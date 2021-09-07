Идея переделки ржавой чугунной ванны из легендарного фильма «Завтрак у Тиффани»

Как только в квартире затевается ремонт, в первую очередь многие стараются заменить старую чугунную ванну. Казалось бы, сдать ее в утиль - верное решение, ведь пользы от нее ноль. Но есть умельцы, которые любую вещь превратят в то, что в хозяйстве пригодится, и вещь обретет вторую жизнь. Например, идея, как переделать чугунную ванну, позаимствована в легендарном фильме «Завтрак у Тиффани».
Итак, для переделки ванны придется в самом начале разрезать ее на две части вдоль. Получится, как вы уже поняли, не одна полезная вещь, а сразу пара. Для того, чтобы это сделать, нужно вначале снять ножки с ванны, отполировать ее с внешней стороны. Теперь намечай линию разреза и выполняй его угловой шлифовальной машинкой. Напоминаем, что работать с ней следует только в защитной экипировке. Осталось отшлифовать углы.
Ванну нужно разрезать вдоль на две части.
Следующий этап - обработать грунтовкой ванну и ножки, покрасить, зашлифовать шкуркой и покрыть еще одним слоем краски. Ножки после первой покраски поставить на место. Советуем выбирать для ножек и ванны контрастные цвета, тогда изделие получится более экстравагантным.
Покраска корпуса ванны.
Ножки покрашены в контрастный цвет.
А теперь внимательно посмотрите на получившуюся половинку ванны. На что похоже? У читателей сайта Novate.ru фантазия работает отлично, так что уверены, у вас уже есть правильный ответ. На банкетку, конечно же! И чтобы на ней было удобно сидеть, не хватает только мягкого сидения.
Подготовка мягкого сидения.
Подберите матрас по размеру или просто кусок плотного поролона и декорируйте его тканью. Получится удобное место для отдыха. Именно такое было у Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани». Сравните, выглядит точь-в-точь!
Стильная и удобная банкетка для отдыха.
Такая банкетка станет изюминкой в интерьере.
Банкетка, на которой сидела Одри Хепберн.
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