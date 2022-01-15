Что думают иностранцы о русских блюдах

Какой русский десерт входит в мировой топ-25, нравится ли иностранцам холодец и что, по мнению иностранца, странно в русских блинах?
Холодец
Это кушанье традиционно занимает лидирующие позиции в антирейтинге русских блюд. Иностранцы искренне не понимают, зачем делать желе несладким и использовать для его приготовления мясо. Они-то привыкли, что желе — это десерт! Если же упомянуть, что в качестве ингредиентов и без того сомнительного блюда используются копыта и уши, убедить зарубежного гостя, что холодец — это вкусно, будет практически невозможно.
«Когда я его первый раз увидела (в гостях у почти незнакомой, отказаться нельзя), думала, умру. Я очень люблю жиры всякие, но эта страшная штука выглядела просто отвратительно. Потом я поняла, что очень много зависит от того, кто холодец готовит. Могу его есть. Но до любви не дошла, ем ради вежливости», — пишет Катерина Корбелла, иностранная пользовательница The Question.
Горячие супы
Первые блюда за рубежом пользуются не таким спросом, как в России. В других странах обычно готовят легкие овощные бульоны или супы-пюре. Когда же зарубежные гости видят в нашей стране такое разнообразие супов, то обычно теряются.
«То, что вы подразумеваете под «первым», для нас ничто, — объясняет француженка Одри Симон. — Суп обязательно должен быть в виде пюре, и никак иначе. Во Франции, например, очень любят летом испанский суп гаспачо. А еще мы обожаем хлеб и чеснок, поэтому добавляем в суп маленькие сухарики. Но даже это пюре едим перед основным блюдом и никак не вместо!»
Фелисити Кервен-Рид признается: «Когда я жила в Англии, думала, что не люблю свеклу. Но когда попробовала настоящий русский борщ, то узнала, что это безумно вкусно».
Окрошка
При одном только слове «квас» иностранцы меняются в лице, а когда видят в нем плавающие овощи и кусочки колбасы, считают, что наступил час расплаты за грехи. Они не понимают, зачем заливать салат напитком, тем более кислой водой. Некоторые еще готовы пробовать окрошку на кефире и минеральной воде, но опять-таки не всем желудкам это нравится.
«Одна моя подруга (канадская) однажды дала очень хорошее определение окрошки: «Взяли все, что было на столе, включая напитки, и собрали в одну тарелку». Бедная еда, бедный квас, даже бедный кефир. К чему им все это страдание?» — пишет иностранный пользователь The Question.
Шашлык
Хоть он и не является исконно русским блюдом, многие иностранцы его таковым считают. Большинство сходится во мнении, что в русской кухне главным является мясо. Ассоциируют его с Россией из-за холодов. Мол, чтобы пережить русскую зиму, надо много сил. А где их взять? В мясе. Шашлык вызывает большую симпатию почти у всех.
Артем Мишкин, студент Европейского университета Кипра, живет на острове не первый год. Поэтому уже пробовал угощать друзей русскими блюдами и подметил: «Киприоты очень любят мясо: баранина, говядина у них повсюду и в разных исполнениях. Неудивительно, что им нравятся все русские блюда, в которых есть мясо, особенно шашлык. Но, как бы местные жители ни любили его, на острове шашлык не сильно хочется есть из-за сильной жары. А вот оказавшись в России, киприот сметет его со стола, не успеет хозяин и глазом моргнуть!»
Сырники
В топ-25 лучших десертов мира, составленном в 2015 году одним из ведущих мировых новостных порталов Business Insider, вошли русские сырники. Не все иностранцы сразу понимают, как можно жарить творог, но, попробовав блюдо, приходят от него в восторг.
Испанец Хавьер Гарсия посещал Россию несколько раз: «Мне всегда нравились русские супы и пельмени. Но однажды я понял, что ничего не знаю о русской кухне. Моя знакомая сказала, что русские едят на завтрак сырники. Это блюдо мне так понравилось, что я даже научился его готовить и сейчас ем на завтрак только сырники».
Блины
Особой любовью пользуются и блинчики. Вот только для иностранцев это десерт, который надо есть с джемом, вареньем или сиропом. Блины с мясом, икрой, рыбой или какой-то другой сытной начинкой кажутся им очень странными.
«Когда я впервые приехал в Петербург, меня отвели в кафе поесть блинов. Там я увидел, что на блины кладут икру и рыбу, заворачивают мясо. Я еще тогда подумал: «Господи, люди, на блины нужно класть джем, масло или шоколад», но решил из вежливости попробовать блины с мясом. Теперь это мое любимое блюдо. За четыре года я только однажды ел сладкие блины», — рассказывает шотландец Джеймс Бранкин.
Компот
По сути, этот напиток широко известен в европейских странах как фруктовый пунш. Европейцам лишь непонятно, зачем его варить, тем самым усложняя процесс приготовления. Азиатам сложнее. Подобного напитка у них нет.
«Когда к нам приехали по обмену индийские школьники, — рассказывает Ирина Трефилова, учительница английского языка лицея села Долгоруково Липецкой области, — для поваров было удивлением, что индусы совершенно не пили чай. Тогда мы решили угостить их компотом, и кто-то из русских ребят пошутил, что он варится из мяса. Мы долго не могли понять, почему никто из гостей не хочет его пить. Когда же выяснилась причина, долго смеялись. Пришлось объяснять, что компот — это кипяченая вода, в которую добавляются фрукты и сахар».
Оливье
К этому салату, без которого в России не обходится ни один Новый год, у иностранцев отношение настороженное. Порубленные почти в кашу и залитые майонезом овощи не имеют ничего общего с европейскими салатами! Иностранцы так и называют оливье — «русский салат». Впрочем, многие его едят…
«Испанцы неоднозначно относятся к русской кухне, но всем нравится оливье. Только вместо курицы или колбасы в него кладут тунца — рассказывает Наталия Голубарь, аспирантка Автономного университета Барселоны. — Одно время я снимала квартиру с девушкой из Венесуэлы. Так там тоже есть подобный салат, только готовится он всегда с курицей. Пожалуй, это единственное, что роднило наши кухни».
«В Греции салат — это свежие овощи, а в России — это что-то с майонезом, что может храниться неделю. У нас оливье — это отвратительное блюдо, но тут этот салат очень вкусный. Наверное, греки что-то неправильно копируют», — считает грек Стратос Сиурдакис.
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