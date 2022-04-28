Безумно вкусная курица-гриль, от которой невозможно оторваться
Приближается время шашлыков и барбекю. Ведь так приятно поменять привычную кухню на свежий воздух и чудесные пейзажи. Пора доставать мангалы, пришло время попробовать нечто новое и неимоверно вкусное. Венесуэльский маринад, приправа из уксуса, прованского масла и пряностей с лимоном, острый малиновый соус – это только малая доля того, что сделает курицу-гриль неповторимой.
Курица-гриль в соусе из прованских трав с лимоном
Курица-гриль в соусе из прованских трав с лимоном
Для приготовления блюда можно взять как куриные грудки, так и крылья. Маринуем мясо не менее чем за 2 часа до готовки, лучше за 6-8 часов. Для более изысканного вида блюда просто разрезаем лимоны пополам и отправляем их на гриль на несколько минут.
Ингредиенты:
1 кг курятины без костей и шкуры
¼ ст. оливкового масла
3 зубчика чеснока, измельчить
2 ст. л. свежего розмарина, нарезать
2 ст. л. свежего тимьяна, нарезать
сок и цедра одного лимона
соль и перец по вкусу
Приготовление:
1. В большой миске смешиваем оливковое масло, чеснок, розмарин, тимьян, сок и цедру одного лимона. Маринуем в этой смеси курицу, тщательно перемазав ею каждый кусочек. Накрываем миску и оставляем мариноваться в прохладном месте на 4-8 часов.
2. Достаём курицу из маринада и добавляем соль и перец по вкусу. Обжариваем мясо со всех сторон по 6-8 минут до готовности. Подаём сразу на стол, украсив лимонами.
Курица в кофейном соусе
Курица в кофейном соусе
Поражаем гостей и родных необычными вкусовыми решениями с помощью соуса.
Ингредиенты:
Для соуса:
1 ст. соуса для барбекю
0,5 ст. крепкого кофе
0,5 ст. крем-соды
Для курицы:
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0,5 ч. л. соли
¼ ч. л. молотого перца
1 ст. крем-соды (газированный напиток)
Приготовление:
1. Смешиваем вместе соус-барбекю, кофе, крем-соду в небольшой мисочке и отставляем в сторону.
2. Разделываем курицу как для приготовления цыпленка-табака. Солим, перчим и смазываем курицу полученным соусом. Оставляем в прохладном месте на 2 часа.
3. Жарим курицу на среднем огне. В конце приготовления смазываем ее оставшимся соусом.
4. Снимаем курицу с гриля. Даём ей постоять около 10 минут и подаём на стол.
Шашлык из куриного мяса в медово-соевом соусе
Шашлык из куриного мяса в медово-соевом соусе
Это самый простой рецепт приготовления курицы-гриль. Основой рецепта служат три секретных ингредиента. В равных пропорциях понадобятся соевый соус, мед, вода и чуть измельченного чеснока.
Ингредиенты (4 порции):
500 г куриной грудки без костей
¾ ст. соевого соуса
¾ ст. меда
¾ ст. воды
4 зубка чеснока, измельчить
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Приготовление:
1. Нарезаем грудку на кусочки и перекладываем мясо в миску.
2. Смешиваем соевый соус, мед, воду, добавляем чеснок. Этим соусом поливаем мясо. Отправляем курицу в холодильник не менее чем на 4 часа (при желании можно его оставить мариноваться и дольше). ¾ стакана соуса понадобятся для дальнейшего использования.
3. Перед обжариванием надеваем кусочки курицы на шпажки. Если шпажки из дерева, то перед этим их необходимо намочить, чтобы они не сгорели во время жарки. Жарим курицу на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны, переворачивая ее несколько раз. Доводим до готовности и образования румяной корочки. Перед обжариванием удаляем с курицы лишний маринад, чтобы он не обугливался при жарке. Смазываем мясо в конце приготовления оставшимся соусом.
4. Перед подачей украшаем курицу кинзой, лаймом и любым по желанию соусом. Подаём салат и рис на гарнир.
Курица-гриль в итальянском маринаде с цуккини
Курица-гриль в итальянском маринаде с цуккини
Маринад и соус – это те дополнения, которые и делают мясо сочным и вкусным. Итальянский маринад в этом случае подходит как нельзя лучше благодаря своему неповторимому яркому аромату. Если не нравятся цуккини, можно остановить свой выбор на других овощах.
Ингредиенты (4 порции):
Соус:
4,5 ст. л. белого винного уксуса
2 зубка чеснока
1 ст. л. оливкового масла
1 ст. л. дижонской горчицы
1,5 ч. л. сахара
черный перец
Курица и маринад:
6 шт. куриного филе, без костей и кожи
2,5 ч. л. смеси итальянских трав
1 ч. л. измельчённого перца чили
Цуккини:
1 ст. л. оливкового масла
2 цуккини, нарезать на круглые слайсы
1-2 ст. л. свежей мяты
Приготовление:
1. Смешиваем все ингредиенты для соуса в небольшой миске.
2. Берём часть соуса, добавляем к нему ингредиенты для маринования курицы. Смазываем полученной смесью мясо и оставляем мариноваться не менее чем на 20 минут (в идеале на 3-24 часа).
3. Добавляем 1 столовую ложку оливкового масла в миску, где осталась часть соуса. Смешиваем и отставляем в сторону.
4. Для обжаривания мяса на гриле масло не понадобится, но при сильном желании можно курицу им смазать. Готовим мясо по 3-4 минуты с каждой стороны, периодически его переворачивая.
5. Можно приготовить это блюдо и на плите. Разогреваем небольшую сковороду на среднем огне. Перекладываем в нее курицу и готовим по 4-5 минут с каждой стороны или до золотистой корочки.
6. Когда курица будет готова, снимаем ее с огня, перекладываем в тарелку, накрываем фольгой и даём постоять 10 минут.
7. Маринуем цуккини в соусе.
8. Подаём курицу к столу с салатом из маринованных цуккини.
Курица-гриль в бальзамическом уксусе с салатом «Капрезе»
Курица-гриль в бальзамическом уксусе с салатом «Капрезе»
Когда начинается сезон помидоров, то устоять перед ароматными плодами сложно. Идеально они смотрятся в салате «Капрезе» с курицей-гриль.
Ингредиенты (4-6 порций):
Курица:
2 куриных грудки, без костей и кожи
2 ст. л. оливкового масла
2 ст. л. бальзамического уксуса
1 ч. л. мёда
0,5 ч. л. морской соли
Салат «Капрезе»:
500 г свежих помидоров
200 г сыра моцарелла
1 столовая ложка оливкового масла
8 листочков базилика
морская соль по вкусу
бальзамический уксус
Приготовление:
1. Перекладываем куриные грудки в миску и смешиваем ее с маринадом. Отправляем курицу мариноваться в холодильник на 2 часа.
2. Разогреваем гриль и обжариваем курицу на среднем огне. Перед обжариванием лишний маринад с мяса удаляем, чтобы он не обугливался. Обжариваем курицу 8-10 минут или до появления румяной корочки со всех сторон.
3. Пока курица готовится, готовим салат «Капрезе», смешав помидоры черри, моцареллу и оливковое масло.
4. Нарезаем базилик и добляем его в салат.
5. Когда курица готова, снимаем ее с гриля и оставляем на несколько минут, накрыв фольгой. Нарезаем курицу и подаём с салатом, слегка сбрызнув блюдо бальзамическим уксусом по желанию.
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