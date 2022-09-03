Неизвестные факты о работе ФБР

Федеральное бюро расследований — один из главных органов внутреннего контроля Соединенных Штатов Америки. Именно на эту организацию местным населением принято валить все не раскрытые и таинственные дела, вплоть до терактов 11 сентября (одна из теорий заговора гласит, что эту трагедию подстроили агенты ЦРУ и ФБР). На деле, агенты бюро вынуждены разрываться, посколько в их обязанности входит борьба как с внешними, так и с внутренними врагами государства. Об основной деятельности ФБР знают многие, а вот несколько малоизвестных фактов о работе в этой секретной структуре.
Агентство из прошлого
Можно подумать, что агентство, отвечающее за национальную безопасность, будет использовать самые совершенные компьютеры из всех доступных. Однако, до 2012 года ФБР активно использовало старую добрую бумажную документацию. Новая электронная система (стоимостью в 425$ миллионов) должна была быть введена в 2009 году, однако возникли непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы. Наконец, в 2012 году бюро перешло к электронной документации. Добро пожаловать в новый век!
Лохматая библиотека
Улики. ФБР любит улики. Особенно волосы — как это недавно выяснилось. Гэри Ти Оун, начальник группы сбора доказательств бюро, делает большую ставку именно на эту часть человеческого тела. Преступники и в самом деле часто оставляют на месте волосы, а по ним можно получить массу информации, вплоть до имени. У ФБР есть даже специальный отдел, где хранятся десятки тысяч образцов волосяного покрова.
Собери пазл
ФБР нанимает людей, которые хорошо умеют склеивать вместе разорванную или разрезанную бумагу. Технически восстановить уничтоженный шреддером документ практически невозможно, а вот руками, при должной степени усидчивости, вполне реально. Причем, существует несколько отдельных специалистов по каждому отдельному случаю «рваных доказательств»: люди, изучающие сгоревшие документы, разорванные руками, разрезанные машиной и даже специалисты, работающие с разъеденными кислотой бумагами.
Кого будем искать
Как и в России, в Америке часто публикуют фотографии разыскиваемых преступников. Этим также занимается особый отдел ФБР. Список Most Wanted создал сам Дж. Эдгар Гувер в 1950 году, и он же заложил основы правил публикуемых фотографий. На стены общественных мест и экраны новостей попадают только те преступники, внешность которых может запомниться среднему человеку. Так что, если у злоумышленника нет шрамов и татуировок на лице — шанс его поимки становится очень мал.
Фалафельные монстры
Парни из ФБР не чураются никаких, даже самых странных средств. В 2005 году агенты прорабатывали иранскую группировку, скрывавшуюся под вывеской продуктового магазина в Сан-Франциско. Иранцы (и в самом деле оказавшиеся террористами) очень тщательно проверяли личные вещи, вплоть до нательного белья. Но вот продуктам террористы доверяли безоговорочно, чем и воспользовалось Бюро. В течение всего года на склад магазина поступали коробки с фалафелем, куда были спрятаны мини-жучки — так удалось выведать главные планы иранцев и даже предотвратить возможный теракт.
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