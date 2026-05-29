Для чего турецким солдатам нужна загадочная пластиковая пластина на спусковом крючке

Турецкие военные и реже полицейские ставят на спусковой крючок своих автоматов и винтовок какую-то загадочную пластиковую деталь. Она фактически полностью закрывает указательный палец, лежащий на крючке. Со стороны все это выглядит откровенно странно, а потому и исключительно интересно для человека, не посвященного в специфики службы местных силовиков.
Даже в новостях показывали. /Фото: forum.guns.ru.
Как это очень часто бывает, только со стороны все выглядит сложным, странным и непонятным. Стоит лишь немного углубиться в детали, как тут же все встает на свои места. Каждый раз убеждаешься, что все гениальное – просто. Именно так дела обстоят и с загадочной пластиковой коробочкой на спусковой крючок, которая достаточно широко используется в турецкой армии. На самом деле не только в ней. Все потому, что это внешний предохранитель оружия.
Основная винтовка Турции. /Фото: goodfon.ru.
Используется такой внешний предохранитель для защиты от произвольного выстрела на тот случай, если на спусковой крючок нажмет не боец, а что-то другое. Что это может быть? Спуск крючка может быть спровоцирован элементами снаряжения, а также предметами, находящимися на земле, если солдат ползет и при этом не смог (забыл, не имел возможности) поставить оружие на «нормальный» предохранитель.
Для безопасности. /Фото: yandex.by.
В интернете также можно встретить упоминания о том, что подобные коробочки, якобы ставятся, а спусковой крючок для того, чтобы солдаты не имели возможность совершить акт самоубийства своим же оружием. Однако данная версия исключительно надуманная и откровенно несостоятельная, так как коробочка-предохранитель достаточно легко отстегивается и также же легко пристегивается обратно.
Стрельба дело опасное. /Фото: tvc.ru.
