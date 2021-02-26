Почему реформы первого президента Турции вызвали народные волнения: «Шляпная революция»

Мустафа Кемаль и курс на вестернизацию страны

Мустафа Кемаль Ататюрк

Последний султан Османской империи Мехмед VI покидает Стамбул

Европейский костюм и до реформ Ататюрка понемногу проникал в жизнь турецкого населения

«Встречают по одежке»

Мустафа Кемаль вместе с османскими наблюдателями на военных маневрах в Пикардии, 1910 г.

«Ататюрк и гражданин»

Магазин шляп в Турецкой республике

Протесты и их подавление на пути к новым реформам

Ататюрк в парламенте

Мустафа Кемаль. Фото 1925 года

На свадьбе приемной дочери Ататюрка Небиле, 1929 г.

За короткий промежуток времени Турция изменилась до неузнаваемости: помимо одежды, перемены коснулись практически всех сторон жизни общества