Как мир моды избавился от корсетов в пользу безразмерных вещей

Периодически мода возвращается к иконическим трендам прошлого. Они оживляются и вновь вселяют новую жизнь в стиль. Одна из таких модных тенденций, которая снова оживает и завоевывает сердца модных людей по всему миру - это оверсайз. Стиль, который отличается свободной посадкой и превышением размера одежды относительно собственной фигуры.
Перевод с английского слова «oversize» означает «безразмерный». Этот стиль предполагает ношение одежды свободного кроя, которая чуть больше необходимого размера. Обычно сверхразмерные вещи шьют так, чтобы надетое на человека казалось, будто он утонул в них. Практически любая часть гардероба может быть в негабаритном или сверхразмерном стиле: свитер, пальто, кардиган, футболка, брюки, юбка, куртка, шуба, рубашка. Список можно продолжать бесконечно - мода на большие объемы распространилась на все типы одежды.
Стиль оверсайз /Фото:fashionhot.club
Как появился этот феномен и почему он стал таким популярным среди модников?
В начале 20-го века модерн встретил свет. Когда тугие корсеты, объемные платья и глубокие декольте начали терять свою популярность, появился абсолютно противоположный стиль: естественность и простой крой. Именно в этот период родилась одна из первых модных тенденций, предшественник оверсайз - стиль «бойфренд». Женщины стали больше внимания уделять удобству и отказываться от тесных и обошедшихся размеров одежды.
Девушка в шифоновом платье стиля оверсайз в 20-ых годах /Фото:ru.wikipedia.org
Оверсайз получил второе дыхание в 1970-х годах благодаря хиппи. В своем стремлении вернуться к природной чистоте через любовь и пацифизм, они носили соответствующую одежду: свободные рубашки, платья, жилеты и брюки свободного кроя. Этот стиль дополнялся плетеными ремешками и аксессуарами в том же духе. Такой небрежности и расслабленности точно соответствует сверхразмерная одежда. И конечно, один из дизайнеров, которые поддержали стиль оверсайз был - Кристобаль Баленсиага.
Баленсиага /Фото:ru.pinterest.com
В 80-90-х годах термин «oversize» стал популярным благодаря хип-хоп культуре. Все, начиная от джинсов и курток, заканчивая футболками, стало иметь безразмерный покрой. Однако, именно звезды RnB-сцены в 2000-х годах состряпали стиль oversize, соединив объемную одежду из хип-хопа с обычной. Бренды, такие как FUBU и Baby Phat, предложили широкие бриджи и свитшоты, чтобы подчеркнуть эстетику уличной моды.
Стиль оверсайз в хип-хоп культуре /Фото:www.pinterest.ca
Стилисты и модельеры, проникшись идеей комфортной одежды, стали экспериментировать с пропорциями и размерами. Они начали создавать вещи, которые становилась все больше и больше - и смело выбрасывала шаблоны о фитнесе и «правильных» размерах. Новые коллекции представляли широкие платья, пальто, свитера и парки, которые переворачивали представление о моде вверх дном.
Оверсайзный стиль дал удивительную свободу самовыражения. Он позволял каждому найти свой уникальный образ, не зависимо от типа фигуры или размера тела. Широкие силуэты и свободный крой делали образы стильными, элегантными и в то же время неподдельно комфортными.
Основная особенность oversize заключается не в свободном покрое, а в уникальной возможности сочетать казалось бы несочетаемые вещи. Например, платье из легкого шелка или шифона, сочетающееся с грубо вязанным свитером oversize, является самым популярным вариантом на сегодняшний день. Также можно успешно комбинировать разные типы тканей, такие как мягкие и твердые, пушистые и гладкие. Примером удачной комбинации может быть приталенный хлопковый верх, совмещенный с шерстяным пальто.
Современный образ в стиле оверсайз /Фото:fashionhot.club
Но почему оверсайз остался таким популярным трендом?
Одна из причин - возвращение моды к аутентичности и ностальгии. К середине 2010-х годов модные коллекции стали воплощать идею минимализма и уникальности в одежде. Оверсайз как модный тренд прекрасно сочетается с этой философией, позволяя выглядеть стильно и оригинально, не излишне зацикливаясь на внешнем виде.
Однако, носить оверсайз может быть немного сложно, поскольку главная цель – не выглядеть в одежде слишком аляповато или полновато.
Одевать только одну большую вещь, чтобы не перегрузить образ. Пара сверхмерного свитера и скинни-джинсов является классической комбинацией. Однако, чтобы создать баланс, важно выбрать свитер, который свободно сидит на плечах, но при этом не слишком объемный.
Для более женственного варианта можно сочетать свободную блузу или рубашку с юбкой или брюками в пол, создавая эффект элементов одной длины. Но важно, чтобы основные предметы одежды были схожего объема. Добавьте женственные аксессуары, такие как сумка-трапеция или нежные босоножки, чтобы придать образу заверш енность.
Вариант образа с блузкой оверсайз /Фото:fashionhot.club
Носить жакет или куртку оверсайз и сочетать его с простой одеждой. Подобный контраст создает интересный образ. Например, мужской стильный жакет оверсайз может быть идеальным дополнением к простому футболу и скинни-джинсам. Это сочетание придает образу свободу и уверенность. Добавьте к нему пару остроносых ботинок для создания современного образа.
Отдавать предпочтение нейтральным цветам и отсутствию принтов. Когда мы выбираем одежду в стиле oversize, важно помнить, что она уже по себе является вызывающим элементом образа. Чтобы сохранить элегантность и гармоничность, лучше остановиться на нейтральных цветах, таких как черный, серый, бежевый или белый. Принты могут отвлекать внимание.
Пальто оверсайз без принтов /Фото:fashionhot.club
Обладательницам пышной фигуры следует быть осторожными с вещами oversize. Хотя это модный тренд, который предлагает свободный крой и комфорт, такие вещи могут сделать фигуру еще более объемной, поэтому стоит выбирать модели, которые подчеркивают идеальные пропорции тела.
Появление оверсайз-одежды связано с движением гранж в 1990-х годах. Модели предпочитали носить слишком большие по размеру свитера и рубашки, чтобы создать небрежный и непринужденный образ.
В СССР в 1980-х годах появилась мода на оверсайз-одежду. Молодежь ценила простоту и удобство в советской моде, и носить пальто и куртки больших размеров стало популярным трендом.
Оверсайз 80-ых /Фото:trinixy.ru
Одним из самых известных представителей оверсайз-одежды был американский дизайнер Мартин Маржела. В своих коллекциях он активно использовал огромные размеры и преувеличенные формы, что стало его характерным стилем.
Платье оверсайз от Мартина Маржелы /Фото:krasavica.info
Одной из причин популярности оверсайз-одежды был рост интереса к унисекс-стайлингу. Многие модельеры и бренды начали создавать коллекции, которые можно носить как мужчинам, так и женщинам, и стала проявлением этой философии.
