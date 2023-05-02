С нами не соскучишься!

8 310 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    " Хаим, почем ты продаешь вареные яйца? – По десять рублей. – А покупаешь? – По десять. – Так зачем тебе все это надо...Почему выливать в...
  • Александр Самбур
    что за хуйню я сейчас прочитал ?Легенды викингов ...
  • Сергей
    а истина в 11 теории... или 12.  гы10 интригующих те...

В апельсине всегда 10 долек

В апельсине всегда 10 долек


Цветок апельсинового дерева имеет пятилучевую симметрию, и каждое гнездо в завязи разделено надвое. Все эти половинки развиваются в дольки, так что в итоге получается 10 штук. Однако в некоторых плодах дольки могут дополнительно разделяться ещё надвое, и обычно одна из образовавшихся долек намного меньше другой. Кроме того, у «пупочных» сортов при верхушке плода имеется несколько совсем мелких долек. Фактически это рудиментарный второй плод внутри основного.

Это можно легко проверить, даже не расчищая апельсин. Для этого нужно оторвать хвостик в виде пятилучной звёздочки, имеющийся у каждого апельсина. После этого станут видны маленькие дырочки, именно через них апельсин напитывает влагой свои дольки. Сколько их — столько и долек. Этот трюк работает с любыми цитрусовыми.

Кстати, сок апельсина поможет вам избавиться от масляного пятна, так как он эффективно расщепляет жир. Именно поэтому на Ямайке разрезанным пополам апельсином моют полы. Местные жители давно знают о таких свойствах этого фрукта, поэтому активно его используют. Кроме того, после такой уборки в комнате некоторое время приятно пахнет цитрусом.

источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





В апельсине всегда 10 долек

И не забудьте:
В апельсине всегда 10 долекПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх