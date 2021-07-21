Плесень как произведение искусства: Эстетика плесневых грибов глазами энтузиастов

«50 оттенков плесени в моем салате».

«Оливочки».

«Огурчики».

«Рассол».

«Инопланетные пейзажи вареной свеклы, простоявшей неделю в тепле».

«Обратная сторона плесени».

«Кофейный космос».

«Морозное утро в Альпах на картошечке с мясом».

«Причудливые острова загадочного мира».

«Помидорчики».

«Это плесень Аркадий. За её создание стоит поблагодарить моего отца который на пару месяцев оставил банку с перцем чили в шкафу рядом с батареей».

«Зелёный чай».

«Заснеженная кукурузка».

«Первая черешня».