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Смертельное оружие евреев: чем воюет Израиль

Накал страстей на Ближнем Востоке не собирается спадать и военные эксперты все чаще упоминают в своих отчетах Израиль — мощь этого маленького, но очень гордого государства остается силой, с которой обязан считаться весь мир. Вся история Израиля по сути представляет собой историю постоянных боевых действий по защите с трудом завоеванных территорий. Ограниченная численность гарнизона означает также, что израильская армия более технологична и более опытна своих ближайших соседей. Так с чем же придется столкнуться тому, кто рискнет претендовать на территорию гордых израильтян?

Смертельное оружие евреев: чем воюет Израиль

Меркава


Меркава стал первым и единственным израильским боевым танком. Низкая посадка, мощная пушка, двигатель в передней части и скошенная композитная броня делает этот танк прекрасной оборонительной машиной. Свой норов Меркава показал и египетским бронетанковым формированиям на Синае и сирийским войскам на Голанских высотах. Уже сегодня Израиль располагает двумя тысячами танков.

Смертельное оружие евреев: чем воюет Израиль

Намер


Бронетранспортер «Намер» построен на базе ранней модели танка Merkava Mk.1. Башня и пушки демонтированы, а вместо них навешено огромное количество брони. В результате Namer весит столько же, сколько и танк, но обладает большей защищенностью. У Израиля примерно 120 бронетранспортеров, разбитых на три батальона.

Смертельное оружие евреев: чем воюет Израиль

Тавор


Еще одна разработка израильских инженеров остается стандартным оружием пехоты ЦАХАЛ. Конструкция буллпап делает винтовку очень компактной, что немаловажно в условиях городских боев. Тавор использует стандартные патроны 5,56 мм.

Смертельное оружие евреев: чем воюет Израиль

Хель Хаавир


Израильские ВВС (подразделение Хель Хаавир) — сильнейшие на всем Ближнем Востоке. 97 истребителей F-15, 238 истребителей F-16 и свыше 150 транспортных, учебных и разведывательных самолетов. Кроме того, не стоит забывать и о вертолетах: в парке Хель Хаавир насчитывается 42 боевых H-64A Apache, 64 боевых вертолета AH-1 Cobra модификаций G и S, 30 легких боевых вертолетов 500MD Defender, 160 транспортных и связных вертолетов.

Смертельное оружие евреев: чем воюет Израиль

Дроны


Израиль сам разрабатывает современные беспилотные аппараты. Еще в 1995 году был представлен дрон-смертник «Далила», способный нести 55 килограмм взрывчатки на расстояние в 400 километров. Более современный «Пантера» от специалистов Israel Aircraft Industries предназначен для разведки и корректировки огня — а всего у Израиля более 30 видов собственных разработок беспилотных аппаратов.

Смертельное оружие евреев: чем воюет Израиль

Космические аппараты


Вы наверняка не думали, что маленький Израиль является одной из немногих космических держав мира. Притом, свои спутники Израиль использует и для военных целей. Еще в 1982 году было основано Израильское космическое агентство (СЕЛА), где изготавливаются и военные спутники. К примеру, модель Ofek 9 работающая по Ирану, на голову превосходит американские, европейские и российские аналоги.

Смертельное оружие евреев: чем воюет Израиль

Ядерное оружие


Эксперты ставят Израиль на шестое место в ряду прочих ядерных мировых держав. Арсенал страны оценивается в 400 единиц ядерного оружия. Опаснейшим из всего прочего можно назвать межконтинентальную баллистическую ядерную ракету Jericho III (Иерихон III) — ее диапазон поражения в 6 500 километров позволяет при желании нанести удар по западной части Китая.

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