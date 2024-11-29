7 советов, как носить шапку и не переживать по поводу прически

Совет 1: Познакомьтесь с розовым маслом

Розовое масло для волос – отличный антистатик. / Фото: lolazas.blogspot.com

Совет 2: Выбирайте шапку из натуральных материалов

Внимательно изучайте состав шапки. / Фото: irecommend.ru

Совет 3: Делайте правильные прически

Заплетите простую косу. / Фото: culture.ru

Совет 4: Используйте средство для рефреша

Смешайте кондиционер со стаканом воды

Совет 5: Переходите на бессульфатный шампунь

Пользуйтесь средствами без сульфатов. / Фото: ecookie.ru

Совет 6: Делайте массаж головы

После того, как сняли шапку, делайте массаж головы. / Фото: laminarts.ru

Совет 7: Сушите волосы до конца

Волосы после фена не должны быть влажными. / Фото: pinterest.com