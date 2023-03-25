Капельный полив без затрат

Капельный полив очень удобен: можно приезжать на дачу реже и меньше следить за растениями. К тому же, вода поступает равномерно и постоянно, а значит, растения всё время получают необходимую воду для роста и развития!







У пластиковых бутылок следует отрезать верхнюю часть с горлышком. А сбоку снизу, возле дна, сделать отверстие маленьким гвоздём.







Ватные палочки разрезать напополам, вставить внутрь отверстия. Набрать воду в бутылки.







Скорость полива отрегулировать ватной палочкой. Подтяните её внутрь, и полив будет медленным.







Установите бутылки возле растений. Система капельного полива сама позаботится о ваших растениях!





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