Зачем устранили главного советского авиаконструктора: Первое заказное преступление в СССР

Взрывчатка под видом посылки

В научных кругах Бережного знали как авторитетного и перспективного ученого./Фото: историческая-самара.рф

Выявленные махинации в работе КБ и самоубийство причастных

Убийство Бережного (крайний слева) выявило множественные махинации в деятельности секретного КБ. /Фото: историческая-самара.рф

Экстравагантные версии и реальные предположения

Делом занимались лучшие специалисты КГБ, но по каким-то причинам убийцу не нашли./Фото: militaryarms.ru

Поимка убийцы и тупик в расследовании

Могила Бережного на Рубежном кладбище./Фото: progorodsamara.ru