10 исторических загадок, которые мы не можем разгадать до сих пор

Загадка богатств Гитлера
Список сокровищ, принадлежавших Адольфу Гитлеру, поражает воображение. Оценочная стоимость запаса награбленных золотых слитков, иностранных банкнот и ювелирных изделий достигает 4 миллиардов долларов. Но тайник, в котором хранились эти богатства, опустел вскоре после поражения Германии во Второй мировой войне. В последующие десятилетия отдельные вещи из этой коллекции обнаруживали во многих странах — Португалии, Турции, Испании, Швейцарии и даже Швеции.
Сотни авантюристов до сих пор продолжают охотиться за этими сокровищами, но даже через 70 лет никто не знает, куда исчезло всё золото Адольфа Гитлера.
Некоторые считают, что Гитлер ещё в последние месяцы войны перепрятал богатства в Дойчнойдорфе (немецкой коммуне на земле Саксонии). Другие люди уверены, что сокровища покоятся на дне австрийского озера Топлиц. А кто-то убеждён, что они хранятся раздельно в десятках банков по всему миру…
Исчезновение судна «Циклоп»
Бермудский треугольник известен как место, где происходят загадочные исчезновения кораблей и самолётов. Многим из них учёные не могут дать каких-то логических объяснений. В частности, это относится к американскому кораблю «Циклоп», построенному незадолго до начала Первой мировой войны.
В начале февраля 1918 года «Циклоп» взял курс на Бразилию, планируя снабдить топливом британские корабли, бороздящие просторы Южной Атлантики. На обратном пути судно сделало внеплановую остановку возле острова Барбадос, после чего направилось в Балтимор. Произошло это 4 марта 1918 года. С этого дня «Циклоп» больше никто не видел. На борту судна находилось более 300 пассажиров и несколько десятков членов экипажа. Все они считаются пропавшими без вести.
Американское правительство потратило на тщательные поиски «Циклопа» почти 10 лет, но никаких следов судна обнаружить не удалось.
Местонахождение останков Колумба — исторический спор
Великого исследователя первоначально похоронили в испанском Вальядолиде. Через несколько десятилетий его останки были перенесены на остров Эспаньола (Карибское море), как он и завещал. Но когда в 1875 году остров перешёл во владение французов, испанцам перевезли останки Колумба на Кубу. Там они покоились до 1898 года (Испано-американской войны). А затем вернулись в Испанию, в Севилью.
В 2006 году останки подвергли генетической экспертизе и сравнительному анализу, которые доказали их подлинность. Но не тут-то было! Власти Доминиканской Республики отказались признавать результаты этой ДНК-экспертизы. Они по-прежнему пытаются доказать, что останки Колумба захоронены именно в их стране.
Забавно, но в 1877 году в одном из перуанских (!) соборов был найден обветшалый ящик с надписью, что в нём находятся останки «прославленного Христофора Колумба».
Неразгаданная тайна Фестского диска
Минойская цивилизация считается большинством историков «начальным звеном в цепи европейских народов». Фестский диск, обнаруженный в 1908 году археологом Луиджи Пернье в небольшом городке Фесте (остров Крит), подарил учёным надежду, что они смогут узнать об этой развитой цивилизации немного больше.
Но Фестский диск упорно не желает раскрывать свои тайны. Содержимое диска до сих пор остаётся неразгаданным. Кто-то считает, что на нём записан гимн или молитва, кто-то уверен, что это календарь. К сожалению, научное сообщество не имеет возможности подтвердить или опровергнуть эти гипотезы.
Сигнал «Wow!»
Знаменитый сигнал «Wow!» был принят из космоса. Он длился достаточно долго — целых 37 секунд. К сожалению, учёные не могут объяснить, что это было.
В августе 1977 года американский астроном Джерри Эйман, работавший с мощным радиотелескопом «Большое ухо» в Огайо, неожиданно зафиксировал неизвестный сигнал. Астроном был поражён и от руки написал на его распечатке «Wow!» Эйман утверждает, что это был самый мощный, чистый и, безусловно, важнейший сигнал, который он когда-либо слышал в своей жизни.
За 38 лет, прошедших с момента принятия сигнала «Wow!», учёные так и не смогли выяснить, откуда он взялся. Большинство исследователей склоняются к версии о том, что он имел внеземное происхождение. К сожалению, аналогичных сигналов больше не было зафиксировано.
Могила Чингисхана
По легендам, верные последователи Чингисхана погребли тело великого хана в секретном месте, убив сотни воинов и рабов, которые присутствовали на церемонии. «Десять тысяч всадников трое суток топтали землю на месте, где было похоронено тело Чингисхана, чтобы уничтожить все следы от могилы», — утверждает исторический источник.
Некоторые историки считают, что место погребения останков Чингисхана расположено на дне небольшой реки Онон, в последние столетия неоднократно менявшей своё русло. По более правдоподобной версии, великий хан похоронен вблизи от места, где он родился — в аймаке Хэнтий.
Когда в 2006 году команда археологов обнаружила развалины третьего дворца Чингисхана (за 10 километров к западу от Улан-Батора), многие специалисты предположили, что Чингисхан погребён в его окрестностях. Увы, за 9 лет поисков предполагаемая могила так и не была обнаружена, то есть тайна остаётся нераскрытой до сих пор.
Вифлеемская звезда
Христиане воспринимают появление Вифлеемской звезды как божественное знамение, не требующее особых объяснений. Но учёные хотят разобраться в этом явлении получше.
Кто-то из них склоняется к мнению о том, что это был НЛО. Такой вывод был сделан после анализа Священного Писания, в котором шла речь о том, что яркий объект наблюдался в небе в любое время суток и, в отличие от других звёзд, он не перемещался на запад.
Учёные из Оксфорда считают, что Вифлеемская звезда могла быть взрывом сверхновой. Известный астроном Иоганн Кеплер был уверен, что она образовалась при столкновении и последующем слиянии двух планет нашей Солнечной системы.
Ну, а древние греки полагали, что Вифлеемская звезда являлась просто яркой кометой. В какую версию верить? Выбирайте сами!
Олимпийские боги могли быть инопланетянами
Может ли быть так, что несколько тысячелетий назад представители инопланетных цивилизаций посетили Землю и подарили людям технологии, кардинально изменившие ход истории? Если это предположение правдиво, то почему бы нашим далёким предкам и не относиться к ним, как к богам?
Некоторые исследователи считают, что всё так и было. «Наша цивилизация, современные люди, по словам Гесиода, принадлежала к пятой фракции, которую создал Зевс. Мы — железная раса, в представителях которой смешивается добро и зло», — объясняет Эрих фон Дэникен, популярный швейцарский писатель, увлекающийся уфологией.
В своей книге под названием «Одиссея богов» он писал, что древнегреческие боги в действительности были вовсе не вымышленными существами, а реальными пришельцами с более развитых планет. Посетив Землю, они подарили человечеству новые технологии. К сожалению, эту версию нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.
Какие тайны хранит Дорога Бимини?
В мае 1968 года в море возле берегов Бимини (Багамы) водолазы обнаружили тысячи громадных плоских известняковых блоков. Все они были аккуратно уложены, образовывая дорогу длиной более одного километра. Согласитесь, сама природа без человеческого вмешательства не смогла бы создать ничего подобного.
Некоторые исследователи верят, что эти блоки — руины древней цивилизации, другие же называют их удивительным природным явлением. Но как тогда можно объяснить пророчество, сделанное великим предсказателем Эдгаром Кейси? В далёком 1938 году он сказал следующее: «Руины затерянной Атлантиды будут найдены в морских глубинах у берегов Бимини… Произойдёт это в 1968 либо 1969 году». Предсказание сбылось с удивительной точностью.
Леди Бабушка
В документальных кинофильмах и на снимках, связанных с трагической гибелью Джона Кеннеди, среди толпы можно рассмотреть неизвестную женщину, стоящую на обочине дороги, по которой следовал лимузин 35-го президента Соединённых Штатов. Она одета в коричневое пальто, а на её голове повязан платок. Американцы дали этой женщине прозвище «Леди Бабушка» (в оригинале — Babushka Lady).
На некоторых кадрах документального фильма можно заметить, что женщина перед глазами держит небольшую видеокамеру. Почти все люди разбежались, услышав стрельбу, но Леди Бабушка осталась на месте и продолжила снимать происходящее. Вскоре она смешалась с толпой и пропала из поля зрения.
Поисками этой таинственной женщины впоследствии занялось даже ФБР, но они были безрезультатными. В июне 1970 году некая Беверли Оливер заявила журналистам, что она и есть та самая Леди Бабушка. Да вот только в её рассказе было много пробелов и фактических неточностей, поэтому принимать её слова за правду никто не стал.
Кто эта неизвестная женщина в платке? Куда исчезло снятое ею видео? Ответов на эти вопросы нет до сих пор.
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