В апельсине всегда 10 долек

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Это можно легко проверить, даже не расчищая апельсин. Для этого нужно оторвать хвостик в виде пятилучной звёздочки, имеющийся у каждого апельсина. После этого станут видны маленькие дырочки, именно через них апельсин напитывает влагой свои дольки



Кстати, сок апельсина поможет вам избавиться от масляного пятна, так как он эффективно расщепляет жир. Именно поэтому на Ямайке разрезанным пополам апельсином моют полы. Местные жители давно знают о таких свойствах этого



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Цветок апельсинового дерева имеет пятилучевую симметрию, и каждое гнездо в завязи разделено надвое . Все эти половинки развиваются в дольки, так что в итоге получается 10 штук. Однако в некоторых плодах дольки могут дополнительно разделяться ещё надвое, и обычно одна из образовавшихся долек намного меньше другой. Кроме того, у «пупочных» сортов при верхушке плода имеется несколько совсем мелких долек. Фактически это рудиментарный второй плод внутри основного.Это можно легко проверить, даже не расчищая апельсин. Для этого нужно оторвать хвостик в виде пятилучной звёздочки, имеющийся у каждого апельсина. После этого станут видны маленькие дырочки, именно через них апельсин напитывает влагой свои дольки . Сколько их — столько и долек. Этот трюк работает с любыми цитрусовыми.Кстати, сок апельсина поможет вам избавиться от масляного пятна, так как он эффективно расщепляет жир. Именно поэтому на Ямайке разрезанным пополам апельсином моют полы. Местные жители давно знают о таких свойствах этого фрукта , поэтому активно его используют. Кроме того, после такой уборки в комнате некоторое время приятно пахнет цитрусом.

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