Прокатиться с ветерком: 5 самых интересных советских кабриолетов

Советские автопроизводители не могли похвастаться особо богатым выбором кабриолетов. Отдельные экземпляры с открытой крышей появились практически по стечению обстоятельств. Но сейчас они стали культовыми и рассматриваются как коллекционные образцы. Рассмотрим несколько кабриолетов из СССР с самым интересным дизайном и характеристиками.
1. ГАЗ-М20 «Победа»
Кабриолет ГАЗ-М20 «Победа» начали производить в 1949 году/ Фото: drive2.ru
После Великой Отечественной войны на заводе ГАЗ начали производить Москвич-400-420 и ГАЗ М20. По запросу руководства страны предприятие должно было нарастить объемы производства, но инженеры МЗМА и ГАЗа тогда испытывали сложности с выпуском крупных панелей стали с глубокой вытяжкой. В связи с этим часть машин выпускалась с мягкой крышей из брезента.
Для оптимизации производственных процессов и снижения расходов кузовы имели аналогичные боковины и принцип соединения с ветровым остеклением, поэтому показатели жесткости не ухудшились.
Кабриолет М20 производства ГАЗ начали серийно выпускать в 1949 году. Его позиционировали как автомобиль для теплых регионов СССР. И не удивительно, что львиная доля экземпляров отправлялась в Баку, Ташкент и другие южные города страны. Но многие машины успешно эксплуатировались в Ленинграде и в Москве. Для утепления мягкой крыши внутри крепили вельвет.
Кабриолет стоил на 500 рублей дешевле, чем обычные версии. Такие автомобили производились вплоть до 1952 года. За этот период с конвейера сошло около 18 тыс. образцов «Москвича» и более 14 000 «Побед».
Отношение публики к такому транспорту было слегка скептическим.
2. Москвич-408 «Турист»
Москвич-408 «Турист» был снабжен двумя карбюраторами/ Фото: 5koleso.ru
Спустя десять лет после завершения серийного выпуска кабриолетов послевоенного времени советские конструкторы начали всерьез рассматривать идею создания родстера на базе «Москвича». Они вдохновились культовым Renault Caravella. Именно эту машину Н. Хрущеву подарили французы.
Два экземпляра «Туриста» были созданы по передовому слову автомобилестроения того периода. В них была установлена как мягкая, так и жесткая крыша. Вторую на теплый период оставляли на хранение в гараже. К слову, по такому принципу выпускались и многие другие кабриолеты в социалистических странах. Для усиления днища применили Х-образную конструкцию.
Еще модель получила модернизированный 1,4-литровый силовой агрегат и два карбюратора. Проводились попытки создать и новую систему подачи горючего. Однако идея не получила особого распространения, а вскоре один из родстеров превратился в машину для транспортировки заготовок в пределах завода. Второй экземпляр перешел в частное владение.
3. Кабриолет Lada Niva
Кабриолет Lada Niva продавали даже в Великобритании/ Фото: av.by
Модификация Lada Niva со съемной крышей была создана концерном Deutsche Lada. Такие автомобили ( только с правым размещением руля) продавались в Великобритании под маркой Cossack. Необычные кабриолеты добрались даже до Австралии.
В период перестройки поклонники экзотического транспорта начали завозить их на родину. Однако сегодня встретить их в продаже – та еще задача. Но если они и появляются, то с ценниками не ниже 1,5 млн руб. Также доступны переделанные в кустарных условиях экземпляры.
4. Ока Кабрио
Автомобиль Ока со съемной крышей/ Фото: drive2.ru
В начале нулевых на различных автовыставках и шоу неоднократно появлялись модификации Оки со съемной крышей. Созданием таких машин занимались мелкие компании, используя в качестве отправной точки ВАЗ-11113. В большинстве случаев изменения затрагивали и салон.
Но ни один из выпущенных автомобилей не сумел стать мелкосерийным. Если бы удалось это сделать, его стоимость оказалась бы намного выше, чем у стандартного варианта, либо же модель стала популярной среди коллекционеров и ценителей прекрасного.
5. ЗИС-110Б
Парадный фаэтон ЗИС-110Б/ Фото: carakoom.com
Одним из самых изящных кабриолетов из СССР стал ЗИС-110Б. Фаэтон выпускали на автозаводе имени Сталина с 1947 по 1957 годы. На свет появилось 270 экземпляров. Они создавались под руководством главы военного ведомства Булганина и перестали производиться после вступления на эту должность Георгия Жукова.
Сейчас известно о сохранившихся 75 образцах ЗИС-110Б, причем большая часть из них находится в распоряжении частных коллекционеров либо в экспозициях государственных музеев.
Автомобиль во всех отношениях является уникальным, и у него нет аналогов. На момент появления ни один из западных автоконцернов не производил настолько крупные фаэтоны с тремя посадочными рядами. Но вот конструкторы Советского Союза смогли собственноручно создать открытый вариант машины. Его целевое назначение заключалось в участии в военных парадах СССР.
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