Что думают иностранцы о русских блюдах

С нами не соскучишься!

Какой русский десерт входит в мировой топ-25, нравится ли иностранцам холодец и что, по мнению иностранца, странно в русских блинах?









Холодец

Горячие супы

Окрошка

Шашлык

Сырники

Блины

Компот

Оливье