6 рецептов летних блюд, которые будут кстати в разгар жары

Лето - разгар жары, отдыха и вкусной еды, которую можно приготовить за считанные минуты, не утруждая себя изнуряющей готовкой. К тому же, большинство блюд придутся по вкусу и шумным компаниям, которые любят устраивать вечерние посиделки, и семейным парам, уставшим от суеты, и даже тем, кто придерживается правильного питания, стараясь всегда быть в форме.
1. Чиабатта с сыром
Вкусно, сытно и полезно. \ Фото: europa-market.ru.
Что может быть проще и вкуснее, чем чиабатта? Правильно, только чиабатта с сыром, которая готовится в духовке буквально за несколько минут. А вариаций начинки может быть сколько угодно, поэтому смело заглядывайте в холодильник и, включая фантазию, пользуйтесь моментом.
Ингредиенты:
• Чиабатта — 1 шт;
• Помидоры черри (можно обычные) — 8 шт/1-2 шт;
• Моцарелла — 125 г;
• Твёрдый сыр — 20 г;
• Томатный соус — 2 ст. л;
• Маслины — 10 шт;
• Репчатый лук — 1/4 шт;
• Соль по вкусу;
• Специи «Итальянские травы» по вкусу;
• Оливковое масло — 1-2 ст. л;
• По желанию - колбаса чоризо или салями 20 ломтиков.
Из Италии с любовью. \ Фото: kaktutest.by.
Способ приготовления:
• Хлеб разрезать вдоль напополам;
• Выложить в противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Каждую половинку хлеба смазать кетчупом;
• Моцареллу порезать кубиками;
• Выложить в миску;
• Черри разрезать напополам (обычный помидор нарезать средним кубиком);
• Маслины разрезать на половинки;
• Добавить к сыру и помидорам;
• Лук мелко порубить;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Посыпать специями и приправить оливковым маслом;
• Слегка посолить и всё тщательно перемешать;
• Выложить равномерно начинку на хлеб;
• По желанию выложить сверху ломтики колбасы;
• Присыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут;
• Подавать горячим, тёплым или холодным.
2. Холодные сэндвичи с сыром фета и томатами
Блюдо для ленивых. \ Фото: all-cook.com.
Зачастую, с приходом жары нет ни сил, ни желания готовить. Так что холодные сэндвичи с сыром фета и томатами – идеальный вариант для тех, кто устал от готовки, но при этом хочет чего-то вкусного, но достаточно лёгкого в приготовлении.
Ингредиенты:
• Хлеб для тостов - 4 куска;
• Сыр фета - 100 г;
• Помидоры - 1 шт;
• Зелёный базилик по вкусу;
• Чеснок по вкусу;
• Оливковое масло по вкусу.
Сэндвич с овощами и сыром фета. \ Фото: myfitfood.ru.
Способ приготовления:
• Чеснок и базилик измельчить;
• Сыр фета размять вилкой и смешать с измельчённым базиликом и чесноком;
• Хлеб поджарить до золотистой корочки;
• Обжаренные ломтики смазать начинкой из сыра и зелени;
• Сверху выложить ломтики помидора;
• Накрыть второй половинкой хлеба и подавать к столу.
3. Кростини с грилированными грушами, горгонзолой и мёдом
Кростини с грушей. \ Фото: gastronom.ru.
Отличный вариант закуски для тех, кто устал от серых будней и однообразной еды. Это простое, но невероятно вкусное блюдо придётся по вкусу всему семейству, а также однозначно понравится шумной компании, решившей устроить лёгкий ужин в кругу друзей.
Ингредиенты:
• Небольшие, спелые, но плотные груши - 4-5 шт;
• Французский багет - 1 шт;
• Сыр горгонзола - 125 гр;
• Сливочный сыр - 125 гр;
• Поджаренные кедровые орехи - горсть;
• Свежий розмарин по вкусу;
• Мёд по вкусу.
Кростини с грушами, сыром и мёдом. \ Фото: google.ru.
Способ приготовления:
• Багет нарезать небольшими круглыми ломтиками;
• Поджарить их до золотистой корочки;
• Горгонзолу и сливочный сыр смешать;
• Получившейся массой намазать тосты;
• Груши очистить;
• Нарезать дольками толщиной 5-7 миллиметров;
• Обжарить на гриле;
• Готовые ломтики груш выложить поверх тостов с сыром;
• Посыпать кедровыми орешками, розмарином и полить мёдом.
4. Мятно-огуречный йогурт-суп
Холодный летний суп. \ Фото: smak.ua.
Такой лёгкий, но достаточно сытный суп - идеальное блюдо для жарких летних дней. Он не только поможет освежиться, а и полноценно насытит организм всеми необходимы полезными веществами.
Ингредиенты:
• Огурцы - 2 шт;
• Небольшой пучок свежей мяты;
• Йогурт без добавок - 1 стакан;
• Лёгкая сметана или нежирные сливки - 1 стакан;
• Яблочный уксус - 1 ст.л;
• Соль и перец по вкусу.
Огуречно-мятный йогурт-суп. \ Фото: gurmania.com.ua.
Способ приготовления:
• Огурцы вымыть и произвольно нарезать;
• Несколько кружочков оставьте для украшения;
• Нарезанные огурцы измельчить вместе с мятой в блендере;
• Полученную смесь перелить в миску;
• Смешать с йогуртом, сметаной или сливками;
• Посолить, поперчить, добавить уксус;
• Тщательно перемешать;
• Украсить листиками мяты и кружками огурца;
• Отправить в холодильник на полчаса;
• Подавать холодным.
5. Холодный томатный суп гаспачо
Альтернатива борщу и супу. \ Фото: gotovim-doma.ru.
У лета есть свои плюсы и минусы. Но вот только в разгар жары мало кто жаждет стоять у плиты и готовить любимый борщ или суп. А ведь кушать то хочется, поэтому холодный гаспачо – прекрасный выход из сложившейся ситуации.
Ингредиенты:
• Чёрствый хлеб - 100 гр;
• Помидоры - 2-3 шт;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Огурцы - 2 шт;
• Перец сладкий - 1-2 шт;
• Сок лимона - 3 ст. ложки или 1 ст. ложка винного уксуса;
• Лук репчатый - 1 шт;
• Масло оливковое - 3 ст. л;
• Вода ледяная - 5 ст. л;
• Острый перец, тмин, петрушка, соль по вкусу.
Летний суп. \ Фото: adrenalinequest.spb.ru.
Способ приготовления:
• Хлеб поломать на мелкие кусочки;
• Чеснок раздавить через пресс или растереть с солью в ступке;
• Смешать хлеб с чесноком;
• После добавить оливковое масло и ледяную воду;
• Оставить на 15 минут;
• Огурцы очистить, но не обязательно;
• Огурцы и перец нарезать кубиками;
• Часть оставить для украшения супа;
• Остальное перебить в блендере или пропустить через мясорубку;
• Лук и размоченный хлеб с чесноком также измельчить в блендере;
• Помидоры очистить от кожуры и измельчить в блендере;
• Все ингредиенты перемешать между собой;
• Добавить соль и винный уксус;
• Перемешать;
• Украсить мелко рубленной зеленью и приправить острым перцем;
• Отправить в холодильник на 2 часа;
• Подавать с гренками из белого хлеба.
6. Мохито в дольках лайма
Оригинальный десерт. \ Фото: google.ru.
Пришла пора освежиться. Поэтому смело берите на вооружение простой рецепт оригинального блюда, которое одновременно и прохладительный напиток, и необычный десерт.
Ингредиенты:
• Лайм - 6-8 шт;
• Вода - 1 чашка;
• Сахар - 1 чашка;
• 3/4 чашки сока лайма или лимона;
• Белый ром - 1 чашка;
• Желатин - 40 г;
• Мята - 3 веточки.
Мохито в дольках лайма. \ Фото: giftcool.ru.
Способ приготовления:
• Смешать в небольшой кастрюле воду с сахаром;
• Довести до кипения, постоянно помешивая, чтобы растворить сахар;
• Снять с огня и добавить желатин;
• Когда желатин растворится, добавить сок лайма (или лимона) и две веточки свежей мяты с листочками;
• Дать смеси остыть и пропитаться мятой;
• Удалить мякоть из разрезанных напополам лаймов (из тех, которые вы использовали для сока), сделав своего рода стаканчики из кожуры;
• Мяту измельчить и добавить в остывшее желе, предварительно убрав из него ранее замоченные мятные веточки;
• Разлить желе по формочкам из кожуры лайма;
• Отправить в холодильник до полного загустения;
• Подавать со свежими листочками мяты.
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