обычно и теряют яркость.Отжим должен быть на слабых оборотах.Привыкли отжимать одежду на больших оборотах, чтобы она быстрее высыхала? В случае с цветными вещами лучше изменить своим привычкам. Дело в том, что сильный отжим, а также дополнительная сушка в стиральной машине способны механически повредить ткань, что приведет к выцветанию оттенка. Поэтому советуем доставать одежду влажной и досушивать ее на обычной раскладной сушилке. И помните – яркое солнце является одним из главных врагов цветных тканей, поэтому сушить вещи лучше всего в тени.Цвет может вымыть даже холодная вода.Некоторые хозяйки рекомендуют замачивать вещи перед стиркой, чтобы получилось избавиться от особо стойких загрязнений. Этот способ действительно работает, но в случае с цветными тканями лучше использовать эффективный пятновыводитель. Во-первых, он работает намного быстрее, во-вторых, избавляет практически от всех загрязнений, а в-третьих, никак не влияет на яркость материала. Если же замачивать вещи в воде на долгое время, особенно в теплой, краски будут вымываться.Соль помогает сохранить цвет.Если вы заметили, что одежда уже поблекла, и хотите вернуть ей первоначальный внешний вид, обратитесь за помощью к соли. Добавьте 150 граммов обычной мелкой поваренной соли в барабан стиральной машины и запустите нужный режим стирки. Она поможет вымыть из ткани накопившиеся моющие средства, которые часто становятся причиной потускнения материала, и одежда вновь будет выглядеть свежо и привлекательно. А чтобы «запечатать» цвет в ткани, обязательно добавляйте соль при первой стирке.