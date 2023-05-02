В апельсине всегда 10 долек

Это можно легко проверить, даже не расчищая апельсин. Для этого нужно оторвать хвостик в виде пятилучной звёздочки, имеющийся у каждого апельсина. После этого станут видны маленькие дырочки, именно через них апельсин напитывает влагой свои дольки. Сколько их — столько и долек. Этот трюк работает с любыми цитрусовыми.
Кстати, сок апельсина поможет вам избавиться от масляного пятна, так как он эффективно расщепляет жир. Именно поэтому на Ямайке разрезанным пополам апельсином моют полы. Местные жители давно знают о таких свойствах этого фрукта, поэтому активно его используют. Кроме того, после такой уборки в комнате некоторое время приятно пахнет цитрусом.
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