Как превратить пластиковую бутылку в мощное орудие против надоедливых ос на участке

Ни один хозяин не хочет, чтобы на его дачном участке обитали надоедливые осы. Дело не только в том, что эти насекомые могут мешать, но еще и в том, что их присутствие может прямо навредить человеку. Поэтому от ос следует своевременно избавляться. Делать это можно самыми разными способами. Есть в арсенале и один «народный».
Подготовка
Нужна бутылка. /Фото: pet-butilka.com.
Для того, чтобы сделать простую и вместе с тем невероятно эффективную ловушку на ос, понадобится подготовить кое-какие материалы. В первую очередь нужна простая пластиковая бутылка объемом в 2 литра. Обязательно нужна бутылка чистой газированной воды, вино (лучше брать красное), жидкость для мытья посуды. Из всего этого и будет готовиться «оружие осиного геноцида». Важным достоинством ловушки является то, что сделать ее может каждый всего за несколько минут при наличии перечисленных вещей.
Из инструментов понадобится только добротный нож или канцелярские ножницы, а также скотч.
Важно: не рекомендуется использовать в качестве приманки мед или сахар, так как они начнут в большой массе привлекать вовсе не ос, а пчел.
Рабочий процесс
Обрезаем бутылку. /Фото: labuda.blog.
Шаг первый, берем нож (или ножницы) и отрезаем с его помощью верхнюю часть пластиковой бутылки. Режем круговыми движениями в том месте, где бутылка начинает сужаться и переходит в форму конуса (примерно на 1/3 высоты).
Шаг второй, наливаем в обрезанную бутылку вино так, чтобы оно заполнило 15 мм высоты емкости. После этого добавляем в состав две-три ложки моющего средства. Оно поможет усилить запах примарки (как это ни удивительно).
Заполняем ловушку. /Фото: agronomu.com.
Шаг третий, берем обрезанное горлышко бутылки, переворачиваем его и вставляем в основание, которое уже заполнено приманкой из вина. Таким образом, получаем хитрую воронку, через которую насекомое сможет проникнуть внутрь, но уже (скорее всего) не сможет вылезти обратно. Фиксируем конструкцию при помощи скотча.
Шаг четвертый, устанавливаем примерное местонахождение осиного гнезда, после чего размещаем нашу ловушку неподалеку от него. Спустя некоторое время ловушку следует почистить от ос и приманки, основательно промыть и заправить снова.
Важно: ни в коем случае не выбрасывайте тела мертвых ос куда попало! От них будет исходить незаметный для человека запах, который привлечен других ос. Лучше всего тельца насекомых закопать в землю.
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