Land after procedure: что такое посадка самолета по «живой очереди», и безопасна ли она для пассажир

Процедура Land after применяется не всегда, но имеет важное значение / Фото: nastol.com.ua

1. Стандартная процедура посадки

Стандартная процедура посадки следующая: самолет по глиссаде сбрасывает высоту, выпускаются механизация и шасси, от диспетчера приходит разрешение, выполняется приземление или уход на второй круг / Фото: gorod-m.zp.ua

Схема стандартной посадки воздушного судна с уходом на второй круг / Фото: bizimkokpit.com

Заход на второй круг требует дополнительного расхода ресурсов самолета, времени пассажиров и сил экипажа / Фото: w-dog.ru

Диспетчер разрешает посадку судна исключительно, если ВПП свободна, до высоты, когда принимается решение / Фото: budvtemi.com

Для повышения пропускной способности взлетно-посадочной полосы была введена процедура «land after» / Фото: YouTube

2. Как это работает

Диспетчер выдает не разрешение совершить посадку / Фото: gkovd.ru

После данного диалога ответственность с диспетчера за любые форс-мажорные ситуации снимается и перекладывается исключительно на экипаж / Фото: ccdbb.org

У процедуры Land after есть некоторые ограничения / Фото: fotografersha.livejournal.com







длина взлетно-посадочной полосы должна быть достаточной;















время суток должно быть светлым;















второй самолет способен постоянно держать первый в поле зрения, пока тот не уйдет с полосы;











первое ВС должно быть предупреждено.



Пассажирам не стоит волноваться, зная, что Land after procedure может быть применена / Фото: vsyachyna.com