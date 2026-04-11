Как «кровавый бриллиант» Кох-и-Нур попал в руки Елизаветы ІІ, и почему Великобритания не спешит возв

Корона с Кох-и-Нуром и Королева Елизавета II. \ Фото: fanpage.it.
Наверняка каждый хотя бы раз в жизни слышал о Кох-и-Нуре – бриллианте, известном своими внушительными размерами и редкой огранкой. Однако за ослепительным блеском этого камня скрывается долгая и противоречивая история. На протяжении многих веков он переходил из рук в руки, становясь военным трофеем, символом верховной власти и немым свидетелем смены империй.
Тайна происхождения алмаза
Кох-и-Нур, между двумя другими бриллиантами, в том виде, в каком он был первоначально подарен королеве Виктории, иллюстрация Лондон Ньюс, 31 мая 1851 года. \ Фото: vam.ac.uk.
Истоки Кох-и-Нура до сих пор остаются предметом споров и предположений. Большинство исследователей полагают, что алмаз был добыт в рудниках Голконды на территории современной Индии – регионе, который в Средние века считался единственным в мире источником алмазов столь высокого качества. Существует мнение, что задолго до первых письменных упоминаний камень находился во владении индийской знати и на протяжении не менее семи веков хранился в сокровищнице правящих династий. Изначально вес камня составлял около 186 карат, что делало его одним из самых крупных огранённых алмазов своего времени. В период расцвета Империи Великих Моголов он стал частью императорских регалий. В первой половине ХVІІ века камень был установлен на легендарном Павлиньем троне – символе могольской власти и богатства. Трон, Созданный по приказу Шаха Джазана, был инкрустирован сотнями драгоценных камней, а Кох-и-Нур венчал его, выделяясь среди всех остальных.
Кох-и-Нур, выставленный на Большой выставке перед его повторной огранкой, иллюстрация Лондон Ньюс, 31 мая 1851 года. \ Фото: brownhistory.substack.com.
Решающим моментом в судьбе бриллианта стал 1739 год, когда персидский правитель Надир-шах вторгся в Индию и захватив Дели, вывез сокровища могольской казны. Согласно преданию, впервые увидев камень, он воскликнул «Кох-и-Нур!», что в переводе с персидского означает «Гора света». Так бриллиант получил своё имя. Однако Надир-шах владел им недолго. Спустя несколько лет он был убит, а драгоценность перешла его приближённым. В течение последующих десятилетий камень неоднократно менял владельцев, оказываясь в руках правителей и военачальников на территории современного Афганистана. В начале ХІХ века камень стал собственностью Ранджита Сингха – основателя Сикхской империи, после чего вновь оказался в Индии, но ненадолго.
Под властью Британской империи
Кох-и-Нур на выставке в окружении других бриллиантов. \ Фото: blogspot.com.
Смерть Ранджита Сингха привела Империю к глубокому политическому кризису. Началась ожесточённая борьба за власть, сопровождавшаяся заговорами и насильственной сменой правителей. Вместе с троном переходил из рук в руки и камень, считавшийся символом законной власти. В 1843 году на престол вошёл Далип Сингх, младший сын (пяти лет отроду) Ранджита. Как и его отец, он носил бриллиант как личный знак царского достоинства, не осознавая, что вскоре лишится и короны, и самого камня. До окончания Второй англо-сикхской войны «Гора света» оставался во владении сикхов. Однако в 1849 году британским войскам всё-таки удалось аннексировать Пенджаб. В итоге десятилетнего Далипа вынудили подписать Последний Лахорский договор. Согласно его условиям, махараджа отказывался от престола, а камень передавался британской короне. Мать мальчика была заключена под стражу, а он сам вскоре был вывезен из Индии.
Персидский правитель Надир-шах. \ Фото: images.theconversation.com.
Для Великобритании этот камень стал символом окончательного утверждения имперской власти в Южной Азии. В июле 1850 года бриллиант был доставлен в Букингемский дворец, а годом позже – представлен публике на Великой выставке в Лондоне, где стал одной из главных сенсаций. В 1852 году по решению королевского двора была проведена повторная огранка камня. В результат его вес сократился с 186 до 105,6 карата. После этого Кох-и-Нур был помещён в брошь и стал личным украшением королевы Виктории. Позднее бриллиант вошёл в состав королевских регалий. Его включали в короны королевы Александры, королевы Марии и королевы Елизаветы – супруги Георга VІ. Во время Второй мировой войны, опасаясь бомбардировок, британская королевская семья вывезла регалии из лондонского Тауэра, и тайна спрятала их под Виндзорским замком. После войны камень был возвращён в Тауэр, где хранится по сей день. В последний раз Кох-и-Нур был показан публике в 2002 году – на похоронах королевы-матери Елизаветы.
Вопрос реституции
Махараджа Далип Сингх в церемониальном наряде в 1861 году, после своего изгнания. \ Королева Виктория с Кох-и-Нуром в качестве броши. \ Фото: theconversation.com. \ i.pinimg.com
После обретения Индией независимости вопрос о судьбе Кох-и-Нура неоднократно поднимался на государственном уровне. Индия несколько раз официально обращалась к Великобритании с требованием вернуть камень. Однако не только Индия выдвигала свои требования по этому поводу, а и другие государства. Например, в 1976 году с подобным запросом выступил Пакистан, а позднее аналогичное требование заявил Афганистан.
Британская корона, 2002 год. \ Фото: eltabloide.com.co.
Британское правительство каждый раз отклоняло эти обращения, утверждая, что передача Кох-и-Нура была оформлена в соответствии с правовыми нормами ХІХ века. Многие историки и юристы отмечают, что проблема реституции осложняется самой историей камня: за столетия он сменил слишком много владельцев, и определить, чьи права можно считать наиболее обоснованными, практически невозможно. Сегодня Кох-и-Нур остаётся не только одной из самых известных драгоценностей в мире, но и символом сложного наследия колониальной эпохи, которое до сих пор вызывает споры и не имеет однозначного решения.
