6 субмарин, которые не оправдали ожиданий своих создателей

1. Субмарина Жана-Баптиста Петита

Примерное место, где затонула подлодка Петита. /Фото: popmech.ru

2. Подводная лодка U-1206

Кто бы мог подумать, что причиной затопления лодки станет туалет. /Фото: fishki.net

3. Субмарина Resurgam

Стендовая модель субмарины священника. /Фото: hobby.dn.ua

4. HMS M2

Подлодка-авианосец во время испытаний. /Фото: wikiрedia.org

5. USS Alligator

Подлодка, которая оказалась не нужна собственной армии. /Фото: wikipedia.org

6. H. L. Hunley

У конфедератов лодка была одна, и та оказалась бесполезной. /Фото: nationalinterest.org