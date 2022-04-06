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«Сложная геометрия»: дом с бетонным брутальным фасадом


Частный дом в портовом городе Пусан.

Частный дом в портовом городе Пусан.

В южно-корейском портовом городе Пусан появился оригинальный частный дом. Бетонный фасад делает его похожим на крепость, а верхние этажи жилища напоминают голову совы с окнами-глазницами.

Архитекторский проект фирмы Moon Hoon.

Архитекторский проект фирмы Moon Hoon.

Относительно недавно южно-корейская архитектурная фирма Moon Hoon завершила строительство частного 4-этажного дома в портовом городе Пусан (Busan). Разрабатывая проект здания, дизайнеры пытались воплотить в реальность идею взгромоздившейся совы. Глядя на бетонную конструкцию издалека, можно действительно разобрать очертания птицы.
Частный дом от фирмы Moon Hoon. Кухня.

Частный дом от фирмы Moon Hoon. Кухня.

На первом этаже дома расположены торговые площади и место для парковки автомобиля. Жилые помещения (гостиная, столовая) расположены выше. Третий этаж включает в себя открытую террасу и кухню, а на четвертом находятся спальни.
Частный дом от фирмы Moon Hoon. Раздвижные двери и шкафы.

Частный дом от фирмы Moon Hoon. Раздвижные двери и шкафы.

 
Частный дом от фирмы Moon Hoon. Игровая зона.

Частный дом от фирмы Moon Hoon. Игровая зона.

В противовес «холодному» бетонному фасаду внутренняя отделка выполнена из натуральной древесины «теплых» оттенков. Учитывая тот факт, что в семье заказчика есть маленький ребенок, дизайнеры, помимо основных жилых пространств, спроектировали несколько игровых зон.

Дом со сложной геометрией.

Дом со сложной геометрией.

 
Частный дом в портовом городе Пусан.

Частный дом в портовом городе Пусан.

 

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«Сложная геометрия»: дом с бетонным брутальным фасадом

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«Сложная геометрия»: дом с бетонным брутальным фасадомПодписаться на мой Instagram
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