5 особых приемов, которые позволят улучшить вкус сушеных специй

Сухие специи ничем не хуже свежих, просто надо знать их особые секреты.
Не всегда в арсенале есть свежие специи, которые имеют более короткий срок хранения. Сухие приправы зачастую не хуже справляются со своей задачей по улучшению вкуса, а иногда даже придают большую пикантность блюду. Однако чтобы воспользоваться всеми их преимуществами, стоит знать несколько особых преимуществ.
1. Почему иногда сушеные специи лучше свежих
Каждая приправа имеет свое особое назначение. /Фото: cdn.segodnya.ua
Сушеные и свежие специи выполняют разные задачи. Сухие травы могут придавать «пыльный» аромат, а свежие приправы лучше работают с сырыми блюдами, такими как салаты или закуски, которые требуют четкого, чистого, свежего вкуса. А вот приготовление горячих продуктов, таких как тушеное мясо, соусы и супы, требует более многогранной работы, которую могут обеспечить сушеные специи, потому что помимо прочего они содержат эфирные масла и множество ароматических соединений. В них можно сразу узнать привычные запахи и вкусы, а некоторые высвобождаются только во время приготовления.
2. Обработка в горячем масле
Обжаривать специи на сковороде — значит обеспечивать им более насыщенный вкус. /Фото: 1.bp.blogspot.com
Еще один способ получить насыщенные и необычные специи — обработать их в горячем масле. Такой способ очень популярен в индийской кухне, где любят делать блюда многогранными, а вкус концентрированным. Чтобы приготовить традиционную индийскую тарку — особую добавку к блюду, надо растопить 1-2 столовые ложки топленого масла на среднем огне, затем обжарить нарезанный чеснок, пока он не станет коричневым, добавить по чайной ложке тмина и горчичных зерен и готовить, пока они не начнут брызгаться от сильного нагрева. После этого следует добавить два сушеных чили, пять или шесть листьев карри и готовить еще пять секунд.
Горячие специи помогут раскрыть вкус любого блюда. /Фото: i0.wp.com
Полезный совет: С помощью такого способа можно готовить и другие специи для добавления в блюдо. Однако следует проявить особую осторожность, поскольку сковорода и масло разогреваются очень быстро и специи могут стрелять. Чтобы приправы обрабатывались равномерно, нужно постоянно помешивать содержимое сковороды или встряхивать ее. Когда специи будут готовы, что определяется по сильному аромату, можно добавлять в сковороду лук, чеснок или имбирь для насыщенности вкуса, либо сразу переходить к основным ингредиентам: мясу или морепродуктам. Если же специи подготавливались, чтобы их можно было добавить в готовое блюдо, их нужно снять с огня и дать немного остыть перед смешиванием.
3. Специи в духовке
Существует несколько способов подогрева специй. /Фото: myspicemix.co.nz
Специи можно нагреть в духовке. Для этого нужно завернуть их в бумагу для выпечки, а затем в фольгу и отправить в предварительно прогретую духовку. Подогревать сухие травы необходимо непосредственно перед приготовлением блюда, поскольку срок хранения их после этого значительно сокращается. Сделать аромат сухих специй более насыщенным также можно, используя микроволновую печь. Особенно действенен этот лайфхак в отношении специй, которые выдохлись. Для этого их нужно отправить в микроволновку на 10 секунд.
4. Измельчение специй
От разновидности специй зависит и размер рекомендуемого измельчения. /Фото: foodandmood.com.ua
Для готовки лучше использовать цельные специи, которые непосредственно перед добавлением в блюдо нужно растолочь. Таким образом, они выделяют естественные масла и лучше раскрывают свой аромат. Толочь обязательно следует гвоздику, корицу и анис. Не обязательно использовать какие-либо специальные приспособления, достаточно просто растолочь специи плоской стороной ножа, надавливая ее рукой. В зависимости от наименования приправы следует размалывать крупно или мелко. Крупные кусочки легко получить с помощью специальной толкушки. Мелкое измельчение отлично получается посредством электрических или механических мельниц.
5. Замачивание приправ
Специи с оливковым маслом тоже очень хорошо раскрывают свой вкус. /Фото: floragrow.club
Зачастую различные специи и пряные травы не успевают раскрыть свой вкус и запах, а времени на их разогревание нет. В таком случае можно использовать ленивый способ подготовки. Для этого нужное количество сухих трав нужно залить небольшим количеством оливкового масла и дать настояться в течение 15 минут. Достаточно налить столько масла, чтобы оно полностью закрыло специи. Если заготовка делается для салата, то масла можно налить больше, столько, сколько необходимо для салата, чтобы приправы равномерно распределились по жидкости и полностью ее пропитали. Особенно этот способ хорош для различных заготовок, например, тефтелей и котлет.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии