Красивые идеи напольных ваз для стильного домашнего декора

Если ваш интерьер нуждается в небольшом блеске или акцентном штрихе, напольная ваза может это сделать!



Лучше, что бы напольные вазы подходили к домашнему декору и цветам, и подчеркивали их. Вазы из прозрачного стекла сами по себе выглядят очень современно, какой бы формы они бы не были. Заполните их ветками на ваш выбор: искусственными цветами или листьями.

Вы можете положить внутрь ветки березы, чтобы придать естественность современному декору, и наполнить вазы стеклянными камешками, чтобы ветки были устойчивыми. Если вы хотите привлечь внимание, раскрасьте вазу омбре или только небольшую ее часть яркой краской. В зимний период накройте вазы вязаным декором и поставьте внутрь вечнозеленые растения.