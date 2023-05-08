6 субмарин, которые не оправдали ожиданий своих создателей

Процесс разработки любой техники неизбежно переживает взлеты и падения. И долгий путь создания, и модернизации подводных лодок также имеют разные страницы. История сохранила немало случаев, когда очередной проект субмарины оказывался провальным, а порой даже становился трагическим для своих авторов. Вашему вниманию 6 подводных лодок, которые не оправдали ожиданий своих создателей.
1. Субмарина Жана-Баптиста Петита
Примерное место, где затонула подлодка Петита. /Фото: popmech.ru
Мало кто знает, но еще в позапрошлом столетии строительством подводных лодок занимались люди самых разных профессий, причем как хобби. Одним из таких оказался французский медик Жан-Баптист Петит, который занимался столь нетривиальным досугом ещё в начале XIX века. Вот только одно из его детищ его же и погубило: 5 августа 1834 года во время испытаний очередной своей субмарины в проливе Ла-Манш, недалеко от Сен-Валери-сюр-Сомм, он сумел успешно спуститься на морское дно, однако обратно лодка не поднялась, и Петит погиб вместе с ней.
2. Подводная лодка U-1206
Кто бы мог подумать, что причиной затопления лодки станет туалет. /Фото: fishki.net
Эту немецкую субмарину в годы Второй мировой войны считали чудом военной техники. Причем речь шла не только о вооружении, но и даже об...устройстве гальюна. Правда, именно он оказался причиной ее гибели. Все дело в том, что высокотехнологичный туалет при всем своем комфорте требовал от экипажа соблюдения сложной инструкций - ее то как раз и проигнорировал командир Карл Шлитт. Вследствие этой халатности океанская вода залила в аккумуляторный отсек, в результате чего началось выделение хлора. От испарений экипаж стал задыхаться, и подлодке пришлось всплыть. Вот только она сразу же оказалась под бомбардировкой британской авиации и затонула.
3. Субмарина Resurgam
Стендовая модель субмарины священника. /Фото: hobby.dn.ua
Еще одна подводная лодка, созданная в позапрошлом веке, которую построил не инженер, а любитель. Им был, как ни странно, английский священник по имени Джордж Гаррет. В 1879 году он представил свою субмарину специалистам из ВМС США, однако те ее отвергли из-за ее нестабильности - она затонула во время испытаний. Но Гаррета это не остановило, и он сумел заключить контракт со шведской фирмой на строительство ещё трех подводных лодок Nordenfeldt. Одну купила Греция, другую Турция, от третьей, к счастью, отказалась Россия.
4. HMS M2
Подлодка-авианосец во время испытаний. /Фото: wikiрedia.org
Довольно часто подводные лодки оказывались провальными, если они становились основой для амбициозных военных разработок. Ярким примером таковой является экспериментальная британская субмарина-авианосец HMS M2. Ее задачей должен был стать пуск небольшого самолёта в воздух силами катапульты. Однако в ней оказалось слишком много недостатков, в основном из-за того, что был выбран неудачный прототип для ее создания. В конечном итоге конструктивные проблемы и стали причиной того, что HMS M2 затонула в заливе Лайма в начале 1932 года.
5. USS Alligator
Подлодка, которая оказалась не нужна собственной армии. /Фото: wikipedia.org
Иногда даже принятые на вооружение субмарины оказывались просто балластом. Именно так произошло с USS Alligator – первой официально поставленной в состав ВМС США подлодкой. Причиной столь неудачной судьбы оказалось упущенное время: эту субмарину готовились использовать специально против броненосца КША Virginia, для этой же цели ее и строили. Но процесс затянулся, и когда ее закончили, вражеский корабль уже затонул. До 1863 года она еще стояла на вооружении, но была абсолютно бесполезной, поэтому во время очередного шторма её отцепили от корабля как балласт, и она затонула.
6. H. L. Hunley
У конфедератов лодка была одна, и та оказалась бесполезной. /Фото: nationalinterest.org
Эта субмарина оказалась первой и единственной, которая была поставлена на вооружение Конфедеративных Штатов Америки во время Гражданской войны в США. Спустили ее на воду в 1863 году, правда, удачной назвать ее никак не получится. Вместо того, чтобы сражаться против врагов, ее многочисленные недостатки погубили больше двадцати членов экипажа, среди которых оказался и ее создатель, Хорас Ханли. Ее не раз вводили в эксплуатацию после очередной аварии, но реально помочь она смогла только во время своей последней битвы, потопив шлюп ВМС США Housatonic. Потом ее вывели из состава флота, и она стала музейным экспонатом.
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