Бытовые секреты на каждый день: как отмыть кухонный жир и защитить мусорное ведро от протеканий

Что не так с Цельсием? /Фото: pk.kg.
Современный человек во многом избалован стандартизацией и унификацией систем измерения, из-за чего ему бывает сложно представить, что когда-то было не так. Ещё сложнее бывает принять тот факт, что привычные ныне системы измерения ещё не так давно по историческим меркам, функционировали совсем не так, как сейчас.
1. Каждой задаче – своя шкала
Каждой задаче – своя шкала. /Фото: belchemoil.by.
Прежде всего стоит напомнить о том, что всякая система измерения есть апробированная практикой и подкреплённая теорией условность, созданная человеком для решения конкретной задачи. Ярчайшим примером тому является температурная шкала Кельвина, у которой нет отрицательных значений. Почему? Потому что шкала эта используется для решения сугубо научных и технических задач, где минус неудобен. Простой пример: знаете ли вы, что 0 градусов по Цельсию – это вовсе не минимальный предел температуры? Абсолютный температурный ноль для физического тела в нашей вселенной – это минус 273.15 градуса Цельсия или 0 по Кельвину. А вот нуль на современном градуснике Цельсия практически соответствует тройной точке воды. Это температура, при которой вода может теоретически равновесно сохраняться в каждом из трёх агрегатных состояний: жидком, твёрдом, газообразном.
Шкала Цельсия была когда-то не такой. /Фото: britannica.com.
Как видим, абсолютно универсальной шкалы измерения быть не может.
2. Какой была оригинальная шкала Цельсия?
Андерс Цельсий. /Фото: ru.wikipedia.org.
В основу шкалы Андерса Цельсия легли наработки физиков Христиана Гюйгенса и Роберта Гука, которые ещё в XVII веке впервые предложили использовать точки закипания и таяния льда Н2O в качестве отсчётных. В свою очередь Цельсий развил эту идею, взяв за ноль не тройную точку воды, а точку кипения воды. Иначе говоря, оригинальный нуль Цельсия соответствовал современным +100. Даже ещё интересней, ибо +100 оригинальных градусов Цельсия были установлены по точке замерзания воды/плавления льда. Таким образом первоначальная плюс сотня Цельсия – это наш современный нуль по Цельсию! Иначе говоря, современная шкала Цельсия – это перевёрнутая с ног на голову шкала Андерса.
Йёнс Якоб Берцелиус. /Фото: sciencehistory.org.
Таким образом, быть может после злосчастного Фаренгейта оригинальная шкала Цельсия может претендовать на звание самой не интуитивной. Ведь мы, простые люди, привыкли мыслить в категориях: больше – теплее, меньше – холоднее. Соль ситуации в том, что Цельсий вовсе не был интеллектуальным мазохистом, просто его шкала первоначально создавалась для решения других задач, в рамках которых (для нужд самого Андерса) она была более, чем интуитивно понятной. Ибо, создавая новую единицу измерения и шкалу, астроном смотрел на неё как физик, а не как обыватель. Для Цельсия его нуль – это точка перехода в газ, а сотня – точка перехода в лёд. Это было удобно, пока шкала Цельсия использовалась для решения исключительно научных, а не повседневных задач. Ведь Андерсу нужно было отсчитывать степень покоя вещества, а не определяться с гардеробом. В этом отношении у первоначальной шкалы Цельсия много общего с нынешней шкалой Кельвина.
3. Как шкала Цельсия приняла современный вид?
Карл Линней. /Фото: en.wikipedia.org.
На самом деле мы точно этого не знаем. По одной версии, собственную шкалу с головы на ноги перевернул ещё сам Андерс Цельсий, последовав совету коллеги и товарища Мортена Штремера. По другой верси,и шкалу поставил на ноги сам Штремер уже после смерти Андерса. Существует также версия о том, что шкала Цельсия была приведена в современный вид шведским химиком Йёнсом Якобом Берцелиусом. Кстати, именно Йенс Якоб первым в истории назвал рассматриваемую систему измерений «шкалой Цельсия» в одном из своих трудов по химии. Наконец, есть и ещё одна версия, согласно которой проводником современной шкалы Цельсия стал шведский медик и ботаник Карл Линней. Якобы именно Линней первым заказал для своих научных изысканий градусник с перевёрнутой шкалой, т.к. с точки зрения работы с растениями температура заморозков на +100 была не слишком удобна…
Приняли лишь в 1948 году. /Фото: rg.ru.
Однако, на самом деле не так уж важно, кто именно додумался перевернуть шкалу Андерса. Учитывая, что все перечисленные люди жили и работали примерно в одно времени и находились в одной научной среде, вполне вероятно, что идея о «переворачивании» лежала для них буквально на поверхности. Настоящий вопрос был в том, устоит ли она. И так как в перевернутом виде шкала Цельсия оказалась невероятно удобной и интуитивно понятной для простого человека, то её принялись активно использовать при производстве градусников во всём мире (ну, кроме США, но что с этих колонистов возьмёшь!). После такого вопрос об официальном принятии шкалы был лишь вопросом времени. И момент настал: в 1949 году в ходе 9-й Генеральной конференции по мерам и весам система измерения в его перевёрнутом виде с 0 на замерзании воды и +100 на кипении воды была официально принята.
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