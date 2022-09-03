Неизвестные факты о работе ФБР

Федеральное бюро расследований — один из главных органов внутреннего контроля Соединенных Штатов Америки. Именно на эту организацию местным населением принято валить все не раскрытые и таинственные дела, вплоть до терактов 11 сентября (одна из теорий заговора гласит, что эту трагедию подстроили агенты ЦРУ и ФБР). На деле, агенты бюро вынуждены разрываться, посколько в их обязанности входит борьба как с внешними, так и с внутренними врагами государства. Об основной деятельности ФБР знают многие, а вот несколько малоизвестных фактов о работе в этой секретной структуре.









Агентство из прошлого

Лохматая библиотека

Собери пазл

Кого будем искать

Фалафельные монстры