Как появился нарезной хлеб: история о ювелире, придумавшем хлеборезку

Хлеборезка и нарезанный хлеб. \ Фото: veldan.by. \ allstick.ru.
Как бы там ни было, а хлеб является одним из древнейших приготавливаемых продуктов. Историки считают, что он появился ещё в эпоху неолита. Однако мысль о том, чтобы продавать его уже нарезанным на аккуратные ломтики, возникла лишь в начале ХХ века.
У нарезанного злеба своя долгая и увлекательная история. \ Фото: userscontent2.emaze.com.
Хлеб издавна считался основой рациона. Без него не обходился ни один стол, будь то крестьянская изба или городской дом. К началу ХХ века хлебобулочное изделие окончательно закрепилось в статусе главного продукта. Его пекли дома, покупали в пекарнях или магазинах. Однако нарезать хлеб ровными ломтиками было той ещё непосильной задачей. Нож то и дело «уходил» в сторону, кусочки выходили разной толщины, свежий мякиш крошился и как результат – подача к столу выглядела весьма не эстетично, тем более, когда за ним сидели гости. Ситуация изменилась благодаря человеку, который сумел не просто увидеть проблему там, где остальные давно смирились с неудобством, а и решить её.
Идея на миллион
Отто Фредерик Роведдер появился на свет в июле 1880 года в городе Де-Мойн, штат Айова. С ранних лет он тяготел к работе, требующей точности и аккуратности, поэтому выбор ювелирного дела был весьма очевидным. Отто рано начав обучаться ремеслу, быстро привык к кропотливому труду и научился обращаться с тонкими механизмами, что в последствии сыграла в его жизни важную роль. Получив образование в Иллинойском колледже оптометрии, он некоторое время успешно работал ювелиром, а затем сделав шаг в сторону бизнеса, открыл сразу несколько ювенильных магазинов.
Хлеб, нарезанный ломтиками. \ Фото: nytimes.com.
Казалось бы, карьера складывалась удачно. Однако со временем рутинная торговля перестала приносить ему удовольствие. Отто всё больше занимали не продажи, а идеи и механические решения, которые можно было воплотить в жизнь. В начале 1910годов он решился на смелый шаг. Продав свои магазины, мужчина полностью сосредоточился на проекте, который давно не давал ему покоя. Его внимание привлёк самый обыденный продукт повседневной жизни – хлеб. В итоге он задумался о том, почему в век машин и механизмов люди по-прежнему вынуждены вручную нарезать буханки, тратя время и силы.
Домохозяйки выстраиваются в очередь к хлебнику, Денвер, 1946 год. \ Фото: gettyimages.de.
Таким образом, Отто пришёл к выводу, что устройство, способное быстро и аккуратно нарезать хлеб, могло бы существенно облегчить быт домохозяйств, потребителей и работу пекарен. Идея казалась простой, но за ней скрывалась сложная техническая задача. Тем не менее бывший ювелир был уверен в своём замысле и не сомневался, что удобство и практичность рано или поздно будут оценены по достоинству. Именно это убеждение и подтолкнуло его отказаться от стабильного дохода ради рискованного, но перспективного изобретения, которое впоследствии навсегда изменило привычный способ продажи и употребления хлеба.
Тернистый путь к успеху
Первая хлеборезка. \ Фото: assets.sutori.com.
Работу над своим изобретением Отто с самого начала решил вести самостоятельно, полагаясь на собственный опыт и интуицию. Он не привлекал ни инженеров, ни механиков, а шаг за шагом собирал прототип будущей машины своими руками. Помимо самого механизма нарезки, изобретатель сразу задумался и о более практичных вещах, как перевозить и хранить, уже нарезанный на ломтики хлеб, чтобы он не рассыпался и не терял свежесть. Когда первые образцы были готовы, Отто приступил к поиску пекарен, которые согласились бы использовать его устройство. На этом этапе начались первые серьёзные сложности. Пекари относились к новинке скептически и с явным недоверием. Им казалось, что заранее нарезанный хлеб будет черстветь и не сможет долго лежать на прилавке. Никто не хотел рисковать репутацией ради сомнительного эксперимента. Однако Отто был убеждён в обратном, поэтому старательно продолжать искать всевозможные решения.
Современный вариант хлеборезки. \ Фото: veldan.by.
Одной из первых попыток сохранить свежесть хлеба стало довольно необычное решение (Отто пробовал скреплять ломтики канцелярскими кнопками). Замысел заключался в том, чтобы хлеб оставался собранным в «целую» буханку и меньше контактировал с воздухом. На практике такой способ оказался неудачным и от идеи пришлось отказаться. Несмотря на череду неудач, изобретателю всё же удалось найти несколько пекарен, готовых пойти на эксперимент и начать продажу нарезанного хлеба. Казалось, дело сдвинулось с мёртвой точки. Однако в 1917 году на предприятиях первых партнёров произошёл пожар, уничтоживший не только оборудование, а и все чертежи, рабочие образцы машины и документы о сотрудничестве. На создание нового, более совершенного устройства и доведения идеи до рабочего состояния Отто потратил почти десятилетие.
Со временем нарезанный хлеб стал неотъемлемой частью стола по всему миру. \ Фото: apa.az.
Он учитывал прежние ошибки, дорабатывал конструкцию и стремился сделать её максимально удобной для пекарен. Особое внимание уделялось толщине ломтиков. В конце 1920 годов обстоятельства неожиданно сыграли Отто на руку. С появлением тостеров, интерес к уже заранее нарезанному хлебу резко возрос. В 1928 году он начал сотрудничать с одной из крупнейших пекарне штата Миссури, которая первой выпустила хлеб, полностью нарезанный машинным способом. Продукт, выпущенный под маркой SKMB быстро привлёк внимание прессы и покупателей. СМИ восторженно отзывались о новом изобретении, называя его полезным и перспективным. Вскоре идею подхватили и другие крупные производители. В итоге к 1933 году полки магазинов заполнились самыми разными вариантами от белого и ржаного до цельнозернового хлеба, нарезанного ломтиками.
