Бытовые секреты на каждый день: как отмыть кухонный жир и защитить мусорное ведро от протеканий



Что не так с Цельсием? /Фото: pk.kg. Что не так с Цельсием? /Фото: pk.kg.

Современный человек во многом избалован стандартизацией и унификацией систем измерения, из-за чего ему бывает сложно представить, что когда-то было не так. Ещё сложнее бывает принять тот факт, что привычные ныне системы измерения ещё не так давно по историческим меркам, функционировали совсем не так, как сейчас. Современный человек во многом избалован стандартизацией и унификацией систем измерения, из-за чего ему бывает сложно представить, что когда-то было не так. Ещё сложнее бывает принять тот факт, что привычные ныне системы измерения ещё не так давно по историческим меркам, функционировали совсем не так, как сейчас.Ярчайшим примером тому является история становления градуса Цельсия, которая наряду с Кельвином является самой распространённой единицей измерения температуры.

1. Каждой задаче – своя шкала



Каждой задаче – своя шкала. /Фото: belchemoil.by. Каждой задаче – своя шкала. /Фото: belchemoil.by.

Прежде всего стоит напомнить о том, что всякая система измерения есть апробированная практикой и подкреплённая теорией условность, созданная человеком для решения конкретной задачи. Ярчайшим примером тому является температурная шкала Кельвина, у которой нет отрицательных значений. Почему? Потому что шкала эта используется для решения сугубо научных и технических задач, где минус неудобен. Простой пример: знаете ли вы, что 0 градусов по Цельсию – это вовсе не минимальный предел температуры?

для физического тела в нашей вселенной – это минус 273.15 градуса Цельсия или 0 по Кельвину. А вот нуль

градуснике Цельсия практически соответствует

. Это температура, при которой вода может теоретически равновесно сохраняться в каждом из трёх агрегатных состояний: жидком, твёрдом, газообразном.



Шкала Цельсия была когда-то не такой. /Фото: britannica.com. Шкала Цельсия была когда-то не такой. /Фото: britannica.com.

Как видим, абсолютно универсальной шкалы измерения быть не может.

2. Какой была оригинальная шкала Цельсия?



Андерс Цельсий. /Фото: ru.wikipedia.org. Андерс Цельсий. /Фото: ru.wikipedia.org.

В основу шкалы Андерса Цельсия легли наработки физиков Христиана Гюйгенса и Роберта Гука, которые ещё в XVII веке впервые предложили использовать точки закипания и таяния льда Н2O в качестве отсчётных. В свою очередь Цельсий развил эту идею, взяв за ноль не тройную точку воды, а точку кипения воды. Иначе говоря, оригинальный нуль Цельсия соответствовал современным +100. Даже ещё интересней, ибо +100 оригинальных градусов Цельсия были установлены по точке замерзания воды/плавления льда. Таким образом первоначальная плюс сотня Цельсия – это наш современный нуль по Цельсию! Иначе говоря, современная шкала Цельсия – это перевёрнутая с ног на голову шкала Андерса.



Йёнс Якоб Берцелиус. /Фото: sciencehistory.org. Йёнс Якоб Берцелиус. /Фото: sciencehistory.org.

Таким образом, быть может после злосчастного Фаренгейта оригинальная шкала Цельсия может претендовать на звание самой не интуитивной. Ведь мы, простые люди, привыкли мыслить в категориях: больше – теплее, меньше – холоднее. Соль ситуации в том, что Цельсий вовсе не был интеллектуальным мазохистом, просто его шкала первоначально создавалась для решения других задач, в рамках которых (для нужд самого Андерса) она была более, чем интуитивно понятной. Ибо, создавая новую единицу измерения и шкалу, астроном смотрел на неё как физик, а не как обыватель. Для Цельсия его нуль – это точка перехода в газ, а сотня – точка перехода в лёд. Это было удобно, пока шкала Цельсия использовалась для решения исключительно научных, а не повседневных задач. Ведь Андерсу нужно было отсчитывать степень покоя вещества, а не определяться с гардеробом. В этом отношении у первоначальной шкалы Цельсия много общего с нынешней шкалой Кельвина.

3. Как шкала Цельсия приняла современный вид?



Карл Линней. /Фото: en.wikipedia.org. Карл Линней. /Фото: en.wikipedia.org.

На самом деле мы точно этого не знаем. По одной версии, собственную шкалу с головы на ноги перевернул ещё сам Андерс Цельсий, последовав совету коллеги и товарища Мортена Штремера. По другой верси,и шкалу поставил на ноги сам Штремер уже после смерти Андерса. Существует также версия о том, что шкала Цельсия была приведена в современный вид шведским химиком Йёнсом Якобом Берцелиусом. Кстати, именно Йенс Якоб первым в истории назвал рассматриваемую систему измерений «шкалой Цельсия» в одном из своих трудов по химии. Наконец, есть и ещё одна версия, согласно которой проводником современной шкалы Цельсия стал шведский медик и ботаник Карл Линней. Якобы именно Линней первым заказал для своих научных изысканий градусник с перевёрнутой шкалой, т.к. с точки зрения работы с растениями температура заморозков на +100 была не слишком удобна…



Приняли лишь в 1948 году. /Фото: rg.ru. Приняли лишь в 1948 году. /Фото: rg.ru.

Однако, на самом деле не так уж важно, кто именно додумался перевернуть шкалу Андерса. Учитывая, что все перечисленные люди жили и работали примерно в одно времени и находились в одной научной среде, вполне вероятно, что идея о «переворачивании» лежала для них буквально на поверхности. Настоящий вопрос был в том, устоит ли она. И так как в перевернутом виде шкала Цельсия оказалась невероятно удобной и интуитивно понятной для простого человека, то её принялись активно использовать при производстве градусников во всём мире (ну, кроме США, но что с этих колонистов возьмёшь!). После такого вопрос об официальном принятии шкалы был лишь вопросом времени. И момент настал: в 1949 году в ходе 9-й Генеральной конференции по мерам и весам система измерения в его перевёрнутом виде с 0 на замерзании воды и +100 на кипении воды была официально принята.