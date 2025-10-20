Акустические зеркала: как в Великобритании с помощью бетонных локаторов спасались от боевых дирижабл

Сегодня радиолокационные системы успешно работают для предупреждения военного командования о приближении вражеской техники. Однако до того, как её вообще изобрели, приходилось использовать самые разные устройства и сооружения, которые выполняли подобные задачи. Именно такой функционал имели акустические зеркала, и сегодня разбросанные по всей территории Великобритании - огромные бетонные полусферы выполняли роль локаторов, причём с их помощью боролись не с самолётами, а с.
Сотни бетонных локаторов столетней давности смотрят на современные английские города. /Фото: fishki.net
На самом деле о настоящем функционале этих бетонных полусфер догадываются далеко не все. Например, многие считают, что они использовались во времена Второй мировой войны. Однако в реальности они были незаменимыми на четверть столетия ранее. Так, именно в период Первой мировой войны массово возводились эти монументальные конструкции с целью заранее определять приближающихся воздушных судов немцев.
Эти конструкции стоят уже больше ста лет. /Фото: livejournal.com
Причём объектами, передвижения которых должны были фиксировать бетонные полусферы, были не самолёты. В данном случае, речь идёт о дирижаблях. Всё дело в том, что в годы Первой мировой войны авиация только приобретала массовый характер, да и самолётам через Ла-Манш было лететь труднее. Кроме того, по данным редакции Novate.ru, цепеллины, пересекавшие Балтийское и Северное моря для атаки Великобритании, были способны нести почти три тонны бомб каждый. Поэтому именно они вызывали самое большое опасение как у английских военных, так и у гражданского населения.
После того, как Германия активно стала бомбить территорию Великобритании в 1915 году, военным пришлось искать решение. Выходом стало размещение по территории империи сети бетонных блоков вогнутой полусферической формы, направленных туда, откуда могли прилететь дирижабли. Несмотря на внешнюю простоту конструкции акустических зеркал - а именно так они называются официально, они были весьма эффективными: такие локаторы оказались способны уловить гудение двигателей дирижабля раньше, чем это может сделать человеческое ухо. Таким образом, у ВВС и сил гражданской обороны появлялась форма для подготовки к скорой бомбардировке.
Простые в конструкции блоки были очень эффективными против боевых дирижаблей. /Фото: fishki.net
Вот только не этом функционал акустических зеркал и заканчивался. Авиация в те годы развивалась семимильными шагами, и если другие локаторы того времени ещё были полезны против новых самолётов, то бетонные полусферы быстро остались не у дел. Однако это никак не уменьшает их роли в спасении тысячей жизней в годы Первой мировой войны. Поэтому разбросанные по всей Великобритании акустические зеркала диаметром от 9 до 60 метров являются не просто мусором, но и полноценным историческим источником, повествующим о тяжёлом времени Великой войны
