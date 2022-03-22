10 увлекательных фильмов о футболе, которые обязательно поднимут настроение

Кадр из фильма режиссера Левана Габриадзе «Выкрутасы»./ Фото: kafaizni.org
Почему не только миллионы мужчин на Земле, но и немало представительниц прекрасной половины человечества боготворят эту игру? Почему пустеют улицы мегаполисов, когда происходят важнейшие футбольные матчи? Почему невозможно не восхищаться мастерством Месси, Роналду и других кудесников кожаного мяча? Предлагаемая подборка отечественных лент, в которых футбол является одним из главных "персонажей", наверняка поможет ответить на поставленные вопросы.
1. «Вратарь»
Кадр из фильма «Вратарь»./ Фото: film.ru
режиссер Семен Тимошенко, 1936 год
Великобритания – футбольная родина, но советские режиссёры стали пионерами в показе этой неповторимой игры, завоевавшей сердца во всех уголках нашей планеты. Особняком стоит чёрно-белая лента "Вратарь" по зачитанной до дыр в свое время книге Льва Кассиля "Вратарь республики". Фильм и сегодня доставит немало приятных минут при просмотре.
История фантастического превращения грузчика арбузов Антона Кандидова во вратаря молодой республики имела огромное воспитательное значение. Миллионы мальчишек страны Советов влюбились в игру и хотели быть похожими на героев ленты. В съемках ленты принимали участие действующие игроки киевского "Динамо".
2. «Центр нападения»
Кадр из фильма «Центр нападения»./ Фото: m.kino-teatr.ru
режиссер Семен Деревянский, 1946 год
Еще один кинематографический старожил. Драма на спортивно-производственную тему, в центре которой разговор о дружбе и предательстве. В середине футбольного сезона форвард "Метеора" переезжает в другой город и начинает играть за местную команду.
Его лучший друг считает, что бывший товарищ просто предал его и друзей. Естественно, в финале картины состоится решающий матч, в котором они сыграют друг против друга и разберутся в своих отношениях. Комментатором этого матча выступил легендарный Вадим Синявский.
3. «Запасной игрок»
Кадр из фильма «Запасной игрок»./ Фото: kino-teatr.ru
режиссер Семен Тимошенко, 1954 год
Еще одна милая и симпатичная комедия. Легендарный Георгий Вицин воплотил на экране застенчивого, но невероятного обаятельного персонажа Васю Веснушкина. Он – вечный запасной футболист заводской команды. Но жизнь преподносит ему шанс доказать, что он достоин места в основной команде "Синие стрелы". На финальный матч против грозного "Вымпела" выходит именно он вместо своего "звездного" старшего брата Александра.
Не просто выходит, а забивает два гола, а в решающие минуты встает в ворота вместо травмированного голкипера. На последней минуте матча наступает кульминация - в его ворота назначают пенальти. Для Васи наступает звездный час…
4. «Третий тайм»
Кадр из фильма «Третий тайм»./ Фото: kinozon.tv
режиссер Евгений Карелов, 1962 год
Перед нами историческая драма. В основе сюжетных перипетий – "матч смерти", который реально состоялся летом 1942 года в оккупированном фашистами Киеве. Лучшим футболистам гитлеровской армии на поле противостояла команда, составленная из бывших киевских динамовцев и игроков других советских коллективов.
Нашим футболистам приказали уступить, поскольку фашисты боялись их спортивного успеха. Он бы заметно поднял патриотическое настроение у местного населения. Наши сыграли честно и одержали победу под угрозой смерти.
5. «Удар! Еще удар!»
Кадр из фильма «Удар! Еще удар!»./ Фото: spbvedomosti.ru
режиссер Виктор Садовский, 1968 год
Одна из любимых нашими зрителями лент про футбол, снятой по сценарию Льва Кассиля. Центральное место в ней занимает подготовка и сам финальный матч Кубка северных морей, в котором сошлись ленинградский клуб "Заря" и команда "Рифы" из города на западе Европы.
Тренеры обеих команд Таманцев и Бергер знают друг друга еще со времен Второй Мировой войны, когда они были по разные стороны баррикад. Прекрасно отснятые игровые эпизоды, красивые комбинации и голы заслуженно поставили картину в число любимых фильмов, посвященных футболу.
6. «Первая ласточка»
Кадр из фильма «Первая ласточка»./ Фото: plus.kinopoisk.ru
режиссер Нана Мчедлидзе, 1975 год
Симпатичный лирический мюзикл, снятый, кстати, мудрой женщиной, наполнен красотой и невероятной атмосферой грузинского города Поти начала двадцатого века, когда революционное лихолетье еще не коснулось этих славных мест. Любимым занятием мужской половины города являлись регулярные футбольные схватки между импровизированными командами женатых счастливчиков и холостяков.
Эти баталии привели к появлению на свет команды "Ласточка", объединившей в себе самых сильных игроков с обеих сторон. Объединенной команде предстоит ответственный международный матч против команды, составленной из членов экипажей иностранных судов, заходящих в этот гостеприимный порт.
7. «Такая она, игра»
Кадр из фильма «Такая она, игра»./ Фото: kinozon.tv
режиссер Владимир Попков, 1976 год
В спортивном коллективе часто случаются конфликты. Так между главным тренером футбольной команды и двумя ведущими игроками случилось недопонимание. Оно вылилось в то, что игроки покинули клуб. Один вернулся в науку, а другой уехал в небольшой городок. Там он переквалифицировался в профессионального тренера и стал создавать команду своей мечты. Основы его тренировок имели строгий научный подход.
Именно сплав игры и науки он считал залогом предстоящих побед. И они пришли. Прототипом главного героя этой спортивной драмы стал выдающийся советский футбольный тренер Валерий Васильевич Лобановский, который своими идеями и методиками оказал огромное влияние на футбол не только в нашей стране, но и в мире.
8. «Гарпастум»
Кадр из фильма «Гарпастум»./ Фото: randomfilms.ru
режиссер Алексей Герман-младший, 2008 год
Перед нами лента питерского режиссера. Он рассказал историю о молодых земляках, которые в далеком 1914 году в Северной столице делали попытки привить любовь к "англицкой" игре в стране, вступающей в эпоху грядущих революционных перемен, отголоски которых наши соотечественники ощущают и поныне.
В качестве прототипов многими угадываются легендарные представители "Спартака" - братья Старостины, хотя, естественно, они были коренными москвичами. Слово "гарпастум" по латыни означает игру с мячом, которая была популярна в Древнем Риме и напоминала регби.
9. «Игра»
Кадр из фильма «Игра»./ Фото: opankey.com
режиссер Александр Рогожкин, 2008 год
Хотите увидеть, как сборная России по футболу становится чемпионом мира? Популярный российский режиссер, автор цикла лент о различных "национальных особенностях", решил смоделировать столь фантастическую историю и выдал на-гора ленту в комедийном жанре.
Финальный турнир Мундиаля 2018 года проходит в нашей стране, и наша сборная выходит в финал, где ее соперником становится сборная Румынии. Так что у нашей миллионной зрительской аудитории есть шанс хоть в кино ощутить радость от столь несбыточного счастья.
10. «Выкрутасы»
Кадр из фильма «Выкрутасы»./ Фото: poetzrealm.com
режиссер Леван Габриадзе, 2011 год
Эта отечественная картина в форме фарса расскажет историю незадачливого педагога Колотилова (Константин Хабенский), с которым случились невероятные жизненные выкрутасы. Вместо женитьбы на любимой девушке Наде (Милла Йовович) его вынуждают стать тренером только что созданной детской футбольной команды.
Детская спортивная лента и ромком – не очень сочетаемые жанры, но футбольные сцены в фильме сделаны настолько достойно и с любовью к данному виду спорта, что фильм достоин места в данной десятке.
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