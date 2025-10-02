Land after procedure: что такое посадка самолета по «живой очереди», и безопасна ли она для пассажир

Чтобы понять, зачем была введена Land after procedure (приземление самолета по «живой очереди»), необходимо разобраться в механизме обычной посадки с уходом на второй круг. Они тесно взаимосвязаны между собой. Процедура Land after применяется не всегда, но имеет важное значение, о чем следует знать не только пилотам, но и пассажирам во избежание ненужной паники.
Процедура Land after применяется не всегда, но имеет важное значение / Фото: nastol.com.ua
1. Стандартная процедура посадки
Стандартная процедура посадки следующая: самолет по глиссаде сбрасывает высоту, выпускаются механизация и шасси, от диспетчера приходит разрешение, выполняется приземление или уход на второй круг / Фото: gorod-m.zp.ua
В данном случае алгоритм действий прост. Самолет по глиссаде сбрасывает высоту, выпускаются механизация и шасси, от диспетчера приходит разрешение. На определенной высоте выполняется оценка факторов, после чего осуществляется уже сама посадка воздушного судна.
Схема стандартной посадки воздушного судна с уходом на второй круг / Фото: bizimkokpit.com
В случае каких-либо помех самолет заходит на второй круг. В такой ситуации проблем с уходом не возникает. Режим двигателей, как и скорость, довольно большие. Двигателям дается режим взлета, и машина перейдет в набор с минимальной просадкой. Если же такое решение принимается после того, как пройден порог взлетно-посадочной полосы (ВПП), когда высота составляет менее тридцати футов (приблизительно 9 метров), возникают некоторые сложности.
Заход на второй круг требует дополнительного расхода ресурсов самолета, времени пассажиров и сил экипажа / Фото: w-dog.
Первое – на такой высоте режим двигателей прибирается и для обратной раскрутки потребуется время, пусть процесс и занимает секунды. Второе – скорость при этом тоже снижается, а значит необходимо время для разгона ее до V2 (безопасной скорости набора высоты) . Избежать касания полосы здесь вряд ли удастся.
Диспетчер разрешает посадку судна исключительно, если ВПП свободна, до высоты, когда принимается решение / Фото: budvtemi.com
На практике получается следующая ситуация. Диспетчер разрешает посадку судна исключительно, если ВПП свободна, до высоты, когда принимается решение. В итоге вполне реальна ситуация, когда приземлившийся до этого самолет с полосы почти ушел, а второму посадку запретили, и ему пришлось уйти на второй круг. А если бы диспетчер несколько секунд подождал, этот самолет мог бы совершить посадку (технический момент).
Для повышения пропускной способности взлетно-посадочной полосы была введена процедура «land after» / Фото: YouTube
При этом в нормальной обстановке экипаж на посадку судна разрешение получает заранее, задолго до возможного возникновения трудностей с уходом. В итоге пропускная способность взлетно-посадочной полосы значительно снижается. В связи с этим и была введена процедура «land after».
2. Как это работает
Диспетчер выдает не разрешение совершить посадку / Фото: gkovd.ru
Сложностей в алгоритме действий в случае с этой процедурой тоже нет, но понервничать экипажу иногда приходится.
Диспетчер выдает не разрешение совершить посадку, а, например, «…land after В737, runway 18 left...», что значит «…посадка за В737, полоса 18 левая...». Экипаж должен дать ответ в формате «Land after the В737…» – «Приземление за В737».
После данного диалога ответственность с диспетчера за любые форс-мажорные ситуации снимается и перекладывается исключительно на экипаж / Фото: ccdbb.org
После данного диалога ответственность с диспетчера за любые форс-мажорные ситуации снимается и перекладывается исключительно на экипаж. В такие моменты экипажу приходится изрядно поволноваться, так как непонятно, кто сидит в кабине первого самолета и как быстро пилот сориентируется, в какую сторону необходимо уйти, чтобы освободить ВПП.
У процедуры Land after есть некоторые ограничения / Фото: fotografersha.livejournal.com
Ну а если на первом борту немного дольше будут думать, что и как делать, второму придется выполнять уход. Но подобные случаи бывают крайне редко. Это скорее исключение из правил, чем само правило. Но у данной процедуры есть свои ограничения:
- длина взлетно-посадочной полосы должна быть достаточной;
- время суток должно быть светлым;
- второй самолет способен постоянно держать первый в поле зрения, пока тот не уйдет с полосы;
- первое ВС должно быть предупреждено.
Пассажирам не стоит волноваться, зная, что Land after procedure может быть применена / Фото: vsyachyna.com
Ну и самое важное! Процедура совершенно не опасна, и она дает возможность существенно повысить пропускную способность. Поэтому пассажирам не стоит волноваться, зная, что Land after procedure может быть применена, ведь это значительно сократит время пребывания в полете.
