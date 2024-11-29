7 советов, как носить шапку и не переживать по поводу прически

Даже те девушки, которые до последнего ходили без головных уборов, сдались на милость холодной погоде и надели шапку. Красота красотой, а здоровье важнее. Но теперь нужно решить насущный вопрос: как сохранить объем волос или красивую прическу под плотной шапкой? Novate.ru делится несколькими эффективными советами, которые помогут всегда быть на высоте и получать кучу комплиментов.
Совет 1: Познакомьтесь с розовым маслом
Розовое масло для волос – отличный антистатик. / Фото: lolazas.blogspot.com
Обычно чешуйки волоса плотно прилегают друг к другу, за счет чего пряди выглядят гладкими, мягкими и шелковистыми. Однако зимой все меняется. Перепады температур на улице и в помещении сильно пересушивают локоны: они начинают топорщиться, а при расчесывании – электризоваться. В результате, когда вы снимаете шапку, волосы едва ли не встают дыбом, даже если вы потратили на укладку целый час.
К счастью, есть отличное решение проблемы – розовое масло. Оно является прекрасным антистатическим средством, поэтому после его использования волосы будут гораздо меньше электризоваться. Нужно нанести на ладони несколько капель жидкости, хорошо растереть и нанести на волосы, тщательно распределяя по всей длине прядей.
Совет 2: Выбирайте шапку из натуральных материалов
Внимательно изучайте состав шапки. / Фото: irecommend.ru
При выборе шапки ориентируйте не столько на цвет или фасон, сколько на материал. Важно, чтобы головной убор был сделан из натуральной ткани – в этом случае волосы практически не будут терять в объеме. Если нет возможности купить такую шапку, делайте ставку на качественный подклад – он должен хотя бы на 70% состоять из органического материала. В этом случае кожа головы будет гораздо меньше потеть, исчезнет эффект грязных и тусклых волос. Идеальное решение – шелковый или сатиновый подклад. Они нечасто встречаются в магазине, поэтому можно самостоятельно пришить внутрь шапки кусочек нужной ткани.
Если же у вас нет на это времени, закажите на маркетплейсе шелковую шапочку для сна, выньте из нее резинку и закрепите булавками внутри теплой шапки. Вряд ли самодельный головной убор поможет сохранить первоначальный объем волос, но точно предотвратит электризацию, что также имеет значение.
Не менее важным нюансом является фасон шапки. Откажитесь от тугих изделий, которые плотно прилегают к голове. Вопреки заверениям производителей, они греют не больше, чем свободные шапки, а вот прически вредят гораздо сильнее.
Совет 3: Делайте правильные прически
Заплетите простую косу. / Фото: culture.ru
Увы, сохранить объем волос не получится, если вы заранее сделали неправильную прическу. Просто выпрямить волосы утюжком – плохая идея, ведь они еще больше примнутся под шапкой. Попробуйте заплести косу или завязать на слишком тугой пучок – так пряди не слишком пострадают. Когда зайдете в помещение, снимите шапку, расплетите волосы и слегка встряхните пряди либо взбейте их на макушке. Так вы убьете сразу двух зайцев: вернете волосам естественный прикорневой объем, а также добьетесь эффекта небрежной волнистости.
Совет 4: Используйте средство для рефреша
Смешайте кондиционер со стаканом воды
Если каждый раз после того, как снимаете шапку, вы становитесь похожи на доктора Эммета Брауна из фильма «Назад в будещее», значит, вам нужно подключать тяжелую артиллерию. И мы имеем в виду не муссы и пенки, которые лишь закрепят то, что натворила шапка, а средства для рефреша. Они в два счета помогут убрать статичность, избавиться от излишней пушистости и вернуть прядям необходимую текстуру.
Вам понадобится обычная вода и кондиционер для волос. Смешайте чайную ложку кондиционера с 200 миллилитрами воды, перелейте в бутылочку с распылителем, хорошо потрясите, чтобы раствор стал однородным, а затем нанесите на волосы с расстояния 20-30 см. Немного взбейте волосы у корней, чтобы добиться желаемого объема, и наслаждайтесь результатом. Если эффект будет не таким, как вы хотели, в следующий раз увеличьте количество кондиционера в составе рефреша.
На заметку: В тандеме с рефрешем можно использовать солевой спрей. Совсем необязательно покупать его в магазине – средство можно сделать своими руками из подручных средств. Для этого смешайте полстакана воды и столовую ложку соли, а затем распылите состав на волосы. Так вы сможете добиться дополнительного объема.
Совет 5: Переходите на бессульфатный шампунь
Пользуйтесь средствами без сульфатов. / Фото: ecookie.ru
О вреде сульфатов не слышал разве что ленивый. Однако мы все равно продолжает мыть голову шампунем, в состав которого входят эти вещества, ведь от них зависит качество и количество пены. Но парикмахеры все же советуют отказаться от таким уходовых средств хотя бы зимой. И этому есть веская причина.
Дело в том, что сульфаты агрессивно растворяют жир, который вырабатывают сальные железы кожи головы. Казалось бы, отличная новость, ведь из-за чрезмерного количества себума волосы кажутся грязными. Но не все так просто – именно себум защищает локоны и волосяные луковицы от пересыхания, а значит и от сухости, электризации и прочих «зимних» проблем.
Если часто мыть голову шампунем, который активно борется с кожным жиром, волосы ослабнут, потеряют в объеме, а регулярное ношение шапки окончательно «добьет» их. Особенно сильно пострадают обладательницы кудрявых волос – им необходим более деликатный уход без сульфатов, а также дополнительные увлажняющие компоненты в составе шампуня. А вот девушкам с тонкими и прямыми волосами, наоборот, противопоказан бессульфатный шампунь, ведь он будет лишь портить укладку.
Совет 6: Делайте массаж головы
После того, как сняли шапку, делайте массаж головы. / Фото: laminarts.ru
После того, как вы сняли шапку, попробуйте сделать непродолжительный массаж головы с участием эфирного масла. Подбирайте средство в зависимости от проблемы, которую вам нужно решить. Так, например, масло лаванды и розмарина способствует восстановлению густоты и ускорению роста волос, масло ромашки смягчает локоны и придает им блеск, а масло мускатного шалфея контролирует выработку себума.
Обратите внимание, что перед использованием любых масел важно удостовериться, что у вас нет на них аллергии. Капните несколько капель на запястье и проследите за реакцией. Если в течение пяти-десяти минут не появились покраснения, зуд, раздражения, значит, смело можете его использовать. Главное — перед использованием удостовериться, что у вас нет на них аллергии.
Возьмите эфирное масло, разотрите несколько капель на кончиках пальцев, а затем приступайте к массажу: массируйте от шеи к бокам, постепенно двигаясь вверх, к пробору. Конечным пунктом должны стать пряди у лба. Пары минут такого массажа будет достаточно для того, чтобы активировать приток крови к фолликулам и слегка приподнять волосы у корней, обеспечив им желаемый объем.
Совет 7: Сушите волосы до конца
Волосы после фена не должны быть влажными. / Фото: pinterest.com
Это летом можно помыть голову перед выходом из дома и лишь слегка просушить волосы феном, так как на улице они станут сухими за считанные минуты. А вот зимой такая роскошь девушкам недоступна. Если пряди останутся хоть немного влажными, прическа быстро примет форму шапки, и тогда на работе вас спасет только тугой пучок, который скроет все нюансы прически. Обязательно досушивайте локоны, а в самом конце включайте на пару минут режим холодного обдува. Это нужно для того, чтобы волосы меньше путались, а объем продержался гораздо дольше, несмотря на активное участие шапки.
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