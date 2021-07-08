Зачем устранили главного советского авиаконструктора: Первое заказное преступление в СССР

В советском обществе заказные убийства были большой редкостью. Но одна из версий гибели авиаконструктора Игоря Бережного в 1981-м сводилась к заранее спланированному преступлению. Много внимания уделялось этой теме в СМИ, авторы делились своими взглядами, искали ответы на вопросы «кто» и «зачем». Тема не мертва и сегодня. В 2017 году на российские экраны вышел фильм-расследование о загадочной гибели главного конструктора ККБАС (Куйбышевское конструкторское бюро автоматических систем). Правда, никто так и не выяснил ни личность заказчика, ни непосредственно убийцы.
Взрывчатка под видом посылки
В научных кругах Бережного знали как авторитетного и перспективного ученого./Фото: историческая-самара.рф
Игорь Александрович Бережной погиб во время зимней московской командировки. Кто-то попросил главного конструктора привезти из столицы дефицитные медикаменты, упакованные в невзрачную коробку. Как только она попала в руки Бережному, прогремел мощный взрыв. Автомобиль, на котором передвигался изобретатель, разнесло на куски. Что уж там говорить о теле убитого – крышку гроба на похоронах не открывали. Пострадал и находившийся рядом водитель Бережного. Однако ему посчастливилось отделаться контузией. К счастью, никакого случайного прохожего взрывом не задело. Это происшествие сразу окрестили первым громким заказным убийством в истории устоявшегося СССР. В Куйбышеве Бережной занимал достаточно высокое положение, в ближайшей перспективе ему пророчили кресло секретаря горкома партии.
Выявленные махинации в работе КБ и самоубийство причастных
Убийство Бережного (крайний слева) выявило множественные махинации в деятельности секретного КБ. /Фото: историческая-самара.рф
Профессор Бережной возглавлял ККБАС с далекого 1972-го, когда Бюро еще было известно под названием «Шасси самолетов и вертолетов». Игоря Александровича знали как серьезного и перспективного специалиста. Его знания и опыт ценились такими легендарными авиаконструкторами, как Антонов, Туполев, Мясищев. В багаже Бережного было свыше двухсот инновационных научных разработок в сфере авиастроения. Но наибольшую известность ученому принесла идея и разработка лазерной системы посадки самолетов под кодовым названием «Глиссада».
За расследование убийства конструктора взялся КГБ. И сразу же в конструкторском бюро Бережного начали всплывать многочисленные махинации, в которых то и дело фигурировали подопечные Игоря Александровича. В тот период власти СССР средств на военный комплекс не жалели, так что при желании было что воровать. Следователи в один голос утверждали, что Бережной, естественно, знал об этих правонарушениях. Куйбышевский судья Щупаков в интервью газете «Волжская коммуна» уверял, что товарищ Бережной явно покрывал списание казенных ценностей.
По результатам следствия вырисовывалось, что работники секретного КБ в немалых объемах присваивали себе выделяемые для деятельности бюро товарно-материальные ценности. И главным образом здесь фигурировал пресловутый советский дефицит: мебель, телевизоры, импортная кино- и фотопленка. По данным эпизодам возбудили новые уголовные дела. Несмотря на то, что установленная сумма общего нанесенного государству ущерба составляла порядка 20 тысяч рублей, делу придали серьезную огласку. По обвинению в мошеннической деятельности подозревались четверо подчиненных Бережного. По всему было понятно, что за хищением соцсобственности последует немалый срок и, наверняка, с конфискациями. Перед задержанием один из фигурантов умудрился отравиться, второй совершил попытку харакири, но его успели спасти.
Экстравагантные версии и реальные предположения
Делом занимались лучшие специалисты КГБ, но по каким-то причинам убийцу не нашли./Фото: militaryarms.ru
Одним из интригующих мотивов громкого убийства главного конструктора называлась его связь с близкой бортпроводницей Леонида Брежнева. Однако ни прямых доказательств, ни достоверных свидетельств у этой версии до сих пор нет. По другой, озвученной в документальном фильме о Бережном от лица экс-конструкторов ККБАС, заказное убийство связывалось как раз с незаконной деятельностью Бюро. Якобы самолеты секретного учреждения использовались партийцами куйбышевской верхушки не по назначению. А какая-то таинственная мафия имела на эту авиатехнику виды, собираясь перевозить таким образом некие грузы.
А вот доживший до наших дней Нехорошев, участник уголовного процесса, получивший за злоупотребления в ККБАС условный срок, высказал свой взгляд. Он утверждал, что убийство Бережного было попросту публичной казнью для предупреждения возможных «выскочек». Конструктора показательно убрали, чтобы «не высовывались» остальные видные советские ученые. Допускалась и версия о том, что Бережной подумывал о загранкомандировке в один конец. Якобы разработанная под его руководством система «Глиссада» всерьез интересовала американцев, попытавшихся переманить Игоря Александровича в США на условиях очень выгодного контракта. Но есть у этой вариации и свои противники, утверждающие, что ничего выдающегося в «Глиссаде» нет, а все ее параметры даже были в свое время опубликованы в «Правде».
Поимка убийцы и тупик в расследовании
Могила Бережного на Рубежном кладбище./Фото: progorodsamara.ru
В 1984 году следователи назвали имя виновника происшествия. В постановлении СК управления КГБ значилось, что самодельное взрывное устройство Игорю Бережному через третьих лиц передал его коллега Нерозя, в свою очередь признавший свою причастность к преступлению на бытовой почве. Мужчине предъявили обвинение в умышленном убийстве, после чего КГБ передал все материалы дела Прокуратуре. И теперь, когда, казалось бы, расследование шло к завершению, Прокуратура СССР выносит постановление о прекращении уголовного дела из-за несостоятельности обвинения в адрес Нерози.
Впоследствии на этом фигуранте остались лишь финансовые махинации, за которые он получил срок в 10 тюремных лет. Вскоре после освобождения мужчина пропал без вести при неопределенных обстоятельствах. Никакой достоверной информации о том, продолжала ли после этого союзная прокуратура поиски убийцы главы секретного КБ, в официальном доступе нет. Очевидно лишь то, что если расследование и продолжалось, то к обнаружению истинных преступников оно так и не привело.
Сценаристы фильма об убийстве Бережного рассказывали, что пытались запросить информацию об этом деле в архивах ФСБ и российской Генпрокуратуры. Однако эти ведомства ответили, что соответствующими материалами не располагают. В конечном счете в убийстве конструктора Бережного не выявлено ни одного обвиняемого.
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