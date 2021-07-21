Плесень как произведение искусства: Эстетика плесневых грибов глазами энтузиастов

Довольно странно восхищаться красотой плесени, но при определенном ракурсе она действительно может быть занимательна для наблюдения. По крайней мере, белые грибы вы вряд ли сможете встретить за пределами лесных зон, а плесневые грибы найдут вас где-угодно, где вы оставите свою еду на достаточно долгое время. Так может, стоит присмотреться к этим вездесущим созданиям?
«50 оттенков плесени в моем салате».
Плесень — это грибы различных видов, которые образуют сложные ветвящиеся мицелии, но не образуют плодовых тел, или по крайней мере достаточно больших плодовых тел, чтобы они были заметны невооруженным глазом. Некоторые плесневые грибы человеку удалось приручить — например, пенициллин, которое используется в качестве лекарства, или, например, Aspergillus niger — этот гриб используют для производства лимонной кислоты.
«Оливочки».
Часть плесневых грибов человек нарочно отделил от остальных, дав им эпитет «благородный» — именно они используются для приготовления сыров и вин. Так, например, без Botrytis cinerea не создать хороший херес, а без «благородной плесени» не будет таких сыров как Стилтон, Дарблю, Рокфор или Камамбер.
«Огурчики».
И все же покрытые плесенью остатки йогурта в холодильнике или обои под протекшей крышей вызывают у людей мало восторга. «А зря», — считают в одном из сообществ вКонтакте «Мама, я вырастил плесень». Аналогов такого необычного паблика найти не удалось — вполне возможно, что это единственное место на сегодня в интернете, где люди искренне с интересом рассматривают фотографии различных плесневых грибов и комментируют их с изрядной долей юмора.
«Рассол».
Это сообщество выросло из комментариев к одному из фото другого паблика — «Уродливые комнатные растения». Спонтанная идея в 2015 году в итоге вылилась в сообщество «мама, я вырастил плесень», в котором на сегодня насчитывается более 50 000 человек. Авторов фотографий создатели паблика называют «старательными» — что является отсылкой к фразе «Не надо особо стараться, чтобы вырастить плесень».
«Инопланетные пейзажи вареной свеклы, простоявшей неделю в тепле».
Забавно, что даже люди, довольно далекие от изучения биологии, находят что-то интересное, и даже прекрасное в фотографиях плесени. Кто-то сравнивает их с инопланетянами, пытающимися захватить мир, кто-то с микро-космосом, кто-то с картинами экспрессионистов. Так или иначе, посмотреть действительно есть на что.
«Обратная сторона плесени».
«Кофейный космос».
«Морозное утро в Альпах на картошечке с мясом».
«Причудливые острова загадочного мира».
«Помидорчики».
«Это плесень Аркадий. За её создание стоит поблагодарить моего отца который на пару месяцев оставил банку с перцем чили в шкафу рядом с батареей».
«Яблочный сок, самый сок!»
«Зелёный чай».
«Квас».
«Заснеженная кукурузка».
«Первая черешня».
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