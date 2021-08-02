6 рекомендаций, как гарантировано уменьшить расход топлива своего автомобиля

При нынешних ценах на топливо его расход стал одним из главных технических показателей автомобиля. | Фото: 1.bp.blogspot.com

1. В порядке машина, в порядке расход

Нет ничего удивительного в том, что невозможно добиться оптимальных показателей расхода на неисправном автомобиле. | Фото: pp.userapi.com

2. Давление в шинах

| Фото: autoglim.ru Давление в шинах может существенно увеличить расход топлива.| Фото: autoglim.ru

3. Кондиционер и открытые окна

Включенный кондиционер и открытые окна значительно увеличивают потребление топлива. | Фото: i.ytimg.com

4. Манера езды

Любители погонять являются наиболее неэкономичными водителями. | Фото: eguarded.com

5. Лишний вес – лишний расход

Чтобы улучшить экономичность необходимо выложить из машины все лишнее, в том числе снять дополнительный багажник с крыши, если такой имеется. | Фото: cloudfront.net

6. Прогрев двигателя зимой

Современные двигатели не требуют длительного прогрева даже в зимнее время. | Фото: static.etaplius.lt