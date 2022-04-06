«Сложная геометрия»: дом с бетонным брутальным фасадом

Частный дом в портовом городе Пусан.
В южно-корейском портовом городе Пусан появился оригинальный частный дом. Бетонный фасад делает его похожим на крепость, а верхние этажи жилища напоминают голову совы с окнами-глазницами.
Архитекторский проект фирмы Moon Hoon.
Относительно недавно южно-корейская архитектурная фирма Moon Hoon завершила строительство частного 4-этажного дома в портовом городе Пусан (Busan). Разрабатывая проект здания, дизайнеры пытались воплотить в реальность идею взгромоздившейся совы. Глядя на бетонную конструкцию издалека, можно действительно разобрать очертания птицы.
Частный дом от фирмы Moon Hoon. Кухня.
На первом этаже дома расположены торговые площади и место для парковки автомобиля. Жилые помещения (гостиная, столовая) расположены выше. Третий этаж включает в себя открытую террасу и кухню, а на четвертом находятся спальни.
Частный дом от фирмы Moon Hoon. Раздвижные двери и шкафы.
Частный дом от фирмы Moon Hoon. Игровая зона.
В противовес «холодному» бетонному фасаду внутренняя отделка выполнена из натуральной древесины «теплых» оттенков. Учитывая тот факт, что в семье заказчика есть маленький ребенок, дизайнеры, помимо основных жилых пространств, спроектировали несколько игровых зон.
Дом со сложной геометрией.
Частный дом в портовом городе Пусан.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии